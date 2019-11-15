В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся 3-й региональный турнир среди школьников «Будущий юрист»

Участие в олимпиаде по правоведению приняли выпускники средних школ всех районов Одесской области. Цель турнира – продемонстрировать знания, интеллектуальный багаж, уровень информированности в такой важной и сложной дисциплине. Соревнование проводится Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия».
Руслан Владимирович также рассказал, что свыше 70 процентов работников управления юстиции являются выпускникам Одесской юридической академии. После завершения образования они успешно выдержали конкурс и теперь работают на государственных должностях.
Интеллектуальное соревнование проходит на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА». Проявить свои способности и знания участники соревнований ребята смогут как в командном зачете, так и в индивидуальном.
Для школьников 11-х классов, которые стоят на пороге важнейшего в их жизни выбора – кем стать? – турнир – это хорошая возможность определиться, избрать будущий вуз, факультет, специальность.
И среди нынешних студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» – немало участников 1-го и 2-го турниров. Выполнять задания школьникам предстояло на базе нового ультрасовременного IT-центра факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА».
Во время тестирования я прошлась по коридору, заглянула в стеклянные двери пяти аудиторий, где выпускники школы сдавали тестирование. Каждый из них сидел перед компьютером, сосредоточенно обдумывая вопросы.
На решение ста предложенных вопросов было отведено 60 минут времени.
Первым покинул аудиторию Виталий Марару, приехавший из города Измаила. Он – выпускник Военно-морского лицея, в который он пошел учиться после девятого класса. Но пока юноша на распутье, кем стать, какую профессию выбрать. Из ста вопросов Виталию удалось ответить только на тридцать пять:
Анна Кислова – выпускница Одесского юридического лицея. Анна справилась с 57 вопросами:
После сдачи тестов выпускники школ в этот день имели возможность познакомиться с университетом, его технической базой, пройтись по его аудиториям и кафедрам, увидеть залы заседаний, центр культуры, спортивные сооружения. После экскурсии ребят ждал горячий обед в просторной студенческой столовой.
А во второй половине дня руководством Одесской юридической академии для участников турнира была организована экскурсия в дельфинарий, где они увидели уникальное представление.
Проректор по науке НУ «ОЮА» Галина Ульянова уверена, что эффективность и отдача от таких соревнований очень высоки:
Победителей и в командном зачете, и в индивидуальном первенстве ждали кубки, призы и сувениры. А главному знатоку в вопросах правоведения достался новенький современный планшет. Участникам турнира вручили сертификаты, которые будут напоминать им о взятии этой первой высоты на пути к вершинам профессиональных знаний.