Сергей Кивалов: Мы и наши потомки должны знать, к каким последствиям приводит политика нетерпимости в национальных вопросах

В мировой истории есть трагические страницы событий, о которых больно вспоминать и которые мы просто не вправе предать забвению. Таким событием является Холокост – самый масштабный и самый жестокий геноцид XX столетия, который привел к уничтожению трети еврейского населения планеты. По приблизительным данным жертвами Холокоста стали порядка шести миллионов евреев. Для достижения своей античеловечной цели, нацистский режим создавал машины смерти – концентрационные лагеря и гетто, которых на Европейском континенте насчитывалось около 42 тысяч. Борясь за «чистоту расы», гитлеровцы не щадили даже детей, которых в годы Холокоста погибло более миллиона. При этом нацисты пытались всячески скрыть следы своих преступлений, уничтожая любые доказательства, поэтому до сих пор не существует полного поименного списка жертв той страшной трагедии.– написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.
К сожалению, события Холокоста не обошли стороной и нашу страну. И это не только Бабий Яр, который вошел в учебники истории, но также и Сырецкий концлагерь, Богдановка. Черной полосой прошелся Холокост и по нашему родному городу: в период немецкой и румынской оккупации в Одессе было уничтожено свыше ста тысяч украинских евреев. Отдавая дань памяти тысячам мирных жителей, без вины осужденных и казненных, Украина стала одной из стран-инициаторов учреждения Международного дня памяти жертв Холокоста, который с 2006 года ежегодно проводят 27 января, в день освобождения крупнейшего нацистского лагеря Освенцим.
В нынешнем году исполняется уже 75 лет с этой памятной даты. Мы и наши потомки должны знать, к каким страшным последствиям может привести политика нетерпимости в национальных вопросах и должны все вместе приложить максимум усилий, чтобы воплотить в нашей стране европейские нормы неуклонного соблюдения прав человека!