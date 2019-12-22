Одесская Юракадемия поздравила с Новым годом более 1500 детей сотрудников и преподавателей

Более 1500 детей сотрудников Одесской Юракадемии и ее структурных подразделений из Киева, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс и Николаева посетили яркий и незабываемый новогодний праздник, который прошел в стенах родной Альма матер. Этой доброй традиции уже 22 года, она существует с момента создания вуза. Зажигательные танцы, веселые конкурсы и, разумеется, любимые персонажи ребятни на этом празднике – Дед Мороз и Снегурочка – сделали все, чтобы создать детям и взрослым настоящий праздник.

Первым всех присутствующих поздравил президент вуза, почетный гражданин Одессы и Одесской области, академик Сергей Кивалов:

Завершается год 2019-й. А значит, нужно весело, дружно и красиво его проводить. Вот как мы все сегодня. Посмотрите, как вас много в этом большом зале. И какие все нарядные. Не всем выпадает такой счастливый случай – побывать на Новогоднем утреннике в Национальном университете «Одесская юридическая академия». Это самая любимая пора для всех детей – новогодне-рождественские праздники. Мы отметили День Святого Николая, до Нового года остается неделя, и предновогодние хлопоты в самом разгаре. И ничего, что погода пока не зимняя, тепло, а снежные сугробы можно увидеть только на новогодних представлениях. Вот как здесь, на нашем новогоднем университетском утреннике. Такие детские праздники для детей наших сотрудников мы организуем с самого первого года существования нашей Одесской юридической академии. Сначала мы собирались в холле университета, и тогда там на новогодних утренниках веселилось около сотни детей. А теперь их приходит больше тысячи!

Здесь у нас всегда особая творческая атмосфера, которую создали наши студенты - будущие юристы, политологи, социологи, психологи, журналисты. Над созданием сегодняшнего праздника очень потрудились активисты Первичной профсоюзной организации нашего университета. Есть в нашем вузе и замечательный Центр культуры, в котором занимаются не только студенты. Там создан детский хореографический коллектив «Счастье». В Центр приходят дети, начиная с четырех лет. Они там занимаются, танцуют, поют, потом вырастают, поступают в колледж, университет, становятся известными артистами, и это хорошо. Для большинства наших сотрудников Юридическая академия – это не просто место работы, это второй дом, у нас очень дружный сплоченный коллектив, а поэтому такие мероприятия, как сегодня, проходят очень тепло, по-семейному. Это же так замечательно, когда люди, работающие вместе, не просто формально общаются исключительно по рабочим моментам, а когда их объединяет дружба, общие интересы. И результаты работы гораздо лучше, когда есть понимание и взаимовыручка в коллективе.

В преддверии новогодних праздников мы должны особое внимание уделять детям, всем без исключения. Будь то дети сотрудников нашего университета или ребятишки, которые не имеют родителей. Эта программа социального равенства, которую мы всячески развиваем, дает положительные результаты. Я уверен, воспитывать нужно добром, заботой и любовью, положительным примером – только так вырастают по-настоящему счастливые люди.

Мы всегда рады принимать у себя гостей, делаем это от души и искренне стараемся, чтобы здесь они были окружены заботой, любовью и вниманием. В преддверии новогодних праздников детям особенно нужно верить в добро и справедливость, в исполнение задуманного. И эти утренники, со сказочными героями, веселыми представлениями, фокусниками, аниматорами – ребята запомнят надолго. Они вырастут, станут взрослыми, возможно, будут нашими студентами, и эти воспоминания будут самыми яркими страницами их детства. Вот сейчас дети с самого раннего возраста имеют доступ к гаджетам, к компьютеру, проводят очень много времени в социальных сетях, но, на мой взгляд, это не очень хорошая тенденция, гаджеты ни в коем случае не должны заменять им живое общение, подвижные игры, и самое главное ,- не должны отбирать у них веру в чудеса. Никакие современные технологии – компьютерные игры, фильмы, мультики – не подарят им тех эмоций, которые они испытывают, общаясь и играя вживую. Дети наших сотрудников для нас уже как родные, и мы стараемся дать им всё самое лучшее – это не только спектакли и подарки на праздники, но и замечательный летний отдых и оздоровление. Наш университет располагает комфортабельной базой отдыха на самом берегу моря в курортной Затоке. На базе оборудованы специальные детские комнаты и есть всё необходимое для отдыха семей с детьми, а поэтому очень многие наши сотрудники пользуются этой прекрасной возможностью оздоровить своих детей во время каникул в таких замечательных условиях и отдохнуть у моря всей семьёй.

Я хочу пожелать маленьким одесситам, чтобы их детство ничто не омрачало, чтобы оно было наполнено только добром и любовью. И пусть в наших семьях у всех будет мир и достаток, и пусть мир, порядок и благосостояние будет в нашей стране и в нашем городе. И пусть все задуманное нами в новогоднюю ночь, когда часы пробьют 12, обязательно исполнится. С наступающим Новым годом! – сказал Сергей Васильевич.

