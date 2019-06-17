Народное вече выдвинуло Сергея Кивалова в народные депутаты Украины на парламентских выборах

В летний вечер воскресенья в центре Одессы как всегда многолюдно. Но на этот раз одесситы собрались в праздник - в Троицу - еще по одной важной причине. Именно здесь произошло Народное вече, на котором народного депутата Украины Сергея Кивалова выдвинули в кандидаты в парламент нового созыва от 135-го мажоритарного округа Приморского района Одессы. Участники Народного вече колонной прошли по Дерибасовской от Екатерининской до Городского сада.

Официальная часть выдвижения Сергея Кивалова в народные депутаты происходила на Ротонде городского сада, и первым взял слово мэр Одессе Геннадий Труханов. Городской голова отметил многолетний труд Сергея Кивалова на благо Одессы и заметил - такие люди в парламенте крайне необходимы.

Всё, что Вы сделали и делаете для города. Создали лучший вуз в Украине да и не только в Украине. Сколько выпускников, замечательных людей. Людей, которые работают в органах государственной власти, в других органах. Это всё титанический труд на протяжении всей Вашей трудовой деятельности. Сергей Васильевич, мы сегодня вас поддерживаем. Сегодня, завтра на выборах поддерживаем. Я думаю, что каждый, кто придет голосовать, должен подумать, прежде чем голосовать. Не голосовать эмоциями, а подумать о том, что сегодня стране крайне нужны профессиональные кадры.

- выступил перед собравшимися мэр Одессы Геннадий Труханов.

Участники Народного вече сошлись в главном - в полной мере реализовывать социальные, экономические, гуманитарные реформы можно будет только тогда, когда в стране воцарится мир. Не случайно, чтобы во время официальной части мероприятия со сцены прозвучала песня, посвященная нелегкой судьбе Украины в 21 веке.

Сергей Кивалов в свою очередь всех поблагодарил за поддержку и пообещал с первого же дня своей работы в парламенте нового созыва сделать все, чтобы одесситы почувствовали положительный эффект от изменений. Но, отметил парламентарий, необходимо будет исправить ошибки прошлой власти. Главное, чтобы голос Одессы было слышно и в столичных властных кабинетах. Для этого будет создан мощный одесское лобби. Кроме этого, Сергей Кивалов отметил, что идет на выборы с народной программой и принимает все приказы одесситов, чтобы выполнять их в течение следующей каденции в Верховной Раде.

Мы командой своей все сделаем для того, чтобы наш город был еще краше, чтобы наш город был зеленее, чтобы наш город процветал и его так же любили все, как любим его. Спасибо за все, что вы делаете и поддерживаете нас. Самое важное, мы решили, что нам нужно создать в Одессе крепкое и сильное лобби из народных депутатов, чтобы отстаивать наши интересы, интересы всех одесситов. Мы это сделаем. Друзья, хочу вам сказать, чтобы мы все сделаем для того, чтобы принять те законы, которые нас волнуют. Мы сделаем все для того, чтобы развивать те социальные программы, которые у нас есть. Друзья, я хочу сказать вам, что мы все сделаем для того, чтобы Одесса процветала, мы все сделаем для того, чтобы мы всегда представляли достойно славный город, город – герой Одессу. Я иду в народные депутаты по 135 избирательному округу.

– обратился к одесситам народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Мы не в виртуальном мире живем, нам необходимо сегодня спасать страну, нам сегодня нужны толковые законопроекты и законы в перспективе для того, чтобы их принять и жить по этим законам. Кто это может сделать сегодня, как не Сергей Васильевич, который столько лет работал в парламенте, возглавлял комиссию по праву. Сергей Васильевич выдвинулся, он принял решение такое, его нужно поддержать, потому что он, раскачки не будет. Он с первого дня займется активной деятельностью. Он и сегодня занимался этим, и вчера.

- отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Народный депутат Украины отметил, что одним из его первых и главных шагов в парламенте седьмого созыва станет принятие нового законопроекта «О русском языке и язык национальных меньшинств», который был разработан совместно с одесситами. Для более 90 процентов жителей Одессы русский язык является родным. Поэтому отмена по процедуре, а не по смыслу закона Кивалова-Колесниченко, который более пяти лет объединял украинском и давал возможность свободно развиваться абсолютно всем языкам национальных меньшинств, была сугубо политическим актом.

Вот перед вами стоит тот человек, который на протяжении года разрабатывал и лоббировал этот закон во всех международных организациях. Год рассматривался закон в Венецианской комиссии, а я был членом Венецианской комиссии 8 лет и убедил всю Европу, что закон толерантный и он отвечает тем международным стандартам. Помимо всего, мы Украина присоединидась к Европейской хартии о языках. А этот международный документ имеет большую юридическую силу, чем даже наша Конституция.

