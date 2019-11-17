 
Информация к новости
  • Просмотров: 153
  • Дата: Сегодня, 08:00
Сегодня, 08:00

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Успех, престиж и качество! – таков девиз вуза-лидера в сфере международной деятельности, который ежегодно ставит рекорды по набору студентов, опережая многие другие университеты. На празднике, посвященном Дню рождения альма-матер, основатель и президент вуза Сергей Кивалов вручил награды членам коллектива. Также традиционно в этот вечер состоялся финал конкурса Мисс Международный гуманитарный университет. Кто поздравил вуз со знаменательной датой, каков был состав жюри, и какая из девушек стала обладательницей главной короны – об этом вы узнаете в нашем репортаже.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Взяв уверенный старт 17 лет назад и установив изначально высокую планку, университет, который сегодня сравнялся по возрасту с абитуриентами, впервые перешагнувшими порог этого вуза, продолжает уверенно повышать свои позиции в мировом образовательном рейтинге и снижать темпы – не собирается.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Стало доброй традицией праздновать День рождения Международного гуманитарного университета. Сегодня мы собрались по этому поводу в семнадцатый раз. Я горжусь, что нам удалось создать такое престижное учебное заведение, имеющее четвертый – наивысший – уровень аккредитации. Вспоминаю, сколько работы нам 17 лет назад пришлось проделать, чтобы новое учебное заведение начало функционировать. Первая группа состояла из семи человек! А сегодня – более 5 тысяч студентов на разных специальностях. Среди них – иностранцы из 48 стран – и это не так называемое ближнее зарубежье. Мы любим и ценим всех своих сотрудников, студентов, и хотим, чтобы наши праздники тоже были общими. Но даже самый большой банкетный зал города не в состоянии сегодня вместить весь коллектив вуза! Мы можем объяснить такое стремительное развитие Международного гуманитарного университета тем, что самое перспективное направление в образовании – это учебные заведения негосударственной формы собственности. Например, наибольшее количество иностранцев на Юге Украины учатся в Международном гуманитарном университете. И потому нами востребованы в первую очередь преподаватели, знающие иностранные языки, в частности английский, на таком уровне, чтоб он мог полноценно читать на этом языке лекции. Такой подход позволил нам достичь того, что на нас равняются государственные вузы. И это при том, что им достались в наследство здания учебных корпусов и студенческих общежитий, а мы всю свою материальную базу строили сами, с нуля. И если в государственных вузах существует жесткая шкала расценок для специалистов, имеющих различные звания и ученые степени, то мы предоставляем своим членам преподавательского состава такую заработную плату, которая позволит им работать с полной отдачей.  Кроме того, многие из наших студентов желают и готовы оплачивать параллельное обучение по нескольким специальностям. Благодаря этому, в том числе, пополняется валютный бюджет нашего города.  В  университете работают специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, а это один из главных показателей: мы готовим не только бакалавров и магистров, мы готовим кандидатов и докторов наук, и я благодарен каждому преподавателю и сотруднику, каждому студенту, что он поверил в Международный гуманитарный университет и сегодня работает или учится в нашем, самом лучшем и самом престижном высшем учебном заведении,
 - делится секретами успеха Президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Ассоциация негосударственных вузов Украины по достоинству оценила труды Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, создателя, идейного вдохновителя и Президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова, вручив ему высший знак отличия ассоциации – орден «За духовное возрождение нации».  Почетная миссия вручения ордена была возложена на ректора Международного гуманитарного университета, доцента Константина Викторовича Громовенко.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Семнадцать лет назад произошло историческое событие – в Одессе был создан Международный гуманитарный университет. Инициатором рождения нового вуза является Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, академик, Заслуженный юрист Украины Сергей Васильевич Кивалов – человек, который еще 17 лет назад понимал, что будущее образования – за негосударственными вузами. И сегодня Международный гуманитарный университет – это успешное учреждение высшего образования. В то время, когда многие вузы закрываются или сокращаются из-за недостатка студентов и абитуриентов, здесь – постоянный пророст: открываются новые специальности, и все новые страны присылают своих молодых граждан получать образование в Международном гуманитарном университете, чтобы они вернулись домой высококлассными специалистами. Сергей Васильевич поистине достоин самой высокой награды от Ассоциации негосударственных высших учебных заведений Украины – ордена «За духовное возрождение нации». Выше награды нет!
- говорит ректор Международного гуманитарного университета Константин Викторович Громовенко. 

