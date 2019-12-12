Сергей Кивалов: «Мы не имеем права оставить чернобыльцев без помощи»

Каждый год 14 декабря в нашей стране отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот самый день ровно 33 года назад стало известно о завершении строительства защитного саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком. Долгожданное известие позволило, наконец, спокойно вздохнуть миллионам людей по всей стране и стало настоящим праздником, для тех, кто своими титаническими усилиями остановили распространение смертоносной радиации – ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Сотрудники станции, которые пытались предотвратить аварию и боролись с ее последствиями в первые секунды после взрыва, пожарные, первые прибывшие на место аварии, шахтеры, строившие подземный туннель для охлаждения пылающего энергоблока, военные и врачи, солдаты внутренних войск и пилоты, милиционеры и ученые – всего в ликвидации крупнейшей за всю историю планеты техногенной катастрофы принимали участие более полумиллиона человек. Тысячи из них получили инвалидность, многие погибли, сколько именно – до сих пор неизвестно. Но именно благодаря их мужеству и героизму удалось взять под контроль происходящую трагедию, последствия которой могли быть значительно масштабнее.

Чернобыль и сейчас продолжает уносить человеческие жизни: ежегодно большое количество участников тех событий погибает от болезней и травм, полученных в трагическом 1986. Но самое прискорбное, что люди, ценой своего здоровья оградившие всю планету от последствий чудовищной катастрофы, сегодня не имеют достойного социального обеспечения. На протяжении всех лет своей парламентской деятельности я боролся за увеличение выплат чернобыльцам. Эти люди – частые посетители Юридической клиники, и зная о многочисленных проблемах, с которыми они сталкиваются ежедневно, мы просто не имеем морального права оставить их без помощи. Необходимо приложить все усилия, чтобы в нашем государстве, позиционирующем себя правовым и цивилизованным, была восстановлена социальная справедливость, а незащищённые категории населения, среди которых и чернобыльцы, получили достойную поддержку, – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.