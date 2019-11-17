Европарламентарий Ребекка Хармс ознакомилась с работой проекта «Зеленый университет»

В рамках поддержки проекта «РАДА» Одессу посетила немецкий политик, экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс. Она является членом Партии зеленых и уже много лет интересуется темой энергетической политики. В ходе визита она побывала в Национальном университете «Одесская юридическая академия», где заинтересовалась инновационным проектом «Зеленый университет» по использованию альтернативных источников энергии, который реализуется под руководством и по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова.

На сегодня проект «Зеленый университет» реализуется в трех из девяти общежитий вуза, которые оборудованы солнечными коллекторами и батареями. Это позволяют круглогодично обеспечивать студентов горячей водой. Ребекка Хармс посетила одно из таких общежитий, которое находится на улице Академической.

Я уже более 40 лет в политике в качестве «зеленого» политика. Моей основной целью все эти годы было как раз максимальное использование возможных альтернативных источников энергии, альтернативной передачи энергии на различные расстояния. Поэтому я очень рада, что в Одессе есть умные люди, которые поняли, что использование альтернативных источников энергии, в данном случае солнечных батарей, является очень эффективным и очень экономически выгодным. Так же важно, что студенты, которые пользуются подобными разработками современных технологий, учатся правильному экологически обусловленному подходу к собственной жизни, - отметила Ребекка Хармс.

Проект «Зеленый университет» вызвал восхищение у европейского парламентария. Она назвала его «пионерский», поскольку Одесская Юракадемия является первым вузом в Украине, который применяет альтернативные источники энергии.

Ребекка Хармс действительно была во многих городах, и она заинтересована в развитии зеленой энергетики и защите экологии. Она считает, что наш проект, который был реализован в Национальном университете «Одесская юридическая академия» по инициативе и при поддержке Президента вуза Сергея Васильевича Кивалова, является образцово-показательным результатом для всей страны. И теперь, как активный член Партии зеленых, она намерена рассказывать о нашем проекте всей Европе,

- отметил декан факультета правовой политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия, доктор политических наук, профессор Денис Яковлев.

Переходить на альтернативные источники энергии Германию, прежде всего, заставила именно опасность использования ядерной энергии. Это произошло после трагедии в Чернобыле. Ребекка Хармс рассказала, что сама ездила в Чернобыль, чтобы изучить ситуацию изнутри.

Потенциал возобновляемых источников электроэнергии на самом деле настолько высок, что, в принципе, в ближайшей перспективе мы будем способны, по крайней мере, в Германии переключиться на эти источники не только с ядерной электроэнергии, то есть перестать использовать ядерные электростанции, но и угольные теплоэлектростанции,

- добавила Ребекка Хармс.

Европарламентарий также провела мастер-класс на тему «Культура современного парламентаризма» для студентов факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия».

Студенты восприняли этот мастер-класс и задавали вопросы не только об украинском парламенте, но и европейском. Перспективы европейской интеграции связаны с нашим будущим и во многом это сегодня находится в руках студентов, а в будущем политологов, социологов, профессиональных юристов, психологов, которых готовит и выпускает Национальный университет «Одесская юридическая академия», - отметил Денис Яковлев.

По словам Дениса Яковлева, в рамках программы «РАДА» студенты-политологи и социологи ежегодно посещают Верховную Раду Украины с профориентационной экскурсией. Они имеют возможность побывать не только в сессионном зале, где принимаются все важные политические решения, но также знакомиться с работой комитетов Верховной Рады. А лучшие студенты проходят практику в комитетах Верховной Рады, в Кабинете министров, в Администрации и в Офисе президента Украины.

Я очень благодарна за возможность моего факультета за такие встречи. Я могу узнавать о мировых проблемах буквально изнутри. Я благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что наш университет такой экологичный, и люди, которые так высоко в политике могут приезжать к нам и оценивать наш университет именно со стороны европейского качества,

- поделилась студентка 1-го курса Анастасия Харченко.

В свою очередь, немецкий политик призналась, что ей было очень интересно пообщаться с украинскими студентами.

Своей основной задачей я всегда вижу не только учить и менторствовать, но и узнавать что-то от молодых людей, как они видят ситуацию, как они видят будущее своей страны,

- отметила Ребекка Хармс.

Как парламентарий Ребекка Хармс много лет занимается сотрудничеством между Украиной и ЕС. Ее первый визит в Одессу состоялся 19 лет назад, и за это время, как призналась политик, в городе многое изменилось. В этом году Ребекка Хармс приезжает в Одессу же третий раз. В марте она была здесь в качестве наблюдателя на первом туре президентских выборов, и уже тогда поняла, что в Украине назревают большие перемены.

Напомним, что программой «Зеленый университет» заинтересовались представители экологических организаций со всей Украины. И в начале сентября более 25 эко-активистов из «Украинской молодежной экологической организации» приехали на экскурсию, чтобы посмотреть, как все работает и предложить реализовать подобные проекты в своих городах.

Более того, мэр города присутствовал на открытии солнечных коллекторов в общежитии «Юрист» и выразил желание на основе проекта «Зеленый университет» реализовать программу «Зеленый город», установив солнечные батареи в одесских школах, детских садах и жилых домах.