- сказал Сергей Кивалов.

Кроме этого, особое внимание Сергей Кивалов акцент на борьбе с многочисленными нарушениями основного закона государства - Конституции Украины. В частности, на том, что Церковь отделена от государства. Именно с целью защиты Украинской Православной Церкви от неправомерных посягательств, народный депутат Украины, а также Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел подписали меморандум о создании первого в Украине Центра юридической защиты УПЦ. А за особые заслуги перед Церковью Сергей Кивалов был удостоен орденом предстоятеля Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия - высшей награды УПЦ.

В Одессе только за последние 10 лет отреставрировали и построили более 300 храмов. Хотят другие конфессии - не нужно забирать, нужно построить. Каждый православный должен защищать свою веру. Это будет урегулировано законом.

- подчеркнул Сергей Кивалов.

Государство нуждается в полной перезагрузке судебной системы, убежден парламентарий. Уже в течение многих лет он отстаивает позицию о том, что судей должен избирать народ. Кроме этого, необходимо ввести институт мировых судей. Это поможет вернуть доверие к судебной системе.

Настало время внести изменения в Конституцию и судей нужно избирать, я считаю, что мы этого добьемся. И у меня есть множество сторонников, те кандидаты в депутаты, которые сегодня выдвинулись, они поддерживают нас.

- говорит Сергей Кивалов.

Вместе с Сергеем Кивловым в колонне прошли мэр Одессы Геннадий Труханов. Почетные граждане города Одессы и Одесской области - Сергей Гриневецкий, Самвел Тигранян, Леонид Крючков. Депутаты Одесского городского и областного советов.

Сергей Васильевич для меня не только друг, но он для меня и как брат. И всё это началось в далеком 1988 году, когда он в составе Одесского отряда помогал восстановлению после разрушительного землетрясения в Спитаке. Все кричат “молодым, молодым дорогу”, я не против молодых - у меня дети молодые, внуки...Но Верховная Рада не по возрасту должна набираться. А по знаниям, по опыту, по деловым качествам. А где еще таких специалистов найдешь? Этот человек прошел всю школу. От самого начала до самого верха.

- сказал Самвел Тигранян, глава Армянской общины в Одесской области.

Мы с Сергеем Васильевичем почетные граждане. Собралась группа почетных граждан, обсудила ситуацию, так называемую политическую турбулентность. И мы приняли решение поддержать Сергея Васильевича по своему избирательному округу в Приморском районе, потому что опыт последних пяти лет показал, как не хватает профессиональных юристов. Как не хватает правоведов, людей, которые понимают, что есть Конституция, основной закон, от которого нельзя отступать.

- отметил Сергей Гриневецкий.

В торжественном шествии приняли участие бабушка спасенного одесского моряка Андрея Новичкова, полный кавалер ордена Святой мученицы Татианы Национального университета «Одесская юридическая академия» - Елена Николаевна Вирановская. Также присоединились к мероприятию представители Организации ветеранов Одесской области и Одесского городского совета ветеранов, Одесский областной и городской союз ветеранов-инвалидов Афганистана и воинов-интернационалистов, Одесский областной совет мира, многотысячные коллективы престижных вузов страны - Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета, граждане и все неравнодушные одесситы. Всем им было что сказать и пожелать Сергею Кивалову в день его выдвижения в кандидаты в народные депутаты.

Это единственный человек, на всю Украину, который взялся юридически, дипломатически решать вопросы освобождения моего внука, одного человека, который задержан был в Иране, старшего помощника капитана, незаконно удержанного...Он добивался своей цели, дипломатически, юридически. И доказал Президенту, что это обязанность гаранта Конституции подписать помилование иранскому студенту и обменять его на Новичкова, который незаконно, который незаконно без всяких юридических оснований задерживался.

- говорит Елена Вираноская, бабушка спасенного одесского моряка Андрея Новичкова.

Ну а кто другой? Человек, который созидает, который делает, человек, который не боится трудностей. Который отстаивает и вопросы Одессы, и вопросы серьезной проблематики Украины. Достойнее человека нет, поэтому наша организация его поддерживает.

- рассказывает Борис Дубчак, глава Одесского городского союза ветеранов-инвалидов Афганистана и воинов-интернационалистов.

Для меня большая честь принимать участие в сегодняшнем мероприятии. Одесский областной совет мира уже много лет сотрудничает с Одесской юридической академией, которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов. Мы очень рады, что смогли поприсутствовать, поддержать Сергея Васильевича. Конечно, столько, сколько делается последние годы, десятилетия Сергеем Васильевичем, оценивает каждый житель.

