Европарламентарий Ребекка Хармс ознакомилась с работой проекта «Зеленый университет»

В рамках поддержки проекта «РАДА» Одессу посетила немецкий политик, экс-депутат Европейского парламента Ребекка Хармс. Она является членом Партии зеленых и уже много лет интересуется темой энергетической политики. В ходе визита она побывала в Национальном университете «Одесская юридическая академия», где заинтересовалась инновационным проектом «Зеленый университет» по использованию альтернативных источников энергии, который реализуется под руководством и по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова.
На сегодня проект «Зеленый университет» реализуется в трех из девяти общежитий вуза, которые оборудованы солнечными коллекторами и батареями. Это позволяют круглогодично обеспечивать студентов горячей водой. Ребекка Хармс посетила одно из таких общежитий, которое находится на улице Академической.
Проект «Зеленый университет» вызвал восхищение у европейского парламентария. Она назвала его «пионерский», поскольку Одесская Юракадемия является первым вузом в Украине, который применяет альтернативные источники энергии.
Переходить на альтернативные источники энергии Германию, прежде всего, заставила именно опасность использования ядерной энергии. Это произошло после трагедии в Чернобыле. Ребекка Хармс рассказала, что сама ездила в Чернобыль, чтобы изучить ситуацию изнутри.
Европарламентарий также провела мастер-класс на тему «Культура современного парламентаризма» для студентов факультета психологии, политологии и социологии Национального университета «Одесская юридическая академия».
По словам Дениса Яковлева, в рамках программы «РАДА» студенты-политологи и социологи ежегодно посещают Верховную Раду Украины с профориентационной экскурсией. Они имеют возможность побывать не только в сессионном зале, где принимаются все важные политические решения, но также знакомиться с работой комитетов Верховной Рады. А лучшие студенты проходят практику в комитетах Верховной Рады, в Кабинете министров, в Администрации и в Офисе президента Украины.
В свою очередь, немецкий политик призналась, что ей было очень интересно пообщаться с украинскими студентами.
Как парламентарий Ребекка Хармс много лет занимается сотрудничеством между Украиной и ЕС. Ее первый визит в Одессу состоялся 19 лет назад, и за это время, как призналась политик, в городе многое изменилось. В этом году Ребекка Хармс приезжает в Одессу же третий раз. В марте она была здесь в качестве наблюдателя на первом туре президентских выборов, и уже тогда поняла, что в Украине назревают большие перемены.
Напомним, что программой «Зеленый университет» заинтересовались представители экологических организаций со всей Украины. И в начале сентября более 25 эко-активистов из «Украинской молодежной экологической организации» приехали на экскурсию, чтобы посмотреть, как все работает и предложить реализовать подобные проекты в своих городах.
Более того, мэр города присутствовал на открытии солнечных коллекторов в общежитии «Юрист» и выразил желание на основе проекта «Зеленый университет» реализовать программу «Зеленый город», установив солнечные батареи в одесских школах, детских садах и жилых домах.