 В Одесской Юракадемии прошел благотворительный студенческий бал

Напряженный сессионный период уже миновал, настало время немного отдохнуть и подготовиться к новогодним праздникам.

В Одесской Юракадемии заботятся о создании праздничного настроения, а потому организовали сказочный студенческий бал-маскарад. Гостями Юракадемии в день праздника стали представители всех вузов города; их ожидала праздничная программа, выступления талантливых студентов, фотозоны, конкурсы и фуршет. Бал проводился по инициативе Первичной профсоюзной организации университета, Студенческого совета вуза, Молодежного совета при Одесского городском голове.

Это уже не первый студенческий бал, который проходит в университете при поддержке Почетного гражданина города Одессы и Одесской области, президента Национального университета «Одесская юридическая академия», академика Сергея Кивалова.

Я искренне рад открывать Студенческий новогодний бал и приветствовать вас в стенах вуза – флагмана юридического образования в Украине – Национального университета «Одесская юридическая академия». Я рад, что сегодня здесь собралось, без преувеличений, все студенчество нашего города – я вижу в этом замечательном зале представителей разных университетов, колледжей, которые получают разные специальности. Прежде всего, мне хотелось бы отметить Первичную профсоюзную организацию нашего университета, Студенческий совет и Молодёжный совет при Одесском городском голове, силами которых и было организовано сегодняшнее торжественное мероприятие. Вот сейчас, глядя на этот очень красиво, по-новогоднему украшенный зал, на всех вас, я вижу, что вы очень ждали сегодняшнего дня и очень старательно к нему готовились. Всё, что вы видите: декорации, красивые фотозоны, нарядные ёлки, - это все было сделано руками наших студентов, они захотели, чтобы на один день зал нашего университета превратился в прекрасный сказочный дворец, проявили максимум своего творчества, фантазии, вложили свою душу, своё настроение, и как видим, у них это получилось.

В течениие сегодняшнего вечера, вас ожидает ещё много приятных сюрпризов: весь вечер будет играть живая музыка, а на сцене выступит сразу несколько творческих коллективов, прозвучат музыкальные подарки наших талантливых студентов из Центра культуры университета.

Студенческий новогодний бал не впервые проводится в стенах нашего университета, и каждый раз мы сохраняем его неизменную традицию – то, что он имеет статус благотворительного. В нынешнем году мы значительно расширили охват нашего благотворительного бала – в нём принимают участие студенты не только Национального университета «Одесская юридическая академия», Международного гуманитарного университета, наших колледжей, но также и учащиеся многих других одесских вузов, что стало возможным благодаря активному участию Молодёжного совета.

Дорогие студенты, я искренне поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым Годом и Рождеством Христовым, я желаю вам замечательно провести сегодняшний вечер, и пусть он непременно станет одним ярких воспоминаний о ваших студенческих годах! И буду очень рад видеть вас и на других наших мероприятиях для студентов, и в следующем году на нашем зимнем студенческом балу для всех студентов нашего города, который непременно будет проходить на ежегодной основе и станет ещё одной доброй и красивой традицией нашего университета, - приветствовал присутствующих Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета академик Сергей Кивалов.

Основная цель мероприятия – благотворительность. Специально для этого бала воспитанники детского Центра социально-психологической реабилитации на Терешковой смастерили уникальные, очень красивые маски и другие аксессуары. Каждый присутствующий мог приобрести такое изделие за цену, которую определял сам, исходя из того, что все вырученные средства Молодежным советом будут направлены на приобретение подарков для воспитанников Центра.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» всегда очень активно поддерживает инициативы по организации таких необыкновенных торжеств. Для каждого молодого человека является особенным удовольствием находиться здесь, поскольку руководство Одесской Юракадемии всегда идет нам навстречу и всесторонне помогает реализовывать многие проекты, - говорит Кристина Шовкун, глава Молодежного совета при Одесском городском голове.

При поддержке президента Национального университета «Одесская юридическая академия» проходит такой волшебный студенческий благотворительный новогодний бал-маскарад. Студенты всех факультетов всех курсов приняли участие в организации этого мероприятия, - делится эмоциями глава Студенческого совета вуза Карина Лукащук.

Специально для бала студенты разучили новый танец – волшебный вальс, который презентовали на открытии бала.

Подготовка к празднику – это уже часть праздничного мероприятия, которая дарит незабываемые эмоции. Юные леди и джентельмены запомнят их надолго.

У нас было множество мероприятий - собирался и малый совет, и Студсовет, и Профсоюзная организация. Мы собирались большими группами, это было очень весело, очень здорово. После пар мы с энтузиазмом приходили, заряжались позитивной энергией и решали, как будет данное мероприятие проходить, - вспоминает, как проходила подготовка к сказочному вечеру студентка Юракадемии Ангелина Бевзюк.

Такие события должны быть в жизни каждого студента. В такой неформальной обстановке мы можем с огромным удовольствием друг с другом общаться, обмениваться какими-то новостями. Это действительно очень круто. Это нечто новое, иное, что есть не в каждом университете, это уникальность, особая изюминка, - делится впечатлениями студентка Юракадемии Екатерина Эгнер.

Татьяна Акуленко - Директор общественной организации «Мангуст», аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия». Она победительница конкурсов красоты, участница и организатор многих мероприятий, не понаслышке знает о балах и праздничных ивентах.

Каждая девушка в детстве мечтает побывать на настоящем балу и ощутить себя принцессой. Очень приятно сегодня увидеть в стенах университета парней в красивых смокингах, девушек в длинных вечерних платьях. Это замечательная возможность окунуться в ту подлинную атмосферу настоящего венского бала, - говорит Татьяна.

По традиции были избраны Король и Королева бала.

Хедлайнером новогоднего бала стал оркестр, ярким мастерством блеснули детский танцевальный коллектив «Счастье» и студенты-вокалисты, которые занимаются на базе Центра культуры Одесской Юракадемии.

Еще одна изюминка бала – живые скультпуры, украсившие собой праздничный вечер.

Благотворительные мероприятия - неотъемлемая часть общественной жизни студентов Одесской юридической академии. Молодые люди регулярно посещают детские дома, интернаты, реабилитационные центры и другие заведения. А в преддверии Новогодних праздников они устраивают концерты и делают приятные и полезные подарки детям-сиротам, детям-инвалидам и другим представителям социально незащищенных слоев населения.

И даже приюты для животных не остаются без доброжелательного внимания будущих юристов. Так воспитываются грамотные профессионалы, небезразличные к чужому горю люди, полноценные члены общества.