- подчеркнула глава Одесского областного Совета мира Тамила Афанасьева.

В этот прекрасный летний вечер, теплый, хотелось бы поддержать Сергея Васильевича Кивалова, так как все время он поддерживает студентов, граждан нашего прекрасного города. Настал наш черед поддержать его. Пожелать ему сил, удачи, терпения в столь знаменательный день.

- говорит Вероника Шувалова, "Мисс Национальный университет «Одесская юридическая академия - 2017" и "Мисс Одесса - 2018", финалистка конкурса «Мисс Украина - 2018».

Сергей Кивалов - выдающийся государственный деятель, талантливый законодатель, на которых в Верховной Раде последнего созыва настоящий дефицит, говорят представители общественных организаций, которые также пришли на Народное вече. Народный депутат Украины все делал в течение последних 21 лет для Приморского района и знает, что нужно стране для выхода из политического и экономического кризиса.

Народные депутаты должны в первую очередь слышать людей, слышать народ, слышать своих избирателей. Именно таким является Сергей Васильевич. Я его знаю не первый год. С момента введения закона о поддержке многодетных семей. 2009-2010-й год мы очень плотно работали с народными депутатами. Именно поэтому такой сильный закон получился украинский. Приезжали люди, представители разных стран и удивлялись, как наша Украина поднялась экономико-демографическим путем.

- рассказывает Елена Николаенко, глава Совета многодетных матерей Украины.

Знаю его как человека, который действительно деловой, разумный, грамотный, умеет решать любые вопросы. Для людей. Он не только своими интересами живет, а живет интересами народа. Он депутат от Приморского района, очень много помогает, строит.

- отметил Илья Тищенко, комисар областного отделения Международной полицейской корпорации.

После официальной части пришло время подарков. По приглашению Сергея Кивалова в Одессу приехала победительница телепроекта «Шанс», основатель академии искусств «Muza Production», член жюри международных конкурсов, кавалер ордена Святой великомученицы Варвары, аспирантка Одесской юридической академии - певица VALEVSKAYA. Популярная исполнительница приняла участие в праздничном концерте.

Могу сказать от себя, как человек культуры и как член таких международных конкурсов, как Славянский базар и многие другие, а также конкурсы, инициатором которых является Сергей Васильевич Кивалов «Пою о тебе я, Одесса моя», «Песни у моря», что Сергей Васильевич воистину народный депутат. Когда ты видишь, как он идет по городу, как люди к нему относятся, как относятся студенты, коллектив, любой одессит – это большое уважение, большое почтение за все, что он сделал. От себя хочу сказать, что культуру в нашей стране поддерживают единицы, хотя возможности есть у очень многих людей. Я не знаю, как человек может соединить в себе лидера, человека, который строит, восстанавливает. Сергей Васильевич никогда не отдыхает. Я знаю его лично, что он всегда при деле и при деле не просто, он делает это для людей, чтобы оставить после себя много хорошего, того, что будет монументальным – это университеты, люди, которые получили образование, которые трудоустроены, у которых есть будущее.

- говорит певица VALEVSKAYA.

Все, кто пришел теплого воскресного вечера в городской сад, получили удовольствие от праздничного концерта и окончательно определились в своем выборе на предстоящих парламентских выборах.

Я очень люблю эти праздники, мы ходим сюда. Другого не должно быть. Сергей Васильевич Кивалов – мы выберем его, мы всем Горсадом пойдем голосовать за него, мы его любим, уважаем, спасибо ему большое.

- делится одесситка Галина.

Концерт – он вдохновил всю Одессу и самое главное – Валевская она всех очаровала.

Он много помогает пенсионерам. Это его достоинство Он же за нас, за город болеет, Нужен! Поддержим, конечно! Он всегда эти мероприятия организовывает, это ему большой плюс. И спасибо ему большое, что он увеселяет нас пенсионеров.

Он для Одессы много сделал. Думаю, что может и для Украины сделать то же самое. Его поддерживают. Построил Юридическую, много рабочих мест создал.

Побольше бы таких людей. И было бы лучше жить и процветала бы вся Одесса, и вся область.

Отметим, что накануне выдвижения Сергея Кивалова в народные депутаты Украины по 135 избирательному округу Приморского района единогласно поддержал Совет ректоров высших учебных заведений Одесского региона, Молодежный совет при Одесском городском голове, Одесский областной и городской союз ветеранов-инвалидов Афганистана и воинов-интернационалистов, Одесский городской совет ветеранов, многотысячные коллективы престижных вузов страны - Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета, а также журналистское сообщество.