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Сам Президент вуза в течение вечера также много раз поднимался на сцену, чтобы вручить награды членам преподавательского коллектива.  Первым для получения награды «Знак почета» международного гуманитарного университета вышел доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и международных экономических отношений Леонид Николаевич Потемкин. Затем вручались грамоты, именные часы, памятные медали -  череде награждений, казалось, не будет конца.

Но прежде успех и международное признание университету нужно было заслужить кропотливой работой. Решения руководством вуза принимались порой очень рискованные, но правильность выбранной стратегии теперь подтверждена временем.

Мне посчастливилось работать с Сергеем Васильевичем около 10 лет. Нам часто приходилось вести полемику по разным вопросам, я позволял себе возражать своему руководителю, потому что некоторые его решения мне казались необоснованно смелыми. Но сегодня я должен признать, что в стратегическом плане абсолютно все его решения были совершенно правильными. Это достойно уважения – ведь таких руководителей почти нет. А вот у него, начиная с создания университета, создания колледжа, строительства одного храма, другого храма, строительства Международной академической школы «Одесса» и так далее – все решения были безошибочными. И постепенно Международный университет становится самодостаточной структурой,
- говорит первый ректор МГУ Николай Павлович Коваленко.

Для того, чтобы студенты с первых же дней обучения могли качественно готовиться к работе по специальности, университет заключает договора с различными государственными структурами и иностранными компаниями и фирмами разных форм собственности, чтобы студенты могли проходить стажировку как в Украине, так и в зарубежных странах.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Выпускники МГУ успешно работают в государственных структурах: в правоохранительных органах, банках, финансовых учреждениях, в ведущих украинских и зарубежных компаниях, образовательных учреждениях. И возможности трудоустройства выпускников МГУ неуклонно расширяются. В октябре этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом и Главным управлением территориальной юстиции в Одесской области. Меморандум предусматривает первоочередное право студентов МГУ проходить практику в органах  юстиции с перспективой дальнейшего трудоустройства.  

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Мы были рады заключить меморандум о сотрудничестве, предусматривающий преимущественное право прохождения практики в органах юстиции для студентов МГУ, потому что будущее высшего образования – за частными вузами.  Сергей Васильевич Кивалов, когда создавал этот университет, я уверен, предвидел стимулируемое техническим прогрессом возникновение и развитие все новых и новых профессий. Я знаю, что те профессии, которые сейчас тяжело вводятся в государственных вузах, уже успешно работают в Международном гуманитарном университете,
 - говорит начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Владимирович Сауляк.

И это действительно так. Ежегодно в МГУ открываются все новые кафедры, факультеты и специальности. Так, в свое время при МГУ был открыт Одесский медицинский институт, который готовит высококвалифицированных специалистов – фармацевтов, стоматологов, а совсем недавно была введена очень востребованная специальность - «врачебное дело», а также общая терапия, сестринское дело, физиотерапия.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Сегодня важный день в жизни университета. В свои 17 лет университет стал, можно сказать, взрослым. В нем появилось очень много аудиторий, корпусов, свои клиники. Мы развиваемся и семимильными шагами наращиваем специальности в области медицины. Недавно открыли набор на специальность «Общая медицина». Мы осуществляем подготовку врачей, а им необходимо каждые 5 лет повышать квалификационный уровень. В этом году открыли направление последипломного образования,  где врачи в лучших современных клиниках города осваивают новые методики, которые появляются в медицине буквально ежедневно. Материальная база Международного гуманитарного университета имеет для этого наилучшие возможности. Все это происходит благодаря неутомимой деятельности Сергея Васильевича Кивалова. Он прилагает все новые и новые шаги, чтобы мы становились лучше, сильнее и мощнее в медицинском образовании,
 - говорит директор Одесского медицинского института МГУ Виталий Григорьевич Шутурминский.

Следующим шагом будет открытие ряда клинических кафедр – педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии и внутренней медицины. Функционировать новые кафедры будут на базе медицинского дома «Одрекс».

