Одесская Юракадемия поздравила с Новым годом более 1500 детей сотрудников и преподавателей

Более 1500 детей сотрудников Одесской Юракадемии и ее структурных подразделений из Киева, Ивано-Франковска, Черновцов, Черкасс и Николаева посетили яркий и незабываемый новогодний праздник, который прошел в стенах родной Альма матер. Этой доброй традиции уже 22 года, она существует с момента создания вуза. Зажигательные танцы, веселые конкурсы и, разумеется, любимые персонажи ребятни на этом празднике – Дед Мороз и Снегурочка – сделали все, чтобы создать детям и взрослым настоящий праздник.
Первым всех присутствующих поздравил президент вуза, почетный гражданин Одессы и Одесской области, академик Сергей Кивалов:
Здесь у нас всегда особая творческая атмосфера, которую создали наши студенты - будущие юристы, политологи, социологи, психологи, журналисты. Над созданием сегодняшнего праздника очень потрудились активисты Первичной профсоюзной организации нашего университета. Есть в нашем вузе и замечательный Центр культуры, в котором занимаются не только студенты. Там создан детский хореографический коллектив «Счастье». В Центр приходят дети, начиная с четырех лет. Они там занимаются, танцуют, поют, потом вырастают, поступают в колледж, университет, становятся известными артистами, и это хорошо. Для большинства наших сотрудников Юридическая академия – это не просто место работы, это второй дом, у нас очень дружный сплоченный коллектив, а поэтому такие мероприятия, как сегодня, проходят очень тепло, по-семейному. Это же так замечательно, когда люди, работающие вместе, не просто формально общаются исключительно по рабочим моментам, а когда их объединяет дружба, общие интересы. И результаты работы гораздо лучше, когда есть понимание и взаимовыручка в коллективе.
Мы всегда рады принимать у себя гостей, делаем это от души и искренне стараемся, чтобы здесь они были окружены заботой, любовью и вниманием. В преддверии новогодних праздников детям особенно нужно верить в добро и справедливость, в исполнение задуманного. И эти утренники, со сказочными героями, веселыми представлениями, фокусниками, аниматорами – ребята запомнят надолго. Они вырастут, станут взрослыми, возможно, будут нашими студентами, и эти воспоминания будут самыми яркими страницами их детства. Вот сейчас дети с самого раннего возраста имеют доступ к гаджетам, к компьютеру, проводят очень много времени в социальных сетях, но, на мой взгляд, это не очень хорошая тенденция, гаджеты ни в коем случае не должны заменять им живое общение, подвижные игры, и самое главное ,- не должны отбирать у них веру в чудеса. Никакие современные технологии – компьютерные игры, фильмы, мультики – не подарят им тех эмоций, которые они испытывают, общаясь и играя вживую. Дети наших сотрудников для нас уже как родные, и мы стараемся дать им всё самое лучшее – это не только спектакли и подарки на праздники, но и замечательный летний отдых и оздоровление. Наш университет располагает комфортабельной базой отдыха на самом берегу моря в курортной Затоке. На базе оборудованы специальные детские комнаты и есть всё необходимое для отдыха семей с детьми, а поэтому очень многие наши сотрудники пользуются этой прекрасной возможностью оздоровить своих детей во время каникул в таких замечательных условиях и отдохнуть у моря всей семьёй.
Я хочу пожелать маленьким одесситам, чтобы их детство ничто не омрачало, чтобы оно было наполнено только добром и любовью. И пусть в наших семьях у всех будет мир и достаток, и пусть мир, порядок и благосостояние будет в нашей стране и в нашем городе. И пусть все задуманное нами в новогоднюю ночь, когда часы пробьют 12, обязательно исполнится. С наступающим Новым годом!
Для детей была подготовлена насыщенная концертная программа: праздничные песни, веселые хороводы вокруг елки с Дедом Морозом, песенка Снегурочки, танцевальные номера в исполнении детского ансамбля, не обошлось даже без химических фокусов, вызвавших изумление у всех малышей.
Маленькие гости пришли на праздник в сопровождении родителей, которых также восхитила новогодняя сказка. Взрослые были в не меньшем восторге, чем дети, и благодарны за это инициатору мероприятия.
Над организацией новогодних праздников уже более двадцати лет работает Первичная профсоюзная организация университета. С каждым годом число детей – участников новогодних чудес – становится все больше.
Студенты Юракадемии всегда с радостью откликаются на инициативы руководства вуза. И в этот раз, когда потребовалось создать новогоднее чудо для ребятни, они подошли к этому очень ответственно.
Ну и, разумеется, какой же праздник без подарков?! Каждый маленький гость праздника ушел домой с праздничными угощениями, хотя для этого и потребовалось «заплатить выкуп» - порадовать Деда Мороза новогодними песенками и стишками. Дети делали это с огромным удовольствием, наперебой стараясь показать, как они подготовились к радостному празднику.
Отметим, что в Юридической академии принято поздравлять с новогодними и рождественскими праздниками не только детей преподавателей и сотрудников вуза, а и тех, кому в этой жизни недостает семейного счастья и уюта – это воспитанники детских домов, интернатов и подобных заведений. Такие дети – частые гости в Юракадемии. Кроме того, в рамках реализации программы социальной адаптации для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, президент вуза и студенты посещают детские дома не только в Одессе, но и в Одесской области. Так, накануне, в день Святого Николая, Сергей Кивалов поздравил воспитанниц дома-интерната на Макаренко, 20.