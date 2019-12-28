Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравила маленьких одесситов с новогодними праздниками

В преддверии Нового года по сложившейся доброй многолетней традиции Украинская морская партия Сергея Кивалова поздравляет маленьких одесситов с наступающими праздниками.

В фантастически украшенном зале детей ожидало неимоверное праздничное шоу. Дед Мороз и Снегурочка водили с ними хороводы, пели песни и проводили множество интересных конкурсов. Каждый ребенок погрузился в атмосферу магии и волшебства на этом празднике.

Я уверен, что на свете нет любви сильней, чем любовь к детям! И в этой любви есть два главных желания: чтобы они были здоровы, и чтобы они были счастливы! А для детей на свете нет любимей и желанней праздника, чем Новый год. Это время согревает и радует наши сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях.

Однако, к сожалению, в эти непростые для нашей страны времена далеко не все родители имеют финансовую возможность сводить ребят на платный концерт или в театр. С целью оказания помощи жителям нашего города Украинская морская партия вот уже несколько лет подряд реализовывает многие социальные инициативы. Каждый год в преддверии новогодних праздников для самых маленьких жителей нашего города проводятся детские утренники. Сегодня в Национальном университете «Одесская юридическая академия» мы проводим новогодний утренник для детей всех районов нашего города. Я уверен, что ребята, присутствующие сегодня на празднике, продолжат хорошие традиции нашего вуза и спустя годы станут студентами Юракадемии и пополнят нашу дружную семью. Это уже не первый детский праздник, прошедший в стенах университета в этом году, – в минувшие выходные здесь состоялся новогодний утренник для детей наших преподавателей и сотрудников. Кроме того, наши студенты ездили поздравлять воспитанников детских домов и интернатов. Мы очень хотим, чтобы у всех детей, вне зависимости от материального положения семей, был полноценный праздник, и чтобы все они получили новогодние подарки. Ведь все дети заслуживают быть счастливыми!

Дорогие друзья, пускай все ваши ожидания исполняются, а Новый год принесет вам новые цели, достижения и возможности. Пусть всегда будет наполнен радостью, солнцем и множеством гостей наш общий дом. Я хочу пожелать Одессе мира, процветания, благополучия!

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! – поздравил всех присутствующих Почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

Окунуться в новогоднюю сказку получили возможность дети, живущие во всех районах Одессы. Яркие волшебные персонажи и весёлые танцы не оставили равнодушными и родителей.

Нам очень нравится! Музыка зажигательная, все невероятно красивое! Мы уже не первый год приходим, и спасибо, что приглашаете нас! И не только на праздничные мероприятия, но и в бытовых вопросах, касающихся благоустройства нашего дома, активисты Украинской морской партии помогают нам,

- говорит мама пришедшего на праздник малыша Зинаида.

Очень хороший праздник, спасибо большое Сергею Кивалову, деткам очень нравится. Детки не просто довольны – они в восторге! Мы еще долго будем под впечатлением этого радостного, эмоционального утренника,

- присоединяется к ней Алевтина.

Мне очень нравится! Я никогда не была раньше в Юридической академии, все впечатления для меня здесь новые и прекрасные! Во-первых, сам праздник очень атмосферный, очень весело, как раз для детей всех возрастов подходит. Мне очень, очень здесь понравилось!

– говорит молодая мамочка Диана.

Для малышей любимые персонажи мультфильмов подготовили бесчисленное множество интересных конкурсов, увлекательных викторин и танцев. Маленькие гости тоже тщательно подготовились к празднику: разучили стишки, песенки, нарядились в необыкновенные костюмы и подготовили новогодние поздравления.

Мне очень нравится этот праздник, аж в сердце попало! Так красиво! Больше всего мне понравилось то, что здесь раздают подарки, здесь очень много концертов, здесь всякие персонажи из сказок и мультфильмов,

- говорит, захлебываясь от восторга, маленький Ренат.

Здесь мы веселимся и играем, - говорит пятилетняя Марго. - Здесь Эльза и Олаф, и Дед Мороз, и Снегурочка.

Я очень ждал этого дня, чтобы прийти потанцевать, повеселиться с друзьями,

- говорит дошкольник Дмитрий.

Для меня праздник – есть много вкусняшек, прыгать, играться, петь песни, в садик не ходить,

- делится рецептом счастья маленькая София.

Ежегодно в конце декабря Украинская морская партия создает воистину сказочную атмосферу для одесситов разных возрастов. На праздники также приглашаются воспитанники детских домов, дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Накануне Новогодних и Рождественских праздников студенты Юракадемии поздравили воспитанников детских домов и интернатов. Также в Юридической академии традиционно проводятся новогодние праздники и другие мероприятия для детей погибших сотрудников правоохранительных органов, семей переселенцев, внуков ветеранов Черноморского морского пароходства и ветеранов-подводников. Эта категория детей – вопрос особого внимания для депутатов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Ведь каждая семья, в которой растут дети, должна получить поддержку, внимание и заботу.

Наш руководитель Сергей Васильевич Кивалов, лидер Украинской морской партии, и фракция в целом, всегда уделяет детям особое, повышенное внимание. Подрастающее поколение – будущее нашего города и нашей страны. И в особой зоне нашего внимания, помимо всех детей, - также дети из малоимущих семей, сироты, дети, которые в силу определенных обстоятельств обойдены милостями судьбы. И мы им помогаем. У нас есть ряд социальных проектов, которые мы успешно реализуем. Такие дети присутствуют здесь и сегодня – они отдыхают, радуются, встречают Новый год, – говорит глава Одесской областной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.

Сегодня мы поздравляем с Новым годом детей всех районов Одессы. Новый год – тот праздник, который, независимо от политической ситуации в городе и в стране всегда будет, и мы всегда будем его приветствовать,

- говорит депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете Андрей Неугодников.

В частности дети Малиновского района нашего города – представители общественной организации «Будущее Малиновского района», дети многодетных семей, да и просто жители этого района также приняли участие в этом замечательном утреннике. И мы спешим их поздравить с наступающим праздником!

– рассказывает Владимир Корниенко, депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском городском совете.

Действительно, празднование Нового года – традиция вне конфессий, национальностей и политических тенденций. Украинская морская партия стремится подарить дополнительную частичку тепла каждой семье, каждому дому и каждому ребенку. Потому традиционно в заключение праздника раздаются сладкие подарки – чтобы каждый гость ног унести с собой еще один атрибут этого доброго праздника.