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Семнадцать лет для такого вуза - это уже возраст, и я очень рад быть участником этого мероприятия. Однозначно видно, что вуз будет дальше расти и процветать. Узнав количество студентов, получающих образование в этом университете, я был искренне удивлен: оказывается, это тысячи студентов, из которых значительная часть – граждане других, притом весьма дальних государств. Здесь преподают фундаментальную науку по разнообразным специальностям, и очень рад, что медицина стала одним из важных направлений. Очень важно, что мы – партнеры этого процесса, и вот только сейчас обсуждалось, что необходимо активизировать практические занятия медицинского направления университета на базе медицинского дома «Одрекс». Искренне радуюсь, что мы со своей стороны участвуем в становлении этих молодых специалистов, уверен, что через несколько лет их имена будут яркой звездой гореть на небосводе медицинской науки, в том числе и в Украине.
Спустя годы все смотрится по-другому, и сейчас мы видим грандиозный размах, которого достиг университет за 17 лет. А вот сегодня упоминалось, что первый набор был – семь человек на специальность «Право». И это показывает, насколько гениальным был тогда замысел, и  какая прозорливость требовалась, чтобы видеть процессы в их столь дальней перспективе. Прекрасное начало и великолепное воплощение  задумки, заложенной в этом фундаменте – вот что я могу сказать. Гениальность человека в том и проявляется, когда он в начале пути видит ту перспективу, которую мы оцениваем сегодня, спустя почти два десятилетия. Просто – «Виват, Университет!»
- говорит Генеральный директор ООО «Медицинский дом Одрекс» Тигран Рубикович Арутюнян.

Хочу сказать, что я поражен величиной этого проекта. Никогда не думал, что негосударственный вуз, может быть такой насыщенный и специальностями, и студентами, и преподавателями. Сегодняшний зал говорит о том, что это действительно является жемчужиной нашего города. И то, что сделал Сергей Васильевич Кивалов для развития Международного гуманитарного университета, это достойно большой похвалы и уважения,
- говорит проректор по научно-медицинской работе МГУ Вячеслав Полясный.

С нового учебного года студенты факультета искусства и дизайна, где готовят дикторов радио и телевидения, актеров театра и кино, режиссеров, продюсеров и дизайнеров, начали осваивать специальности «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Здесь осуществляют подготовку универсальных артистов, которые будут владеть актерскими, вокальными и танцевальными навыками.

Эти творческие специальности крайне необходимы нашему городу, потому что раньше для получения специальности уровня бакалавра приходилось ехать в Киев. Наша огромная благодарность, что нас услышали и в нас поверили, в этом огромная заслуга Сергея Васильевича. Теперь у наших детей есть возможность дома получать высшее эстрадно-джазовое образование, которое прежде не было представлено в нашем городе, и теперь, благодаря президенту МГУ, у нас появилась Одесская школа профессии театрального актера. Это очень важная веха в истории высшего театрального образования, потому что без этого статус Одессы как кузницы талантов останется чисто номинальным. Сегодня здесь  студенты нашего факультета демонстрируют свое мастерство, участвуя в концертной программе праздника. Например, наша студентка третьего курса МГУ Юлия Жайворонок – потрясающая молодая певица, которая профессионально работает уже 15 лет.  Сегодня она исполнит кавер-версию песни из репертуара группы Queen «Somebody to love» - она перепевает женским голосом известные хиты мужского репертуара, это очень редкое вокальное мастерство. Она очень энергичная, яркая, харизматичная.  В  этом году мы открыли набор на эти новые специальности, и уже наполнили первый и третий курсы. Наши сегодняшние третьекурсникии пришли к нам из колледжа МГУ, их всего 11 человек. А мы помним, что первый набор в МГУ на специальность «Право» составил 7 человек. И благодарность Сергею Васильевичу, что он умеет видеть перспективу, не считаясь с сиюминутной выгодой. Мы рассчитываем и надеемся, что в ближайшие годы у нас будет заниматься самая яркая и талантливая молодежь не только Одессы, но и других областей Украины. Потому что такие специальности как эстрадно-джазовое направление, педагог эстрадного направления, в нашем городе сегодня отсутствуют. На основе практики, которая была сформирована в Одесской искусствоведческой школе, мы сегодня создаем в МГУ  мощную методическую платформу, на которой можем воспитать эстрадного певца – человека, который разбирается в джазовых стилях, стилях современной эстрадной музыки, который может владеть методикой постановки голоса, знаниями физиологии организма, пониманием стадий развития детского организма, не бояться так называемого мутационного периода – наша школа обладает этими знаниями, и мы рады ими делиться с учениками.  Они в этом будут разбираться – мы научим их понимать, как работает механизм под названием «голос». Они получат дипломы по специальности «концертный исполнитель и преподаватель вокальных дисциплин». Основная задача – чтобы они пошли дальше нас и несли эти знания уже новым детям. Чтобы Одесса по-прежнему занимала лидирующее в мире место по уровню мастерства, в том числе и талантов,
 - говорит Кравец Нина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры кино и телевидения факультета искусства и дизайна.

