В день скорби и памяти жертв войны одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу

22 июня отмечается День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. В этот день народный депутат Украины Сергей Кивалов в одной колонне с ветеранами войны и неравнодушными одесситами возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.
- сказал Сергей Кивалов.
Сотни одесситов почтили память тех, кто воевал на фронтах, воинов, которые ценой своего здоровья боролись за мир и свободу родной земли. Для ветеранов и детей войны этот день запомнился навсегда.
- отметил глава Одесского городского совета ветеранов Вячеслав Добровольский.
Отметим, что народный депутат Сергей Кивалов на протяжении десятков лет поддерживает ветеранов города Одессы и Одесской области. Сегодня остро стоит вопрос социальной помощи ветеранам. Они получают мизерную пенсию, которой едва хватает на элементарные продукты питания, а самые необходимые лекарства у них даже нет возможности купить. Сергей Кивалов уверен, что размер минимальной пенсии по меньшей мере должен соответствовать уровню минимальной зарплаты.
- отметил Сергей Кивалов.
Благодаря инициативе парламентария были повышены социальныев ыплаты ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Кроме этого, пенсионеры и ветеранывойны получают бесплатную юридическую помощь, стоматологическую помощь. За четырегода было проведено 24 набора на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей, всего обучение прошли более 5000 пенсионеров.
- говорит бабушка спасенного одесского моряка Елена Вирановская.
Отметим, что за первые 8 часов с начала войны советская авиация потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были потеряны на земле, бомбардировке подверглись 66 аэродромов. Наибольшие потери понес Западный Особый военный округ - 738 самолетов.
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков стало возможным благодаря храбрости, мужества, самопожертвования героев-освободителей. Во время войны около 2500000 воинов были награждены орденами и медалями, более 2 тыс. Воинам присвоено звание Героя Советского Союза.