В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялся 3-й региональный турнир среди школьников «Будущий юрист»

Участие в олимпиаде по правоведению приняли выпускники средних школ всех районов Одесской области. Цель турнира – продемонстрировать знания, интеллектуальный багаж, уровень информированности в такой важной и сложной дисциплине. Соревнование проводится Главным территориальным управлением юстиции в Одесской области совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия».

В турнире встречаются ученики 11-классов, которые предварительно показали лучшие результаты в вопросах современной истории и правоведения. По опыту могу сказать, что такие олимпиады положительно влияют на профессиональную ориентацию. Одесская юридическая академия – наилучшая база для проведения нашего регионального турнира, поскольку такое техническое обеспечение вряд ли может предложить какой-либо другой вуз,

– заявил глава Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Руслан Владимирович также рассказал, что свыше 70 процентов работников управления юстиции являются выпускникам Одесской юридической академии. После завершения образования они успешно выдержали конкурс и теперь работают на государственных должностях.

Интеллектуальное соревнование проходит на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА». Проявить свои способности и знания участники соревнований ребята смогут как в командном зачете, так и в индивидуальном.

Для школьников 11-х классов, которые стоят на пороге важнейшего в их жизни выбора – кем стать? – турнир – это хорошая возможность определиться, избрать будущий вуз, факультет, специальность.

И среди нынешних студентов Национального университета «Одесская юридическая академия» – немало участников 1-го и 2-го турниров. Выполнять задания школьникам предстояло на базе нового ультрасовременного IT-центра факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА».

Турнир среди выпускников школ, который проходит по инициативе президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова, как видите, набирает обороты. Некоторые районы даже просили прислать для участия не одну, а две команды. У нас существует выверенная система тестов, по которой победитель определяется объективно и честно. Участвуя в подобных олимпиадах, ребята делают осознанный выбор. Первые отзывы, которые мы слышим, – восторженные. Впечатления у ребят самые яркие. Многие понимают, что, став студентами нашего вуза, они в дальнейшем станут востребованы на рынке труда и будут обеспечены работой. А у тех, кто в дальнейшем захочет связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией, думаю, есть все шансы продолжить обучение именно в нашем престижном университете. Мы будем рады, если они пополнят нашу дружную студенческую семью,

– сказал декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин.

Во время тестирования я прошлась по коридору, заглянула в стеклянные двери пяти аудиторий, где выпускники школы сдавали тестирование. Каждый из них сидел перед компьютером, сосредоточенно обдумывая вопросы.

На решение ста предложенных вопросов было отведено 60 минут времени.

Первым покинул аудиторию Виталий Марару, приехавший из города Измаила. Он – выпускник Военно-морского лицея, в который он пошел учиться после девятого класса. Но пока юноша на распутье, кем стать, какую профессию выбрать. Из ста вопросов Виталию удалось ответить только на тридцать пять:

Нашу команду из трех человек легко определить по форме лицеистов. На турнире сначала шли вопросы по истории, потом – вопросы, касающиеся законов Украины. Свои шансы я не оцениваю высоко. Наверное, не хватило подготовки. Но это пробный шар.

Анна Кислова – выпускница Одесского юридического лицея. Анна справилась с 57 вопросами:

В Одесской юридической академии я не впервые. Мы часто бывает тут на различных мероприятиях. На тестировании много вопросов было по истории права. В принципе, тесты соответствовали уровню олимпиады. В нашем лицее предмет «правоведение» ведется четыре года, с 8-й по 11-й класс.

После сдачи тестов выпускники школ в этот день имели возможность познакомиться с университетом, его технической базой, пройтись по его аудиториям и кафедрам, увидеть залы заседаний, центр культуры, спортивные сооружения. После экскурсии ребят ждал горячий обед в просторной студенческой столовой.

А во второй половине дня руководством Одесской юридической академии для участников турнира была организована экскурсия в дельфинарий, где они увидели уникальное представление.

Проректор по науке НУ «ОЮА» Галина Ульянова уверена, что эффективность и отдача от таких соревнований очень высоки:

Наш турнир пользуется большой популярностью среди школьников Одессы и Одесского региона. Некоторые ребята приезжают участвовать в нем повторно. И, учитывая это, я думаю, что постепенно мы будем расширять масштабы этой олимпиады. И в последующем мы будем приглашать на турнир школьников из других областей страны.

Победителей и в командном зачете, и в индивидуальном первенстве ждали кубки, призы и сувениры. А главному знатоку в вопросах правоведения достался новенький современный планшет. Участникам турнира вручили сертификаты, которые будут напоминать им о взятии этой первой высоты на пути к вершинам профессиональных знаний.