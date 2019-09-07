Сергей Кивалов: Нашим стратегическим курсом должны стать стремление к миру и скорейшему прекращению войны

7 сентября завершился обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Безусловно, это событие не может не радовать. Наши ребята наконец вернулись в свои семьи, встретились с родными и близкими. Однако доминирующая точка зрения о том, что завершение обмена открывает однозначные возможности для дальнейшей нормализации межгосударственных отношений и урегулирования ситуации на Донбассе пока не стала свершившимся фактом, а является лишь уязвимой надеждой. В списке с украинской стороны — только 12 граждан России, остальные — украинцы. Обмен одних граждан Украины на других — прямое нарушение Конституции Украины, и есть ли у них формальное основание претендовать на российское гражданство, мы не знаем. Не хотелось бы, чтобы через некоторое время у ФМС России возникли бы основания для отправки кого-то из этих людей назад, как уже бывало неоднократно. Есть в этой ситуации неприятная недосказанность. Если власть в стране и политический климат изменились, что мешает нашим гражданам остаться на родине? Вместе с тем я верю в искренний порыв президента, когда он говорит, что «дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны».

Я на личном опыте знаю, каким длительным и сложным является процесс освобождения и возврата на родину наших сограждан. В Юридической клинике много лет действует рабочая группа по защите прав моряков, благодаря усилиям которой домой вернулись десятки соотечественников.

Считаю, что обмен гражданами — это выполнение очень важных тактических задач, однако нашим стратегическим неуклонным курсом, который неподвластен сиюминутным политическим решениям, должны стать стремление к миру и скорейшему прекращению войны,

- написал на своей официальной странице в Facebook политик Сергей Кивалов.