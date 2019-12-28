Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила маленьких одесситов с новогодними праздниками

В преддверии Нового года по сложившейся доброй многолетней традиции Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравляет маленьких одесситов с наступающими праздниками.
В фантастически украшенном зале детей ожидало неимоверное праздничное шоу. Дед Мороз и Снегурочка водили с ними хороводы, пели песни и проводили множество интересных конкурсов. Каждый ребенок погрузился в атмосферу магии и волшебства на этом празднике.
Однако, к сожалению, в эти непростые для нашей страны времена далеко не все родители имеют финансовую возможность сводить ребят на платный концерт или в театр. С целью оказания помощи жителям нашего города Украинская морская партия вот уже несколько лет подряд реализовывает многие социальные инициативы. Каждый год в преддверии новогодних праздников для самых маленьких жителей нашего города проводятся детские утренники. Сегодня в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы проводим новогодний утренник для детей всех районов нашего города. Я уверен, что ребята, присутствующие сегодня на празднике, продолжат хорошие традиции нашего вуза и спустя годы станут студентами Юракадемии и пополнят нашу дружную семью. Это уже не первый детский праздник, прошедший в стенах университета в этом году, – в минувшие выходные здесь состоялся новогодний утренник для детей наших преподавателей и сотрудников. Кроме того, наши студенты ездили поздравлять воспитанников детских домов и интернатов. Мы очень хотим, чтобы у всех детей, вне зависимости от материального положения семей, был полноценный праздник, и чтобы все они получили новогодние подарки. Ведь все дети заслуживают быть счастливыми!
Дорогие друзья, пускай все ваши ожидания исполняются, а Новый год принесет вам новые цели, достижения и возможности. Пусть всегда будет наполнен радостью, солнцем и множеством гостей наш общий дом. Я хочу пожелать Одессе мира, процветания, благополучия!
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Окунуться в новогоднюю сказку получили возможность дети, живущие во всех районах Одессы. Яркие волшебные персонажи и весёлые танцы не оставили равнодушными и родителей.
Для малышей любимые персонажи мультфильмов подготовили бесчисленное множество интересных конкурсов, увлекательных викторин и танцев. Маленькие гости тоже тщательно подготовились к празднику: разучили стишки, песенки, нарядились в необыкновенные костюмы и подготовили новогодние поздравления.
Ежегодно в конце декабря Украинская морская партия создает воистину сказочную атмосферу для одесситов разных возрастов. На праздники также приглашаются воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей.
Накануне Новогодних и Рождественских праздников студенты Юракадемии поздравили воспитанников детских домов и интернатов. Также в Юридической академии традиционно проводятся новогодние праздники и другие мероприятия для детей погибших сотрудников правоохранительных органов, семей переселенцев, внуков ветеранов Черноморского морского пароходства и ветеранов-подводников. Эта категория детей – вопрос особого внимания для депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Ведь каждая семья, в которой растут дети, должна получить поддержку, внимание и заботу.
Действительно, празднование Нового года – традиция вне конфессий, национальностей и политических тенденций. Украинская морская партия стремится подарить дополнительную частичку тепла каждой семье, каждому дому и каждому ребенку. Потому традиционно в заключение праздника раздаются сладкие подарки – чтобы каждый гость ног унести с собой еще один атрибут этого доброго праздника.