Центризбирком поддержал законодательную инициативу Сергея Кивалова

11 июня 2019 года произошло принципиально важное событие, которое, положит конец такой «грязной» избирательной технологией как «кандидаты-двойники». Центральная избирательная комиссия поддержала инициативу, предложенную разработанным мною законопроектом №10256 от 25.04.2019 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения применению «грязных избирательных технологий» во время избирательного процесса». ЦИК внесла важное уточнение относительно того, какую именно информацию должны указывать о себе кандидаты в народные депутаты Украины для проведения их регистрации. В частности, теперь «если кандидат в депутаты менял ко дню выдвижения кандидатом в депутаты фамилию или отчество, в автобиографии указываются все предыдущие фамилии, имена и отчества, а также дата таких изменений». Суть технологии «кандидаты-двойники» заключалась в том, что накануне избирательного процесса, по заказу политтехнологов находятся отдельные граждане дающие свое согласие на изменение фамилии и имени, причем удивительным образом совпадающие с именем и фамилией кандидата лидера. После чего эти граждане регистрируются штабами конкурентов кандидатами в депутаты. В результате избиратели, увидев в избирательном бюллетене две одинаковых фамилии, неизбежно по ошибке голосуют за «двойника». Задача проста – отобрать как можно больше голосов у реального кандидата, пользующегося поддержкой избирателей.

К слову говоря, буквально через пару дней после решения ЦИК отдельные политические силы публично заявили, что вынуждены перенести подачу документов в Центральную избирательную комиссию. Как вы думаете, почему?