Защитники Отечества сегодня нуждаются в защите

Сегодня, когда большинство украинцев поставлено на грань выживания, тема пенсий, их справедливого расчета и перерасчета актуальна как никогда. Ведь именно пенсионеры чаще всего становятся заложниками экономического кризиса в стране, не могут свести концами, потому что в силу возраста и здоровья не в состоянии найти себе дополнительные источники дохода. Особенно внимательными при начислении пенсий нужно быть к тем гражданам нашей страны, которые, рискуя своей жизнью, служили Отечеству: военных, участников боевых действий, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, летчиков, подводников и других.

К сожалению, именно эти люди, когда-то защищавшие всех нас, сегодня становятся наиболее беззащитными. Именно их при выходе на пенсию чаще всего пытается обмануть государство и его чиновничий аппарат. Ссылаясь на одни статьи законов, вступающие в противоречие с другими, чиновники запутывают людей, вводят их в заблуждение и в итоге – военные не могут получить полагающуюся им пенсию по выслуге лет, им приходится годами обивать пороги властных кабинетов, вступать в судебные тяжбы, которые тоже длятся бесконечно.

Как это в последнее время постоянно случается – побывав уже практически во всех инстанциях, военные обратились за помощью к народному депутату Украины Сергею Кивалову и, как обычно, остро реагируя на любую несправедливость, Сергей Васильевич взялся им помочь.

Глубоко разобравшись в проблеме, он направил депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором написал:

«Ко мне, как к народному депутату Украины, поступают многочисленные обращения избирателей о необходимости внесения изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 17.07.1992 года № 393 «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и денежной помощи лицам офицерского состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы и военной службы по контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейским и членам их семей».

Суть затронутого вопроса заключается в том, что пунктом 3 указанного Постановления установлено, что в выслугу лет для назначения пенсий лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, на льготных условиях зачисляются отдельные периоды службы. Например, участие в боевых действиях, участие в антитеррористической операции, ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы, летная работа в реактивной и турбовинтовой авиации, служба на атомных подводных крейсерах и прочее.

Вместе с тем, указанная норма Постановления Кабинета Министров Украины от 17.07.1992 г. № 393 бездействует и не создает оснований для назначения пенсий. Это объясняется, в частности, изложенным в новой редакции абзацем 13 пункта «а» части 1 статьи 12 Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», которым установлено, что «к календарной выслуге лет засчитывается также период, указанный в части второй статьи 17 настоящего Закона». В части 2 статьи 17 Закона определено: «В выслугу лет полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны, лицам офицерского состава, лицам среднего, старшего и высшего начальствующего состава органов внутренних дел, государственной пожарной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины при назначении пенсии на условиях настоящего Закона дополнительно засчитывается время их обучения (независимо е формы обучения) в гражданских высших учебных заведениях, а также в других учебных заведениях, после окончания которых присваивается офицерское (специальное) звание, до поступления на военную службу, службу в органы внутренних дел, Национальной полиции, Службы судебной охраны, государственной пожарной охраны, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины или назначения на соответствующую должность в пределах до пяти лет из расчета один год учебы за шесть месяцев службы».

Однако, на практике, лицам, уволенным со службы и имеющим достаточную выслугу лет, рассчитанную на льготных условиях в соответствии с пунктом 3 Постановления Кабинета Министров Украины от 17.07.1992 г. № 393, отказывают в назначении пенсии, ссылаясь на несоответствие Закона Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и указанного постановления».

Если попытаться объяснить все не юридическим, а простым языком, то выходит следующее. В Постановлении Кабмина от 1992 года написано, что, к примеру, участникам боевых действий может быть засчитан один месяц службы за три месяца, тем, кто работал в режиме чрезвычайного положения – один месяц службы за два месяца и так далее. Однако на практике, никто это засчитывать не хочет, ссылаясь на другую действующую норму закона. В итоге выйти на пенсию по выслуге лет многие военные досрочно не могут. Даже если они являлись реальными участниками боевых действий.

Сложившуюся парадоксальную юридическую ситуацию предлагает изменить Сергей Кивалов. Вот что он пишет Премьер-министру:

«Учитывая изложенное, представляется необходимым внести в Постановление Кабинета Министров Украины от 17.07.1992 г. №393 следующие изменения. В частности, первое предложение пункта 3 Постановления изложить в следующей редакции:

«3. К календарной выслуге лет для назначения пенсий лицам, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, засчитывается на льготных условиях…»

Чтобы было понятно, сейчас в Постановлении сказано просто: «к выслуге лет… засчитывается на льготных условиях». Казалось бы – одно слово, один маленький нюанс, в который с 90-х годов прошлого века никто не хотел вникать, может изменить судьбы тысяч людей!

Опыт показывает, что все, за что берется народный депутат Украины Сергей Кивалов, он доводит до конца, все в итоге реализуется. Наверняка так будет и с нынешним делом – о внесении изменений в Постановление от 1992 года № 393. Мы же будем следить за развитием событий и непременно сообщим читателям, восторжествовала ли справедливость в отношении защитников Отечества.