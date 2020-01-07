[В храмах Одессы прошла Рождественская литургия

Рождество Христово – один из величайших православных праздников. Именно этот день стал началом евангельской истории, когда в пригороде Иерусалима, в иудейском городе Вифлееме был рожден спаситель мира Господь Иисус Христос. В год рождения Иисуса по указу императора Августа в Римской империи проводилась перепись населения. Всем жителям Иудеи было приказано явиться в город своего рождения. Отправились в Вифлеем и Иосиф с Марией. Город к этому времени уже был переполнен людьми, и негде было остановиться. Иосифа и Марию приютили в пещере, где прятали скот от непогоды. Там и был рожден Иисус Христос. В момент его рождения на небе загорелась Вифлеемская звезда, указав волхвам путь к пещере. Они принесли новорожденному дары и признали в нем Царя Божьего.

Утро Рождества в православных храмах города началось с Божественной литургии. Немало людей пришло на праздничную службу и в Свято-Татианинский храм при Национальном университете «Одесская юридическая академия». Вел службу настоятель храма Протоиерей Евгений Гутьяр.

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Рождество Христово – это праздник, который касается глубины нашего сердца, глубины нашей жизни. Христос родился потому, что иным способом победить грех, несовершенство, вражду, болезни, боли этого мира, кроме как вмешательством Божьим, было невозможно. Именно поэтому человеколюбивый Бог, Отец Небесный, стал человеком, чтобы избавить человечество от этих болезней и грехов. Мысленно предстоя перед яслями Вифлеемскими, воспевая песни родившемуся Спасителю, мы, конечно же, просим, чтобы он Божественной силой дал нам возможность преодолеть этот грех несовершенства, боли и болезни нашей земной жизни, то, что терзает каждого из нас, что на современном этапе разделяет и семьи, и народы между собой. К сожалению, и один народ тоже разделен между собой враждой. Поэтому в этот праздник мы особенно возносили молитву об умиротворении нашей державы, о воссоединении всех в духе Христовом, единомыслии, любви, чтобы ушли эти разногласия, которые дьяволом и врагами народа человеческого искусственно всеваются как семена плевел и раздора. Думаю, Господь обязательно исполнит наши молитвы. Думаю, что в наступающем году, все то доброе, что мы вложили и посеяли, конечно же взойдет. И конечно же, пускай Господь в наши семьи принесет в радость и любовь, а трапеза, которая выставляется в этот день в каждом доме, будет трапезой единомыслия, любви и взаимопонимания,

- рассказал отец Евгений Гутьяр.

Студенческий храм Святой мученицы Татианы был открыт почти 15 лет назад по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской области, Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова.

Пусть это добро, которое Сергей Васильевич сделал, вернется ему сторицей. Более того, можно сказать, что оно уже возвращается многочисленными благодарностями людей, которые живут в этом районе и теперь имеют такую возможность прийти и помолиться здесь,

- отметил отец Евгений Гутьяр.

Храм Святой мученицы Татьяны с удовольствием посещают не только студенты и преподаватели вуза, но и многие одесситы. Прихожанка Мария, которая живет рядом, на улице Академической, бывает здесь каждое воскресенье и на праздники.

Как построил Сергей Кивалов этот храм, спасибо ему, так мы и приходим сюда. Про Сергея Васильевича могу сказать только хорошее. Он столько всего сделал и для нашей улицы, и для людей. Мы имеем возможность ходить в этот храм, и моя семья ему очень благодарна,

- отметила Мария.

Часто посещает храм и прихожанка Татьяна. Обязательно бывает здесь по праздникам, особенно в День святой мученицы Татианы, который православные отмечают 25 января.

Он много для нашего города сделал, Сергей Кивалов, даже церковь построил – ведь это все для людей. Многие храмы находятся довольно далеко, а здесь как раз хорошо и студентам, и прихожанам. Всегда чувствую себя здесь очень хорошо, и люди здесь очень хорошие, добрые. Хочу пожелать всем людям процветания, мира, счастья, здоровья,

- поделилась Татьяна.

За богослужением отец Евгений Гутьяр также зачитал праздничное Рождественское послание митрополита Одесского и Измаильского высокопреосвященнейшего Агафангела. В своем слове Владыка передал поздравления со светлым праздником Рождества Христова и пожелал, чтобы Господь наш Иисус Христос принес мир и спокойствие нашей многострадальной стране, чтобы исчезли из сердец вражда и ненависть, а засиял свет Христовой любви, разбивающей оковы всякого греха.

Завершилась служба исполнением рождественских колядок.