  Журналист газеты «Слово» Александр Солдатский отмечает 90-летие

25 января патриарху отечественной журналистики, обозревателю газеты «Слово» Александру Солдатскому исполнилось 90 лет. Пожалуй, его имя могло бы войти в Книгу рекордов Гиннеса. Еще бы: в 90 лет активно работать и писать, оставаться в редакционном строю и чутко реагировать на все происходящие в жизни города, – это, согласитесь, феноменальное явление.

Поэтому чествовали юбиляра тоже красиво и торжественно. В зеленом зале заседаний Национального университета «Одесская юридическая академия» в присутствии всего коллектива редакции газеты «Слово» Александра Солдатского поздравил Президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Вручая заслуженному журналисту Украины огромный букет алых роз, Сергей Васильевич заметил:

Кажется, еще совсем недавно, коллектив редакции газеты «Слово» отмечал 70-летие трудовой деятельности Александра Солдатского. Даже не верится, что так быстро пролетело время, и вот новый День рождения и большая знаменательная дата – 90 лет! Но удивителен не возраст Александра Афанасьевича, а его неуемное трудолюбие. Он и сейчас, как и прежде, работает в «Слове» обозревателем. Пишет «сердитые» статьи, аналитические очерки, оперативные репортажи. Мы очень ценим ваш журналистский труд, высокий профессионализм и принципиальность. Вы освещали будни и праздники Национального университета «Одесская юридическая академия» с самого первого дня работы, вникали в суть учебного процесса. Вы и сегодня поднимаете важные темы, имеете свой, непредвзятый взгляд на происходящее в нашей жизни. И мы это воздаем вам должное как корифею журналистики нашего города и нашей страны.

Александр Солдатский родом из Донецка, но вырос и повзрослел в небольшом селе Веровка на Херсонщине. Когда грянула война, Александр был подростком. Отец ушел на фронт. А двумя годами ранее умерла мать. И на долю юноши выпала тяжелая ноша: быть главой семьи, добывать пропитание и воспитывать младших сестер. Его трудовой стаж начался в апреле 1944-года, когда Херсонщину едва освободили от врага. Мальчишке шел тогда пятнадцатый год. Потом была учеба, работа. И осознание, что его предназначение – журналистика, в которую он пришел в 1959 году. Вот и посчитайте: у Солдатского 61 год журналистского стажа и 76 лет (!) – общего трудового стажа. Интересно, что за все годы работы в журналистике Александр Содатский работал лишь в трех газетах: «Дніпрянська правда», «Сельская жизнь», где он являлся собственным корреспондентом по югу Украины, и газета «Слово», где он служит с 1994 года. На протяжении четверти века Александр Солдатский много делает для освещения деятельности Одесской юридической академии с самого первого дня ее основания.





Таков Александр Афанасьевич Солдатский. В своем почтенном возрасте, который Всемирная организация здравоохранения определила как возраст долгожителей, наш коллега является примером бодрости, имеет острый ум и острое перо , – рассказал главный редактор газеты «Слово» Игорь Назаренко. – Для него нет границ в журналистике, он поднимает самые трудные темы. Его статьи всегда глубокие и объективные. Когда-то в юности, придя в журналистику, он взял для себя за основу девиз «Бороться с неправдой нужно только правдой, печатным публичным словом» и следует этому девизу по сей день. Александр Солдатский является неким маяком, на который равняются другие журналисты. И хотя журналистика сильно изменилась за последние годы, есть некие основы, устои, определяющие уровень журналистики, ее высокую планку.Александр Афанасьевич Солдатский. В своем почтенном возрасте, который Всемирная организация здравоохранения определила как возраст долгожителей, наш коллега является примером бодрости, имеет острый ум и острое перо– Для него нет границ в журналистике, он поднимает самые трудные темы. Его статьи всегда глубокие и объективные. Когда-то в юности, придя в журналистику, он взял для себя за основу девиз «Бороться с неправдой нужно только правдой, печатным публичным словом» и следует этому девизу по сей день.

Да, быть злым к неправде – это величайшая доброта, –считает и по сей день Александр Солдатский. А еще он уверен: секрет бодрости и долголетия человека – в труде. Трудиться и приносить пользу людям надо, пока живешь. Это придает силы и держит на плаву. И сегодня Александр Солдатский, несмотря на возраст, остается одним из почитаемых и читаемых в газете «Слово». Его аналитические, глубокие по содержанию статьи вызывают высокий интерес у читателей.

Сергей Кивалов поблагодарил юбиляра за его самоотверженный труд и вручил А. Солдатскому высшую награду вуза – Почетный знак 3-ей степени – «За весомый вклад в развитие Национального университета «Одесская юридическая академия», а также большую корзину с закусками и сладостями для праздничного стола.

Александр Солдатский был тронут вниманием коллег, руководства Одесской Юридической академии и лично Сергея Кивалова:

Я очень признателен президенту Академии Сергею Васильевичу Кивалову, ректорату вуза за такое внимание, за то, что мой скромный труд оценен так высоко. Эту академическую награду, цветы и подарки я воспринимаю не только как доброе отношение ко мне, но и как отношение ко всему коллективу нашей газеты. Спасибо вам всем!

Многая лета, Александр Афанасьевич!