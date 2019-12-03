Сергей Кивалов: «В стране отсутствует системный и ответственный подход к вопросам обеспечения пожарной и техногенной безопасности»

4 декабря, примерно в 10:00, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. Огонь охватил около 4000 квадратных метров здания на Троицкой, 25. Кроме колледжа, горели помещения Института морской биологии. Известно, что 17-летняя студентка Анна Бордюк умерла в больнице. 28 человек пострадали, еще 15 считаются пропавшими без вести.

Искренние соболезнования родным и близким девушки, погибшей в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который вспыхнул сегодня утром.

Следствию еще предстоит выяснить все причины случившегося, но одно ясно уже сегодня: это – абсолютное отсутствие в нашей стране системного и ответственного подхода к вопросам обеспечения пожарной и техногенной безопасности в коммунальных учреждениях.

Кроме того, по-прежнему не решен вопрос с ранним оповещением о возможных возгораниях. В эру цифровых технологий и сети Интернет неразумно обходить стороной те возможности, которые они предоставляют. Можно в разы увеличить эффективность и скорость оповещения пожарных, ведь это сохранит бесценные человеческие жизни. Мною уже не раз поднимался данный вопрос, а также вопрос о необходимости разработки национальной системы противопожарной защиты.

Молимся, чтобы наш город больше не сотрясали такие ужасные трагедии, - написал на своей официальной странице на Facebook почетный гражданин города Одессы Сергей Кивалов.

Напомним, 16 сентября 2017 года унес жизни детей пожар в одесском детском лагере отдыха «Виктория». В нынешнем году ночью 10 июня из-за пожара в психиатрической больнице погибли 7 человек. И если бы не самоотверженность медсестры Юлии Никиты, которая ценой своей жизни спала другие, жертв было бы гораздо больше. В ночь на 17 августа Одессу сотрясла очередная трагедия – пожар в гостинице «Токио Стар» унес жизни 9 человек.

Ранее народный депутат Украины Сергей Кивалов направлял запрос Премьер-министру с требованием о выделении средств, необходимых для обеспечения учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений Одессы и Одесской области средствами пожарной и техногенной безопасности.

Чтобы обеспечить пожарную и техногенную безопасность социально важных объектов, необходимо установить в них, прежде всего, современную пожарную сигнализацию. Одесская область нуждается в 714 млн грн. на проведение данных работ. Прежде всего нужно установить везде системы тревожных кнопок и визуально-звуковые системы предупреждения возгорания с выведением их на пульт круглосуточного наблюдения.

Реакция на депутатский запрос не заставила долго ждать. Премьер-министр поручил Министерству финансов совместно с Одесской облгосадминистрацией просчитать и изыскать необходимые средства на обеспечение учебных, оздоровительных и коммунальных учреждений средствами пожарной и техногенной безопасности.

Также Сергей Кивалов обратился к Одесскому городскому голове и председателю Одесской областной государственной администрации с требованием инициировать проверку пожарной безопасности во всех торговых центрах, детских учебных заведениях и местах массового скопления людей в Одессе и Одесской области. Вместе с тем, обращения с требованием немедленного восстановления обязательных занятий по гражданской обороне и основам безопасной жизнедеятельности человека в учебных заведениях страны были направлены Премьер-министру и Министру образования и науки.