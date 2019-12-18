 В День Святого Николая Сергей Кивалов поздравил воспитанниц детдома-интерната на Макаренко

19 декабря отмечается как День Святого Николая.

В народе издавна говорили: «Николай – второй после Бога заступник».

По преданию именно Николай Чудотворец приходил на помощь бедным, обездоленным людям в самые тяжелые минуты их жизни, неожиданно и всегда так, чтобы его никто не видел. Делал добро и не ждал благодарности. Особенно он заботился о детях, которых любил всем сердцем. Поэтому все ребятишки с таким нетерпением ждут прихода Святого Николая, Деда Мороза.

К сожалению, не все дети имеют возможность ощутить тепло и уют родительского дома. Но они так же, как и их более благополучные и здоровые сверстники, верят в сказку и в то, что мечты сбываются. Положительные эмоции – важное звено на пути к оздоровлению, это вам подтвердит любой врач. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» много лет реализуется программа социальной активности среди молодежи. За позитивными эмоциями студенты-юристы отправляются в… детские дома и школы-интернаты.

В Детский дом, что на улице Макаренко, 20, студенты Одесской юридической академии приезжают регулярно. Приехали они и в День Святого Николая, чтобы вместе с его воспитанницами отпраздновать наступающие новогодние праздники. Каждая воспитанница Дома-интерната получила его рук самого Сергея Кивалова новогодний подарок. Получили девочки и другие подарки – различные развивающие игры, которые они будут осваивать на классных занятиях.

Наш приезд сюда – это уже добрая традиция. Более десяти лет мы посещаем этот Детский дом для девочек,– отметил президент НУ «ОЮА», Почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов. – Даже всемогущему Святому Николаю не под силу всех осчастливить. Поэтому наше внимание и поддержка – это солнечный лучик, который должен зажечь в ребенке, подростке, девочке, девушке – веру в его счастливую звезду. Этот луч надежды должен светить детям и поддерживать их, и не только в праздничные дни. Нет ничего более праведного, более высокого в жизни, в мире, чем бескорыстная помощь слабым, тем более – детям. Именно поэтому студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» регулярно приезжают сюда, к воспитанникам Дома-интерната. Привозят гостинцы, подарки, лакомства и фрукты, веселые раскраски, пазлы, альбомы, краски, фломастеры, мягкие игрушки, организуют для них концерты в праздники, и не только. Мы и сегодня приехали не с пустыми руками. И это общение, эта забота нужны не только воспитанникам Дома. Они нужны нашим студентам. Я захожу – и они бегут ко мне. Берут меня за руки, ведут в свой нарядно украшенный зал.

Эти дети с особыми проблемами и потребностями очень чувствительны к внешнему вниманию, заботе. Они чувствуют себя счастливыми, когда к ним приезжаешь в гости, и тянутся как к самым родным людям. Им не нужны дежурные поздравления. Им нужно настоящее чувство, ласка, любовь.

Детям, которые фактически лишены родительской опеки и не имеют шансов на усыновление, нужны наставники, друзья. Средства на подарки выделяет наш профсоюз, что-то мы покупаем, что-то покупают сами студенты, со стипендий, чтобы поздравить ребят. А для нас самая большая радость – видеть улыбающиеся лица девочек, их искренность и непосредственность в общении. И глаза, наполненные надеждой и верой в счастливые безоблачные дни. И я хочу пожелать, чтобы эта сказка не закончилась для воспитанниц Дома даже тогда, когда погаснут огни на новогодней елке.

Студент НУ «ОЮА» Сергей Косьяненко поясняет:

Молодежь, наши студенты должны знать, что есть и такие дети, люди, и они ничем не хуже тех, кто учится с ними рядом в университете. Мечты воспитанников Дома-интерната мало, чем отличаются от самых заветных желаний большинства моих ровесников. Очень важно, чтобы радость от праздника, которого ждут все дети целый год, ничто не омрачало.

Для воспитанников детских домов и интернатов студенты-юристы готовят большую новогоднюю программу, организуют викторины и конкурсы и, конечно, привозят много подарков.

Здесь студенты Юракадемии – уже свои люди, с которыми можно и у елки потанцевать, песни попеть, современные танцы разучить и вместе на память сфотографироваться. Вот только погода в этот раз «подвела» – была совсем не новогодней, а по-весеннему теплой и солнечной, +17 . Украшенные игрушками и снежинками ели, как и явившиеся в теплых зимних шубах Дедушка Мороз и Снегурочка, вызывали удивление. К началу зимних новогодних праздников на кустах и деревьях распустились почки, а на клумбах зазеленела свежая травка. Не иначе Святой Николай Чудотворец постарался.

