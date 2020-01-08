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  • Дата: Сегодня, 22:02
Сегодня, 22:02

Сергей Кивалов выразил соболезнование близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов выразил соболезнование близким погибших в авиакатастрофе в Тегеране

 

 

 

 

 

 

Сегодня утром в Тегеране произошла страшная трагедия, всколыхнувшая весь мир. При загадочных обстоятельствах загорелся и разбился пассажирский самолет Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», оборвав жизни 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших – 11 украинских граждан. На борту были и несовершеннолетние дети.
Надеемся на тщательное расследование обстоятельств случившейся трагедии.
Большое горе постигло не только нашу страну, мы скорбим вместе с Ираном, Канадой, Швецией, Афганистаном, Германией, Великобританией – со всеми странами, граждане которых стали жертвами этой страшной трагедии. Уверен миллионы людей молятся вместе с нами. Хочется выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших,
- написал на своей официальной странице в Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.



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