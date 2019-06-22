В день скорби и памяти жертв войны одесситы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу

22 июня отмечается День скорби и памяти жертв войны в Украине. В этот день 1941 года в 4 утра без объявления войны фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. В этот день народный депутат Украины Сергей Кивалов в одной колонне с ветеранами войны и неравнодушными одесситами возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

Наша святая обязанность передать следующим поколением память о той страшной войне. Наша главная обязанность воспитывать молодежь в духе патриотизма, рассказывая правду, не допуская переписывания истории. Наши оппоненты многое смогли натворить в этом направлении, что привело к той разрухе в которой очутилась в целом Украина и Одесса, в частности. Я преклоняюсь перед теми, кто в послевоенные годы сделал все чтобы восстановить разрушенное хозяйство.

- сказал Сергей Кивалов.

Сотни одесситов почтили память тех, кто воевал на фронтах, воинов, которые ценой своего здоровья боролись за мир и свободу родной земли. Для ветеранов и детей войны этот день запомнился навсегда.

Ветераны всех районов города прибыли сюда, чтобы почтить память тех людей, которые в 41 году, которые в тяжелых оборонах выбивали у немцев личный состав, технику и готовили великую победу. Вместе с нами на это мероприятие прибыл ряд кандидатов в депутаты. В первую очередь, с нам был СВК - это человек, который всегда с ветеранским движением на протяжении 15 лет. Он постоянно оказывает помощь, внимание. Это помощь не только юр и медицинская, но и помощь чисто психологическая.

- отметил глава Одесского городского совета ветеранов Вячеслав Добровольский.

Отметим, что народный депутат Сергей Кивалов на протяжении десятков лет поддерживает ветеранов города Одессы и Одесской области. Сегодня остро стоит вопрос социальной помощи ветеранам. Они получают мизерную пенсию, которой едва хватает на элементарные продукты питания, а самые необходимые лекарства у них даже нет возможности купить. Сергей Кивалов уверен, что размер минимальной пенсии по меньшей мере должен соответствовать уровню минимальной зарплаты.

Нужно все делать все для того, чтобы наши ветераны жили достойно. Правительство практически отвернулось от тех проблем, которые существуют сегодня. Я думаю, мы поправим это и сделаем все, чтобы они жили в нормальных условиях и чтобы они получали денежные средства, которые позволили бы им достойно жить.

- отметил Сергей Кивалов.

Благодаря инициативе парламентария были повышены социальныев ыплаты ветеранам войны, участникам парада Победы, участникам обороны и освободителям Одессы. Кроме этого, пенсионеры и ветеранывойны получают бесплатную юридическую помощь, стоматологическую помощь. За четырегода было проведено 24 набора на бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей, всего обучение прошли более 5000 пенсионеров.

Я тоже являюсь ребенком войны, одесситкой в 5 поколении и мне пришлось остаться в оккупации в Одессе. И хочу сказать, что сегодня есть политики, которые хотят переписать историю Советского Союза. Однако есть депутаты и политики, которые твердо стоят на правде. Таким является народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, почетный гражданин города Одессы и Одесской области, который защищает и отстаивает историю. Вот такие люди должны представлять интересы одесситов в стенах Верховной Рады Украины.

- говорит бабушка спасенного одесского моряка Елена Вирановская.

Отметим, что за первые 8 часов с начала войны советская авиация потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были потеряны на земле, бомбардировке подверглись 66 аэродромов. Наибольшие потери понес Западный Особый военный округ - 738 самолетов.

Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков стало возможным благодаря храбрости, мужества, самопожертвования героев-освободителей. Во время войны около 2500000 воинов были награждены орденами и медалями, более 2 тыс. Воинам присвоено звание Героя Советского Союза.