Сергей Кивалов поздравил работников суда с профессиональным праздником

Сегодня в Украине свой профессиональный праздник отмечают служители Фемиды. Работники судов, своей слаженной деятельностью обеспечивающие судебную защиту прав и законных интересов каждого украинского гражданина, вносят неоценимый вклад в построение в нашей стране истинно правового и демократического государства. Обращаясь в суд, люди возлагают надежды на восстановление справедливости и неотвратимость наказания для преступивших закон, и главная задача государства – оправдать эти надежды посредством создания эффективной судебной системы. В деле приближения украинского правосудия к европейским стандартам – максимальной прозрачности, доступности каждому гражданину, минимизации коррупционных рисков и сокращения сроков рассмотрения дел судами, важная роль отведена надлежащему кадровому обеспечению судебной реформы. Национальный университет «Одесская юридическая академия» осуществляют подготовку высококлассных кадров для судов всех инстанций на базе судебно-административный факультет и Центр подготовки магистров публичной службы и профессиональных судей. Наши ученые и преподаватели, пройдя сложнейший конкурс, стали судьями Верховного Суда, Конституционного суда Украины, Высшего антикоррупционного суда Украины, входят в состав научно-консультативного совета при Верховном Суде, занимаясь подготовкой научных заключений по вопросам, возникающим в практике высшей инстанции в структуре судов общей юрисдикции. Мы гордимся нашими выпускниками, которые на сегодняшний день осуществляют правосудие в разных уголках страны, и нашими студентами, которые старательно учатся, развивают в себе все необходимые качества и навыки, чтобы уже в скором времени взять на себя почетную и сложную миссию выносить решения именем Украины.

В этот праздничный день я от всей души поздравляю тех, кто с гордостью носит судейскую мантию на своих плечах. Терпения и выдержки в Вашей непростой профессии, уверенности в принятии решений и всесторонней поддержки со стороны государства и общества! Пусть Ваши взвешенные решения способствуют росту уважения к институту судейства! - написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.