Сегодня погода свидетельствует о великом милосердии Божьем. Все способствует тому, чтобы мы радовались, благодарили за все, что имеем, и дарили частичку добра нашим детям. В День святителя Николая мы всегда посещаем этот Детский дом, который в течение долгих лет находится под опекой и духовной заботой. Этот день – долгожданный для этих детей. Они верят, что святой Николай несет людям добро и свет. Эти дети знают Бога и трепетно к нему относятся. На территории Дома есть маленькая освященная часовня, где они молятся, А, проходя мимо, осеняют себя крестным знаменем,

– рассказал настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при строящейся Международной академической школе Сергий Кударенко.

Но отсутствие метелей и сугробов не омрачили праздник в Доме-интернате. Вот, что рассказала член профкома НУ «ОЮА» Адриана Вавринчук:

В преддверии новогодних праздников и в День Святого Николая мы вместе с президентом нашего университета Сергеем Васильевичем Киваловым поздравляем наших друзей – воспитанников детских домов, интернаты, центры реабилитации Одессы и Одесской области. Вторая наша семья, которую мы проведали сегодня, – в Доме-интернате на Макаренко, 20. Здесь нас всегда очень радостно встречают. И мы, в свою очередь, хотим дарить этим девочкам свое тепло и любовь. Мы привезли с собой много подарков, развивающих игр. А еще подготовили для ребят веселую новогоднюю концертную программу с участием аниматоров. Главным сюрпризом стала двухметровая панда, которая весело сегодня отплясывала для ребят.

В Доме-интернате на Макаренко, 20 живут 111 девочек: 18 детей и подростков до 18 лет и 92 совершеннолетние воспитанницы. У 67-и нет родителей. Этот Дом – для них единственное безопасное и надежное место для жизни. Во многом, они так и остаются детьми, доверчивыми, любознательными, открытыми.

Жить самостоятельно этим девушкам сложно. Другое дело – жить в большом дружном коллективе со старшими наставниками. Здесь их социализируют, приучают к несложному труду и учат различным навыкам. Девочки учатся готовить пищу, убирать, стирать, печь. Они шьют и вышивают. Здесь на редкость ухоженная территория. Клумбы, дорожки, беседки, розарий, аккуратные спальные корпуса с идеально вычищенными стеклами, – редко в каком санатории можно увидеть такую чистоту и порядок. Есть в Доме-интернате и своя маленькая теплица.

И девочкам тут есть о ком заботиться: это симпатичные пушистые кошки, греющиеся на солнышке на заднем дворе, и всеобщий любимец – веселый пес Бимка.

Налаженный быт девочек и грамотное хозяйство – во многом дело рук директора детского дома Михаила Полторака:

В предновогодние дни, к нашей радости, у нас бывает много гостей. Это те, кто заботится о наших воспитанницах, кто скрашивает нашу обыденную жизнь. Сергей Васильевич Кивалов проникся нашими проблемами и заботами, знает наших подопечных. Мы с ним консультируемся по разным вопросам. Он оказывает нам помощь в проведении ремонтов.

Сергей Васильевич приезжает всегда со своей молодой командой – студентами Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета. Это наши волонтеры. Их визиты – не для галочки, а всегда от души. Они общаются с девочками, знают их по именам. Их приход – всегда большая радость для наших девочек. Нас-то они видят каждый день. Студенты работают с нашими подопечными, проводят мастер-классы. А те показывают гостям, что они сделали за это время своими руками, они у нас большие рукодельницы. Они тянутся к людям, они открыты и бесхитростны. Сегодня, в День святого Николая, я хочу поздравить всех наших благотворителей, людей неравнодушных, с щедрым сердцем, кто готов нам помогать и поддерживать и пожелать им крепкого здоровья.

Благодаря участию спонсоров и меценатов Дому-интернату в этом году удалось обновить и переоборудовать 7-ю группу. Там полностью проведен ремонт, закуплена мебель и оборудование. Девушкам создали прекрасные условия: они живут в комнатах по 2-3 человека. Также по предписанию Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со второго этажа корпусов оборудованы две новые металлические лестницы, которые раньше находились в аварийном состоянии. Переделаны и навесы над ними: прежние из поликарбоната заменили на безопасные, из негорючих материалов. Михаил Федорович очень надеется, что в новом году удастся завершить перепланировку корпусов и сделать ремонт для 5-ой группы, создав там тоже комфортабельные условия. И тогда все воспитанницы этого Дома будут находиться в одинаковых хороших условиях и иметь свое личное пространство.

Вместе с членами Студенческого совета НУ «ОНЮА» в Детский дом приехали победительницы конкурсов красоты «Мисс Академия» Вероника Шувалова и Юлия Крачун. Девушки не только учатся и участвуют в различных конкурсах, но и посвящают много времени благотворительности, проявляют заботу и внимание особенным детям. Ведь вместе со славой приходит и ответственность.

А нам всем следует помнить наставления легендарного благотворителя Николая: «Делайте добро родным и близким, дарите радость всем, а особенно тем, кто ждет праздник сильнее всего!»