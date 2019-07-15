В Одессе открылся новый бювет с питьевой водой

По инициативе народного депутата Украины, Почетного гражданина Одессы Сергея Кивалова в городе открылся новый бювет с питьевой водой. Бювет расположен на улице Академической, 30, совсем рядом со студенческой Стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета и Общеобразовательной церковно-приходской школы, которая гостеприимно откроет свои двери для ребят уже в нынешнем учебном году.

По словам Сергея Кивалова, место для создания источника питьевой воды искали долго, хотели, чтобы он стоял поближе к стоматологической клинике и школе, но геологоразведка порекомендовала именно эту точку.

Изыскатели проверили ни одну точку, но сказали здесь ставить, здесь обнаружено озеро. Не несколько метров влево или вправо, не 200 метров назад – вот здесь. Как ученые считали, так мы и сделали. Но место очень удобное, и для жителей района, да и всего города. Вода очень чистая, поступает с глубины 147 метров, проходит целый ряд фильтров. Комплекс готовили в эксплуатацию полтора года, это довольно сложное инженерное сооружение, кроме того проведенаканализация, построен фундамент под бювет, дополнительные сооружения,

– рассказал Сергей Кивалов.

Он подчеркнул, что комплекс прошел все проверки и получил соответствующие сертификаты о качестве очистки воды.

Это второй наш проект по созданию бюветных комплексов в городе. Первый источник чистой воды мы обустроили рядом с Национальным университетом «Одесская юридическая академия», на Фонтанской дороге, 23. Недалеко стоит и храм Святой мученицы Татианы. Нам говорили – зачем? Но время показало – он очень востребован, пользуется популярностью. Считается, что в этом бювете самая чиста вода в городе. Люди едут сюда из дальних, других районов города. И здесь, в бювете на Академической, такая же чистая вода. Очень важно и в дальнейшем поддерживать ее качество, для этого надо постоянно заниматься проверкой работы и поддержкой оборудования. И мы обязательно будем это делать. Конечно, наличие источника питьевой воды очень важно и для студентов, в общежитие рядом живут почти 700 человек. В наших планах в дальнейшем открыть не менее двадцати новых бюветов в городе. Дефицит хорошей, чистой воды для Одессы очень актуален, так сложилось исторически, что Одесса нуждается в качественной питьевой воде, и мы обязательно будем учитывать эту нужду в нашей Народной программе,

– подчеркнул Сергей Кивалов.

Он напомнил, что рядом с бюветным комплексом работают два объекта, которые также появились благодаря инициативе и настойчивому труду коллектива Национального университета «Одесская юридическая академия», и студентов и сотрудников Международного гуманитарного университета.

В стоматологической клинике, в рамках социальной программы, ведется бесплатный приеми оказывается медицинская помощь малообеспеченным и пожилым людям. В день в стоматологической клинике принимают до 20, а то и больше человек.

Строительство Международной академической школы Одессы, как называют ее в народе, церковно-приходской, началось в 2014 году, теперь оно практически завершено. Осталось достроить большой бассейн на шесть дорожек, малый бассейн, и другие незначительные объекты.Сергей Кивалов подчеркнул, что на сегодняшний деньэто самая современнаяшкола встране. В школе устроены удобные классы, имеется спорткомплекс, работают два бассейна, столовая вместимостью 650 человек, для ребят приготовлен большой актовый зал. В школе в одну смену могут учиться тысяча двести человек.

Я думаю, после выборов мы вместе с мэром Геннадием Трухановым будем лоббировать законопроект по приданию нашему городу особого статуса, он так и будет называться«Закон об Одессе». Наш город особенный со всех точек зрения, в том числе имеет он и стратегическое значение для страны. Обязательно согласуем с депутатами и с городским советом для нашего города такую программу и будет добиваться ее реализации. А сегодня наш вклад в Народную программу, наш подарок одесситам – вот этот источник чистой питьевой вода. И я счастлив, что наше мероприятие смог посетитьМитрополит Одесский и ИзмаильскийАгафангел и дать свое благословение нашему делу. Спасибо братьям и сестрам,прихожанам одесских церквей, которые пришли сюда сегодня. Мы стараемся для вас, для людей,

– заключил Сергей Кивалов.

Церемонию открытия бювета посетил мэр города Геннадий Труханов.

Я рад, что это уже стало доброй традицией – встречаться с народным депутатом Сергеем Киваловым, когда происходит что-то доброе, позитивное, полезное для граждан города. Действительно, Сергей Кивалов является примером того, как работать не на словах, а на деле. Он все время что-то строит, создает, закладывает, открывает, и один объект лучше, полезнее другого. Действительно, сегодня тысячи студентов учатся в самом современном вузе Украины, я думаю, что и в Европе не все высшие учебные заведения достигли такого уровня, как юридическая академия и МГУ. Условия учебы, общественная деятельность студентов воспитывает в них стремление к лучшему, и эта та база, с которой они войдут в свою взрослую жизнь. Сегодня мы говорим, что проблема питьевой воды Одессы – это историческая проблема. Да, таков наш город. И сразу же вопросом начал заниматься Сергей Кивалов. Он открыл в городе один источник чистой питьевой воды, теперь вот открывает второй, а обещает – не меньше 20. Так работает этот человек, я и очень рад, что мы с ним солидарны,

– подчеркнул Геннадий Труханов.

Открытие источника благословил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Сергей Васильевич Кивалов все делает во благо и для украшения нашего города, для пользы его жителей. Когда мы трудимся и имеем добрые намерения, наш труд вознаграждается. Так был открыт храм Святой мученицы Татианы и источник чистой воды возле него, так начато строительство и уже почти завершено церковно-приходской школы. Так открыт и этот источник. Поблагодарим же Бога за то, что он благословляет наши труды и дает нам возможность воплощать наши замыслы,

– сказал Митрополит Одесский и ИзмаильскийАгафангел.

Бюветный комплекс был торжественно открыт и освящен. Теперь им могут пользоваться все жители Приморского района и города.