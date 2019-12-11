Сергей Кивалов прокомментировал отчет Венецианской комиссии

Европейская комиссия «За демократию через право», более известная как Венецианская комиссия, опубликовала на своем официальном сайте полный отчет по языковому закону. В частности, речь идет о том, что обеспечение национальным меньшинствам языковых прав – это международные обязательства Украины. Наша страна ратифицировала несколько международных договоров о защите прав человека, запрещающие дискриминацию по признаку языка и защищающие права меньшинств – в частности, статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах, Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Положения отчета прокомментировал почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Политик в течение восьми лет представлял Украину в Венецианской комиссии и имеет большой опыт работы в авторитетной международной организации:

Полный отчет Венецианской комиссии по украинскому языковому закону теперь опубликован на сайте комиссии https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e. Размещен весь 30-страничный документ и доступен для изучения любому желающему. В нем Венецианская комиссия, как орган Совета Европы, оценивает, насколько представленный закон соответствует нормам демократии. Вывод не утешителен – не соответствует, чему приведены убедительные аргументы.

Среди прочего, комиссия подчеркивает – «особое место русского языка в Украине» закрепленное конституционно. И это не удивительно, ведь комиссия прекрасно осведомлена относительно той весомой роли, которую он играет в повседневном общении в нашей стране.

Высокий процент ежедневного использования русского языка подтверждает банковская система страны. Граждане Украины выбирают в основном русскоязычный интерфейс в банкоматах при переводе денежных средств, но от нас эти цифры скрывают, окутывая правдивую информацию беспрестанной ложью, выдавая желаемое за действительное!

В Одесском регионе применение русского языка особенно распространено. Согласно соцопросу, проведенному Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад» в быту русский язык использует 91% одесситов. Родным его считают такое же количество горожан, и лишь 7% жителей Южной Пальмиры говорят по-украински с друзьями и родными. Как мы видим, «мовный закон» не только неконституционен, не соответствует европейским стандартам демократии, он, по сути, антинароден и его необходимо срочно менять, о чем красноречиво свидетельствуют рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, действующий до этого закон «Об основах государственной языковой политики» не ограничивал роль украинского языка и при этом давал возможность функционировать и развиваться другим языкам – в том числе и русскому. В компромиссном законе «Кивалова-Колесниченко» были учтены интересы всех граждан страны. Закон прошел все согласования, его признали соответствующим всем положениям Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, высоко оценили в Венецианской комиссии, Совете Европы и других влиятельных органах. На период действия закона языковая проблема в Украине была решена. Харьковский, Херсонский, Николаевский, Запорожский, Севастопольский, Днепропетровский и Луганский горсоветы, Краснолучский горсовет Луганской области, Запорожский, Донецкий, Херсонский, Николаевский и Днепропетровский областные советы приняли решение о признании русского языка региональным. В 2014 году Верховная Рада проголосовала за отмену закона, принятого в 2012 г … Однако исполняющий обязанности Президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение. Затем 57 нардепов обратились в Конституционный Суд (КСУ) с требованием признать закон «Кивалова-Колесниченко» неконституционным. Целых четыре года этот вопрос не рассматривался, и только новый состав КСУ смог признать закон неконституционным. Данное решение не поддается логике и правовому обоснованию. К тексту закона вопросов не возникло, суд лишь обратил внимание на процедуру его принятия. Таким образом, создан прецедент, который позволяет, руководствуясь теми же мотивами, отменить практически 99% законов, принятых Верховной Радой Украины VIII созыва.