Обучают студентов профессионалы с большим опытом работы, в числе которых Народный артист Украины Георгий Делиев.

Одной из первокурсниц эстрадно-джазового отделения стала Анастасия Петрик.

Это было настолько круто! Я не ожидала, что будет настолько атмосферно и эффектно. Спасибо большое Сергею Васильевичу, что он так заботится о своих студентах, много времени уделяет нашему Международному гуманитарному университету. Это мое любимое дело, и я поступила в МГУ, чтобы получить образование, которое добавит мне грамотности, - это сольфеджио, фортепиано, - те знания, которыми должен обладать профессиональный артист-вокалист. Я использовала, использую и буду использовать свои природные данные, но я также хочу быть максимально уверенным в себе на сцене универсалом, досконально знающим вопрос физиологии голоса, строения голосового аппарата,
- говорит Настя Петрик.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Главное богатство любого учебного заведения – и МГУ в этом плане не исключение, - это его студенты. Более 5 тысяч талантливых, целеустремленных, перспективных юношей и девушек с гордостью несут статус студента Международного гуманитарного университета. Многие из них в этот вечер также были отмечены грамотами и памятными знаками.

В вузе не только готовят высококлассных профессионалов, но создают все возможности, чтобы молодые люди могли раскрывать свои таланты, разносторонне совершенствоваться. 

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

А наиболее талантливые из студенток раскрывают себя, принимая участие в ежегодном конкурсе «Мисс МГУ», который для многих участниц открывает широкую дорогу в успешную жизнь. Интересно, что летом этого года состоялся уже тридцать второй традиционный конкурс «Мисс Одесса», в котором приняли участие студентки одесских вузов. Примечательно, что главный приз конкурса и столь желанное звание «Мисс Одесса – 2019» по праву достались студентке Международного гуманитарного университета Валерии Струтинской. Сегодня Валерия в составе жюри оценивала конкурсанток этого сезона. Кроме Валерии, членом жюри стала еще одна победительница конкурса  «Мисс Международный гуманитарный университет–2019» Григоровская Диана.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Я завоевала это почетное и приятное звание, еще будучи студенткой Экономико-правового колледжа МГУ. Подготовка к конкурсу была настолько масштабной, что я, признаться, боялась, что она потребует слишком много сил и времени, что будет отвлекать меня от занятий. Оказалось совсем наоборот: такие мероприятия вносят разнообразие и яркость в учебный процесс, делают жизнь студентов более насыщенной захватывающими событиями. Кроме того, такая внеучебная работа позволяет нам ближе познакомиться, подружиться, стать крепкой командой. А такие отношения всегда станут полезны в будущем. Я благодарна родному вузу за то, что дает возможность развиваться не только в профессиональном плане, но и творчески
, - говорит Диана.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Хочется пожелать тем студентам, которые выходят из стен этого уза, успеха в профессии, в специальности, чтобы можно было ими гордиться. А вузу – долгих лет успешной работы,
 - говорит  член жюри, генеральный директор Национального комитета «Мисс Украина Юг» Татьяна Савченко.

Татьяна Игоревна вошла в состав жюри, возглавил которое Президент МГУ академик Сергей Васильевич Кивалов.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Волнительный момент вручения главных наград торжественного вечера. Второй вице-мисс стала студентка факультета искусства и дизайна Ева Корнет.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Титул первой вице-мисс достался студентке, которая осваивает новую специальность «Артист театра и кино» Анастасии Стефанишиной. 

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Заслуженная победа в конкурсе, главная корона, спонсорский приз и звание Мисс МГУ-2020 достались будущему стоматологу Диане Макаровой.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Я безумно счастлива! Хотя и надеялась на победу, но до конца все еще не могу поверить. Я очень рада, что соблюдаются традиции, что каждый год девочкам дают возможность проявить себя. Спасибо спонсорам за чудесные призы! Спасибо огромное всем, кто принимал в этом участие,
- выражает свой восторг Диана.

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

В ее призовом номере было все: мелодичный вокал, обворожительный наряд и виртуозное владение скрипкой. Диана не только красавица, но и умница, она участвовала в школьных олимпиадах, побеждала в музыкальных конкурсах. Одним из главных достижений конкурса Диана считает знакомство с новыми друзьями, а важнейшее событие в жизни для нее – поступление в МГУ, так как это открывает перед ней необъятный горизонт новых возможностей.

Вот какие талантливые и перспективные молодые люди учатся в Международном гуманитарном университете! 

Галерея

prev

Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать