Международный гуманитарный университет грандиозно отметил семнадцатую годовщину основания

Успех, престиж и качество! – таков девиз вуза-лидера в сфере международной деятельности, который ежегодно ставит рекорды по набору студентов, опережая многие другие университеты. На празднике, посвященном Дню рождения альма-матер, основатель и президент вуза Сергей Кивалов вручил награды членам коллектива. Также традиционно в этот вечер состоялся финал конкурса Мисс Международный гуманитарный университет. Кто поздравил вуз со знаменательной датой, каков был состав жюри, и какая из девушек стала обладательницей главной короны – об этом вы узнаете в нашем репортаже.

Взяв уверенный старт 17 лет назад и установив изначально высокую планку, университет, который сегодня сравнялся по возрасту с абитуриентами, впервые перешагнувшими порог этого вуза, продолжает уверенно повышать свои позиции в мировом образовательном рейтинге и снижать темпы – не собирается.

Стало доброй традицией праздновать День рождения Международного гуманитарного университета. Сегодня мы собрались по этому поводу в семнадцатый раз. Я горжусь, что нам удалось создать такое престижное учебное заведение, имеющее четвертый – наивысший – уровень аккредитации. Вспоминаю, сколько работы нам 17 лет назад пришлось проделать, чтобы новое учебное заведение начало функционировать. Первая группа состояла из семи человек! А сегодня – более 5 тысяч студентов на разных специальностях. Среди них – иностранцы из 48 стран – и это не так называемое ближнее зарубежье. Мы любим и ценим всех своих сотрудников, студентов, и хотим, чтобы наши праздники тоже были общими. Но даже самый большой банкетный зал города не в состоянии сегодня вместить весь коллектив вуза! Мы можем объяснить такое стремительное развитие Международного гуманитарного университета тем, что самое перспективное направление в образовании – это учебные заведения негосударственной формы собственности. Например, наибольшее количество иностранцев на Юге Украины учатся в Международном гуманитарном университете. И потому нами востребованы в первую очередь преподаватели, знающие иностранные языки, в частности английский, на таком уровне, чтоб он мог полноценно читать на этом языке лекции. Такой подход позволил нам достичь того, что на нас равняются государственные вузы. И это при том, что им достались в наследство здания учебных корпусов и студенческих общежитий, а мы всю свою материальную базу строили сами, с нуля. И если в государственных вузах существует жесткая шкала расценок для специалистов, имеющих различные звания и ученые степени, то мы предоставляем своим членам преподавательского состава такую заработную плату, которая позволит им работать с полной отдачей. Кроме того, многие из наших студентов желают и готовы оплачивать параллельное обучение по нескольким специальностям. Благодаря этому, в том числе, пополняется валютный бюджет нашего города. В университете работают специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций, а это один из главных показателей: мы готовим не только бакалавров и магистров, мы готовим кандидатов и докторов наук, и я благодарен каждому преподавателю и сотруднику, каждому студенту, что он поверил в Международный гуманитарный университет и сегодня работает или учится в нашем, самом лучшем и самом престижном высшем учебном заведении,

- делится секретами успеха Президент Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов.

Ассоциация негосударственных вузов Украины по достоинству оценила труды Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, создателя, идейного вдохновителя и Президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова, вручив ему высший знак отличия ассоциации – орден «За духовное возрождение нации». Почетная миссия вручения ордена была возложена на ректора Международного гуманитарного университета, доцента Константина Викторовича Громовенко.

Семнадцать лет назад произошло историческое событие – в Одессе был создан Международный гуманитарный университет. Инициатором рождения нового вуза является Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, академик, Заслуженный юрист Украины Сергей Васильевич Кивалов – человек, который еще 17 лет назад понимал, что будущее образования – за негосударственными вузами. И сегодня Международный гуманитарный университет – это успешное учреждение высшего образования. В то время, когда многие вузы закрываются или сокращаются из-за недостатка студентов и абитуриентов, здесь – постоянный пророст: открываются новые специальности, и все новые страны присылают своих молодых граждан получать образование в Международном гуманитарном университете, чтобы они вернулись домой высококлассными специалистами. Сергей Васильевич поистине достоин самой высокой награды от Ассоциации негосударственных высших учебных заведений Украины – ордена «За духовное возрождение нации». Выше награды нет!

- говорит ректор Международного гуманитарного университета Константин Викторович Громовенко.

Сам Президент вуза в течение вечера также много раз поднимался на сцену, чтобы вручить награды членам преподавательского коллектива. Первым для получения награды «Знак почета» международного гуманитарного университета вышел доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и международных экономических отношений Леонид Николаевич Потемкин. Затем вручались грамоты, именные часы, памятные медали - череде награждений, казалось, не будет конца.

Но прежде успех и международное признание университету нужно было заслужить кропотливой работой. Решения руководством вуза принимались порой очень рискованные, но правильность выбранной стратегии теперь подтверждена временем.

Мне посчастливилось работать с Сергеем Васильевичем около 10 лет. Нам часто приходилось вести полемику по разным вопросам, я позволял себе возражать своему руководителю, потому что некоторые его решения мне казались необоснованно смелыми. Но сегодня я должен признать, что в стратегическом плане абсолютно все его решения были совершенно правильными. Это достойно уважения – ведь таких руководителей почти нет. А вот у него, начиная с создания университета, создания колледжа, строительства одного храма, другого храма, строительства Международной академической школы «Одесса» и так далее – все решения были безошибочными. И постепенно Международный университет становится самодостаточной структурой,

- говорит первый ректор МГУ Николай Павлович Коваленко.

Для того, чтобы студенты с первых же дней обучения могли качественно готовиться к работе по специальности, университет заключает договора с различными государственными структурами и иностранными компаниями и фирмами разных форм собственности, чтобы студенты могли проходить стажировку как в Украине, так и в зарубежных странах.

Выпускники МГУ успешно работают в государственных структурах: в правоохранительных органах, банках, финансовых учреждениях, в ведущих украинских и зарубежных компаниях, образовательных учреждениях. И возможности трудоустройства выпускников МГУ неуклонно расширяются. В октябре этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным гуманитарным университетом и Главным управлением территориальной юстиции в Одесской области. Меморандум предусматривает первоочередное право студентов МГУ проходить практику в органах юстиции с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Мы были рады заключить меморандум о сотрудничестве, предусматривающий преимущественное право прохождения практики в органах юстиции для студентов МГУ, потому что будущее высшего образования – за частными вузами. Сергей Васильевич Кивалов, когда создавал этот университет, я уверен, предвидел стимулируемое техническим прогрессом возникновение и развитие все новых и новых профессий. Я знаю, что те профессии, которые сейчас тяжело вводятся в государственных вузах, уже успешно работают в Международном гуманитарном университете, - говорит начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Владимирович Сауляк.

И это действительно так. Ежегодно в МГУ открываются все новые кафедры, факультеты и специальности. Так, в свое время при МГУ был открыт Одесский медицинский институт, который готовит высококвалифицированных специалистов – фармацевтов, стоматологов, а совсем недавно была введена очень востребованная специальность - «врачебное дело», а также общая терапия, сестринское дело, физиотерапия.

Сегодня важный день в жизни университета. В свои 17 лет университет стал, можно сказать, взрослым. В нем появилось очень много аудиторий, корпусов, свои клиники. Мы развиваемся и семимильными шагами наращиваем специальности в области медицины. Недавно открыли набор на специальность «Общая медицина». Мы осуществляем подготовку врачей, а им необходимо каждые 5 лет повышать квалификационный уровень. В этом году открыли направление последипломного образования, где врачи в лучших современных клиниках города осваивают новые методики, которые появляются в медицине буквально ежедневно. Материальная база Международного гуманитарного университета имеет для этого наилучшие возможности. Все это происходит благодаря неутомимой деятельности Сергея Васильевича Кивалова. Он прилагает все новые и новые шаги, чтобы мы становились лучше, сильнее и мощнее в медицинском образовании,

- говорит директор Одесского медицинского института МГУ Виталий Григорьевич Шутурминский.

Следующим шагом будет открытие ряда клинических кафедр – педиатрии, акушерства и гинекологии, хирургии и внутренней медицины. Функционировать новые кафедры будут на базе медицинского дома «Одрекс».

Семнадцать лет для такого вуза - это уже возраст, и я очень рад быть участником этого мероприятия. Однозначно видно, что вуз будет дальше расти и процветать. Узнав количество студентов, получающих образование в этом университете, я был искренне удивлен: оказывается, это тысячи студентов, из которых значительная часть – граждане других, притом весьма дальних государств. Здесь преподают фундаментальную науку по разнообразным специальностям, и очень рад, что медицина стала одним из важных направлений. Очень важно, что мы – партнеры этого процесса, и вот только сейчас обсуждалось, что необходимо активизировать практические занятия медицинского направления университета на базе медицинского дома «Одрекс». Искренне радуюсь, что мы со своей стороны участвуем в становлении этих молодых специалистов, уверен, что через несколько лет их имена будут яркой звездой гореть на небосводе медицинской науки, в том числе и в Украине.

Спустя годы все смотрится по-другому, и сейчас мы видим грандиозный размах, которого достиг университет за 17 лет. А вот сегодня упоминалось, что первый набор был – семь человек на специальность «Право». И это показывает, насколько гениальным был тогда замысел, и какая прозорливость требовалась, чтобы видеть процессы в их столь дальней перспективе. Прекрасное начало и великолепное воплощение задумки, заложенной в этом фундаменте – вот что я могу сказать. Гениальность человека в том и проявляется, когда он в начале пути видит ту перспективу, которую мы оцениваем сегодня, спустя почти два десятилетия. Просто – «Виват, Университет!» - говорит Генеральный директор ООО «Медицинский дом Одрекс» Тигран Рубикович Арутюнян.

Хочу сказать, что я поражен величиной этого проекта. Никогда не думал, что негосударственный вуз, может быть такой насыщенный и специальностями, и студентами, и преподавателями. Сегодняшний зал говорит о том, что это действительно является жемчужиной нашего города. И то, что сделал Сергей Васильевич Кивалов для развития Международного гуманитарного университета, это достойно большой похвалы и уважения, - говорит проректор по научно-медицинской работе МГУ Вячеслав Полясный.

С нового учебного года студенты факультета искусства и дизайна, где готовят дикторов радио и телевидения, актеров театра и кино, режиссеров, продюсеров и дизайнеров, начали осваивать специальности «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Здесь осуществляют подготовку универсальных артистов, которые будут владеть актерскими, вокальными и танцевальными навыками.

Эти творческие специальности крайне необходимы нашему городу, потому что раньше для получения специальности уровня бакалавра приходилось ехать в Киев. Наша огромная благодарность, что нас услышали и в нас поверили, в этом огромная заслуга Сергея Васильевича. Теперь у наших детей есть возможность дома получать высшее эстрадно-джазовое образование, которое прежде не было представлено в нашем городе, и теперь, благодаря президенту МГУ, у нас появилась Одесская школа профессии театрального актера. Это очень важная веха в истории высшего театрального образования, потому что без этого статус Одессы как кузницы талантов останется чисто номинальным. Сегодня здесь студенты нашего факультета демонстрируют свое мастерство, участвуя в концертной программе праздника. Например, наша студентка третьего курса МГУ Юлия Жайворонок – потрясающая молодая певица, которая профессионально работает уже 15 лет. Сегодня она исполнит кавер-версию песни из репертуара группы Queen «Somebody to love» - она перепевает женским голосом известные хиты мужского репертуара, это очень редкое вокальное мастерство. Она очень энергичная, яркая, харизматичная. В этом году мы открыли набор на эти новые специальности, и уже наполнили первый и третий курсы. Наши сегодняшние третьекурсникии пришли к нам из колледжа МГУ, их всего 11 человек. А мы помним, что первый набор в МГУ на специальность «Право» составил 7 человек. И благодарность Сергею Васильевичу, что он умеет видеть перспективу, не считаясь с сиюминутной выгодой. Мы рассчитываем и надеемся, что в ближайшие годы у нас будет заниматься самая яркая и талантливая молодежь не только Одессы, но и других областей Украины. Потому что такие специальности как эстрадно-джазовое направление, педагог эстрадного направления, в нашем городе сегодня отсутствуют. На основе практики, которая была сформирована в Одесской искусствоведческой школе, мы сегодня создаем в МГУ мощную методическую платформу, на которой можем воспитать эстрадного певца – человека, который разбирается в джазовых стилях, стилях современной эстрадной музыки, который может владеть методикой постановки голоса, знаниями физиологии организма, пониманием стадий развития детского организма, не бояться так называемого мутационного периода – наша школа обладает этими знаниями, и мы рады ими делиться с учениками. Они в этом будут разбираться – мы научим их понимать, как работает механизм под названием «голос». Они получат дипломы по специальности «концертный исполнитель и преподаватель вокальных дисциплин». Основная задача – чтобы они пошли дальше нас и несли эти знания уже новым детям. Чтобы Одесса по-прежнему занимала лидирующее в мире место по уровню мастерства, в том числе и талантов, - говорит Кравец Нина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры кино и телевидения факультета искусства и дизайна.

