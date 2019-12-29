Сергей Кивалов поздравил сограждан с Новым, 2020 годом!

Вместе с Новым годом в нашу жизнь приходят новые надежды и вера. Вера в то, что мы воплотим все мечты в реальность. Но главное – ради кого мы готовы совершать важные поступки в жизни. Ради тех, кто только начинает познавать этот мир. Ради тех, кто, обладая богатыми знаниями и опытом, стоит на пороге больших свершений. Ради самых родных и близких людей, которые всегда рядом с нами. Только вместе мы в силах реализовать все задуманные планы. А новогодние праздники – это лучшее время, чтобы дарить радость и улыбки окружающим, делиться своим теплом и вниманием.

Есть такое замечательное высказывание, что Новый год – это День рождения всех людей на Земле. Это прекрасный повод оглянуться назад и вспомнить всё хорошее, что было в уходящем году, – то, что позволяет нам гордиться, что греет душу, от чего замирает сердце и расцветает улыбка на лице. Я уверен, что у каждого из нас в этом году было много событий и воспоминаний, которые хочется сохранить надолго.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю, чтобы наступающий год подарил приятные события и встречи, принес в каждый дом искреннюю любовь и большой достаток, а невзгоды оставил позади. С Новым, 2020 годом! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.