Для детей была подготовлена насыщенная концертная программа: праздничные песни, веселые хороводы вокруг елки с Дедом Морозом, песенка Снегурочки, танцевальные номера в исполнении детского ансамбля, не обошлось даже без химических фокусов, вызвавших изумление у всех малышей.

Маленькие гости пришли на праздник в сопровождении родителей, которых также восхитила новогодняя сказка. Взрослые были в не меньшем восторге, чем дети, и благодарны за это инициатору мероприятия.

Мы каждый год, по сути, с рождения моего сына, приходим на утренники, и очень довольны. Нам самим очень нравится, ребенок всегда в хорошем настроении, поэтому считаем, что это прекрасный праздник для детей и для родителей. Огромное спасибо родной Академии! – говорит Ирина Смаздова, преподаватель Одесской Юракадемии.

Мы очень любим эту такую замечательную традицию. Всегда этот праздник проходит на высоком уровне, приглашаются профессионалы. Сергей Васильевич, как известно, очень семейный человек, и он чтит Новый год и все остальные праздники, поэтому собирает свой коллектив в таком вот кругу в преддверии Нового года,

- говорит преподаватель Юракадемии Ксения Кули-Иванченко.

Родители, конечно, всегда очень рады видеть в глазах детей счастье, улыбки. А на этом празднике мы рады, что все вместе можем поучаствовать. Большая, огромная благодарность Сергею Васильевичу за то, что регулярно проводятся подобные мероприятия, которые действительно помогают увидеть в глазах ребёнка радость,

- Мальвина Грушко, преподаватель Академии.

Каждый год устраивается замечательное мероприятие с аниматорами, с Дедом Морозом, с подарками. Дети очень торопятся на этот праздник. Несмотря на то, что у нас не совсем такая новогодняя погода, благодаря этим праздникам начинаешь верить в чудеса, а благодаря детям снова есть возможность окунуться в эту атмосферу из года в год, - считает преподаватель Одесской Юракадемии Ольга Полунина.

Прекрасный праздник, прекрасное мероприятие, огромное количество впечатлений. Потрясающие фотозоны, аниматоры, просто волшебная атмосфера!

– делится впечатлениями преподаватель Академии Анна Гриб.

Над организацией новогодних праздников уже более двадцати лет работает Первичная профсоюзная организация университета. С каждым годом число детей – участников новогодних чудес – становится все больше.

22 года назад, на первый новогодний утренник, пришло около 70 детей, а сегодня их - более 1500, и знаково то, что эти детки – дети сотрудников не только Одесской Юракадемии, но и тех, кто работает в структурных подразделениях, расположенных в Киеве, Ивано-Франковске, Николаеве, Черновцах, Черкассах. Все они получат частичку Нового года. Пускай не все смогли приехать сюда, но, тем не менее, каждый из них получит подарок от Деда Мороза, подарок от нашего президента Сергея Васильевича Кивалова, и эта частичка Нового года будет жить в каждом уголке нашей страны. Более того, активисты Первичной профсоюзной организации, студенты профсоюзной организации нашего университета, Студенческого совета, приложили много энергии и фантазии, потрудились над созданием фотозон и для того, чтобы подготовить подарки и организовать настоящий праздник для деток нашего университета,

- говорит глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров.

Студенты Юракадемии всегда с радостью откликаются на инициативы руководства вуза. И в этот раз, когда потребовалось создать новогоднее чудо для ребятни, они подошли к этому очень ответственно.

Наши студенты исполнили важную роль в организации такого замечательного праздника. Они переоделись в сказочных героев из любимых мультфильмов детворы, а также показали себя действительно профессионалами среди других аниматоров, которых мы пригласили на этот праздник,

- говорит Карина Лукащук, глава Студенческого совета Юракадемии.

Ну и, разумеется, какой же праздник без подарков?! Каждый маленький гость праздника ушел домой с праздничными угощениями, хотя для этого и потребовалось «заплатить выкуп» - порадовать Деда Мороза новогодними песенками и стишками. Дети делали это с огромным удовольствием, наперебой стараясь показать, как они подготовились к радостному празднику.

Отметим, что в Юридической академии принято поздравлять с новогодними и рождественскими праздниками не только детей преподавателей и сотрудников вуза, а и тех, кому в этой жизни недостает семейного счастья и уюта – это воспитанники детских домов, интернатов и подобных заведений. Такие дети – частые гости в Юракадемии. Кроме того, в рамках реализации программы социальной адаптации для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, президент вуза и студенты посещают детские дома не только в Одессе, но и в Одесской области. Так, накануне, в день Святого Николая, Сергей Кивалов поздравил воспитанниц дома-интерната на Макаренко, 20.