 В легендарной одесской Ротонде состоялся полуфинал вокального конкурса «Песни у моря»

В субботу вечером у Ротонды отгремел праздник – здесь состоялся полуфинал третьего ежегодного конкурса "Песни у моря". Зрителей и участников ждали яркие впечатления и хорошее настроение. Конкурс проходит по инициативе народного депутата Украины, почетного гражданина города Одессы и пгт. Затока Сергея Кивалова.

Сегодняшний субботний вечер в Ротонде Одесского Городского Сада особенный, потому что сегодня у нас проходит полуфинал ежегодного вокального конкурса «Песни у моря». Он зародился в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия» и вот даже когда мы первый раз его проводили, к нам приехало очень много участников – так быстро все о нём узнали. Ну а сейчас, когда он проводится уже третий сезон подряд – количество желающих просто огромное. И все номера очень яркие, интересные, а главное - непохожие друг на друга, а поэтому жюри было очень сложно сделать выбор полуфиналистов, ну а сегодня, наверное, ещё сложней – во-первых потому что сегодня здесь свои номера представляют лучшие вокалисты, которые уже прошли один отборочный этап, а во-вторых, потому что они ещё более тщательно готовились, чтобы сразить зрителей и жюри своим прекрасным вокалом и чтобы побороться за главные призы конкурса – путёвку на базу отдыха европейского класса в Затоке. Я рад, что в нашем городе, в нашей области есть так много людей, которые хотят развиваться в творчестве - именно для них мы и проводим такие конкурсы, которые стали первой ступенью для многих талантливых вокалистов. Ведь человек попросту может и не знать, какой выдающийся талант, какие вокальные данные, задатки у него есть, он может просто учиться в университете, работать на работе и откуда ему знать, что у него от природы есть прекрасный певческий голос. А вот мы как раз помогаем раскрыть такие таланты. И самые талантливые вокалисты именно в Одессе! И нужно их слышать, нужно принимать участие в отборе, нужно поддерживать их!

- уверен инициатор и идейный вдохновитель вокального конкурса «Песни у моря», народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Для многих вокалистов подобные конкурсы, такие как «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря» стали настоящим трамплином на большую сцену.

Наши конкурсанты настолько талантливые, что после того, как проходят этот конкурс, они поют во всех концах мира. Вот, например, Игорь Онищенко, которого знает и которым по праву гордится вся Одесса – на сегодняшний день он является солистом Венской оперы. А когда он был студентом Национального университета «Одесская юридическая академия», 5 лет он исполнял свои песни на Ротонде Городского Сада, оттачивал своё мастерство и у него очень много поклонников было, люди специально приходили послушать песни в его исполнении. И вот благодаря ему и многим другим вокалистам Ротонда городского сада уже стала символом славы и успеха для начинающих исполнителей, - говорит Сергей Кивалов.

Для молодых исполнителей - это шанс заявить о себе, перенять опыт и получить за свои старания подарки и призы.

Наш конкурс с каждым годом набирает все больше и больше оборотов. Колоссальное количество людей приходит к нам продемонстрировать свой талант, чтобы их услышали. Вот, например, на отборочном туре пришло несколько сотен человек. Нам, конечно же, было чисто физически сложно всех переслушать, но мы переслушали, выбрали лучшие номера, а сегодня выберем самые лучшие, которые поедут в Затоку 13 июля на наш финал. Наш конкурс, который проходит по инициативе, при поддержке Сергея Васильевича Кивалова полностью благотворительный. Кроме того, что мы не берём никаких взносов, мы ещё и дарим нашим призёрам шикарные подарки, призы и, конечно же, денежные премии, - рассказала директор Центра культуры Одесской Юракадемии Ольга Слуцкая.

На сцене выступали лучшие исполнители, которые прошли строгий отбор. Выступления участников оценивали и давали советы профессиональные судьи.