Обучают студентов профессионалы с большим опытом работы, в числе которых Народный артист Украины Георгий Делиев.

Одной из первокурсниц эстрадно-джазового отделения стала Анастасия Петрик.

Это было настолько круто! Я не ожидала, что будет настолько атмосферно и эффектно. Спасибо большое Сергею Васильевичу, что он так заботится о своих студентах, много времени уделяет нашему Международному гуманитарному университету. Это мое любимое дело, и я поступила в МГУ, чтобы получить образование, которое добавит мне грамотности, - это сольфеджио, фортепиано, - те знания, которыми должен обладать профессиональный артист-вокалист. Я использовала, использую и буду использовать свои природные данные, но я также хочу быть максимально уверенным в себе на сцене универсалом, досконально знающим вопрос физиологии голоса, строения голосового аппарата, - говорит Настя Петрик.

Главное богатство любого учебного заведения – и МГУ в этом плане не исключение, - это его студенты. Более 5 тысяч талантливых, целеустремленных, перспективных юношей и девушек с гордостью несут статус студента Международного гуманитарного университета. Многие из них в этот вечер также были отмечены грамотами и памятными знаками.

В вузе не только готовят высококлассных профессионалов, но создают все возможности, чтобы молодые люди могли раскрывать свои таланты, разносторонне совершенствоваться.

А наиболее талантливые из студенток раскрывают себя, принимая участие в ежегодном конкурсе «Мисс МГУ», который для многих участниц открывает широкую дорогу в успешную жизнь. Интересно, что летом этого года состоялся уже тридцать второй традиционный конкурс «Мисс Одесса», в котором приняли участие студентки одесских вузов. Примечательно, что главный приз конкурса и столь желанное звание «Мисс Одесса – 2019» по праву достались студентке Международного гуманитарного университета Валерии Струтинской. Сегодня Валерия в составе жюри оценивала конкурсанток этого сезона. Кроме Валерии, членом жюри стала еще одна победительница конкурса «Мисс Международный гуманитарный университет–2019» Григоровская Диана.

Я завоевала это почетное и приятное звание, еще будучи студенткой Экономико-правового колледжа МГУ. Подготовка к конкурсу была настолько масштабной, что я, признаться, боялась, что она потребует слишком много сил и времени, что будет отвлекать меня от занятий. Оказалось совсем наоборот: такие мероприятия вносят разнообразие и яркость в учебный процесс, делают жизнь студентов более насыщенной захватывающими событиями. Кроме того, такая внеучебная работа позволяет нам ближе познакомиться, подружиться, стать крепкой командой. А такие отношения всегда станут полезны в будущем. Я благодарна родному вузу за то, что дает возможность развиваться не только в профессиональном плане, но и творчески , - говорит Диана.

Хочется пожелать тем студентам, которые выходят из стен этого уза, успеха в профессии, в специальности, чтобы можно было ими гордиться. А вузу – долгих лет успешной работы, - говорит член жюри, генеральный директор Национального комитета «Мисс Украина Юг» Татьяна Савченко.

Татьяна Игоревна вошла в состав жюри, возглавил которое Президент МГУ академик Сергей Васильевич Кивалов.

Волнительный момент вручения главных наград торжественного вечера. Второй вице-мисс стала студентка факультета искусства и дизайна Ева Корнет.

Титул первой вице-мисс достался студентке, которая осваивает новую специальность «Артист театра и кино» Анастасии Стефанишиной.

Заслуженная победа в конкурсе, главная корона, спонсорский приз и звание Мисс МГУ-2020 достались будущему стоматологу Диане Макаровой.

Я безумно счастлива! Хотя и надеялась на победу, но до конца все еще не могу поверить. Я очень рада, что соблюдаются традиции, что каждый год девочкам дают возможность проявить себя. Спасибо спонсорам за чудесные призы! Спасибо огромное всем, кто принимал в этом участие,

- выражает свой восторг Диана.

В ее призовом номере было все: мелодичный вокал, обворожительный наряд и виртуозное владение скрипкой. Диана не только красавица, но и умница, она участвовала в школьных олимпиадах, побеждала в музыкальных конкурсах. Одним из главных достижений конкурса Диана считает знакомство с новыми друзьями, а важнейшее событие в жизни для нее – поступление в МГУ, так как это открывает перед ней необъятный горизонт новых возможностей.

Вот какие талантливые и перспективные молодые люди учатся в Международном гуманитарном университете!