У нас очень солидное жюри. Вот в прошлом году на конкурсе “Песни у моря” была известная украинская певица, победительница телепроекта «Шанс», основательница Академии искусств «Muzaproduction», к слову выпускница Киевского института Интеллектуальной собственности и права, аспирантка Одесской юридической академии Наталья Валевская, профессор консерватории Валентина Васильева, солистка Одесского оперного театра Екатерина Цимбалюк. Настолько мы придаем этому особое значение, чтоб все было объективно, чтобы оценивали наши таланты действительно профессионалы в музыке, - резюмировал Сергей Кивалов.

Участники с восторгом рассказывают об участии в конкурсе и подготовке к нему. Принимали участие как и сольные исполнители, так и коллективы.

Прекрасный конкурс, много эмоций, много участников, нам очень нравится, мы прошли в полуфинал, и погода нам не мешает – это веселье, это настоящий кайф!

Все прекрасно, лично мне все нравится! Сергею Васильевичу огромное спасибо за такую атмосферу, за такой конкурс, все очень круто, серьезно, все просто великолепно, эмоции просто зашкаливают, позитивные конечно, всё просто шикарно и публика очень отзывчивая, - наперебой делятся эмоциями участники творческого коллектива «Кохавім».

Участница конкурса «Песни у моря» Мария Скальская в прошлом году в финале завоевала приз зрительских симпатий. В этом году она вновь поёт на сцене и настроена только на победу.

Мне очень интересно было участвовать в этом конкурсе и сейчас очень интересно, потому что в этом конкурсе есть много хороших подарков и много развлечений. Например, в прошлом году я получила приз зрительских симпатий и мне подарили именные часы от Сергея Васильевича Кивалова. Мне очень интересно участвовать в этом конкурсе, надеюсь обязательно завоевать какой-нибудь приз и в этом году.

Когда я выступаю, я немного волнуюсь, но выходя на сцену, я уже стараюсь сопротивляться этим страхам, потому что мне нравится на этом конкурсе выступать и я хочу спеть очень хорошо, чтобы всем то же понравилось, - рассказала маленькая участница вокального конкурса Даниела.

Праздник пришелся по душе не только малышам, но и взрослым, которые тоже охотно подпевали. Многие одесситы пришли целыми семьями.

Дети - это наше будущее и вот благодаря таким конкурсам они могут творчески развиваться, ещё больше раскрывать свой талант. Мы очень довольны, что пришли сюда сегодня, посмотрите сколько людей в Горсаду - все с удовольствием останавливаются, смотрят, даже танцуют! И я уверена, что из этих детей вырастут замечательные артисты – певцы, танцоры, - считает одесситка Людмила.

Сразу две дочери Ирины Пастушок участвуют в вокальном конкурсе «Песни у моря», одесситка не скрывает своего восторга от уровня его организации и проведения:

Обе мои дочери принимают участие в сегодняшнем вокальном конкурсе, спасибо большое, шикарный конкурс, очень качественные музыка, техника, правильный подход к организации, спасибо большое, все очень здорово!

А вот дочка Лилии Ковальской на конкурсе «Песни у моря» впервые и сразу же прошла в финал.

Все очень нравится, мы участвуем в первый раз, прошли в полуфинал и очень этому рады, спасибо большое Сергею Васильевичу Кивалову за такой прекрасный конкурс.

Уже три года подряд вокальный конкурс «Песни у моря» объединяет огромное количество вокалистов не только со всей Одесской области, но и со всех уголков страны. Он зародился на основе другого, уже легендарного одесского вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», посвященного Дню рождения нашего города, финал которого проходит в Ротонде Городского сада. А финал конкурса «Песни у моря» проходит на базе отдыха европейского уровня «Академия» в Затоке - базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия» на самом побережье Чёрного моря. Победителей конкурса «Песни у моря» ждут ценные призы и подарки, среди которых бесплатная запись песни в профессиональной студии, путёвка на отдых в Затоке и многое другое.