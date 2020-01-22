Сергей Кивалов: Мы и наши потомки должны знать, к каким последствиям приводит политика нетерпимости в национальных вопросах

В мировой истории есть трагические страницы событий, о которых больно вспоминать и которые мы просто не вправе предать забвению. Таким событием является Холокост – самый масштабный и самый жестокий геноцид XX столетия, который привел к уничтожению трети еврейского населения планеты. По приблизительным данным жертвами Холокоста стали порядка шести миллионов евреев. Для достижения своей античеловечной цели, нацистский режим создавал машины смерти – концентрационные лагеря и гетто, которых на Европейском континенте насчитывалось около 42 тысяч. Борясь за «чистоту расы», гитлеровцы не щадили даже детей, которых в годы Холокоста погибло более миллиона. При этом нацисты пытались всячески скрыть следы своих преступлений, уничтожая любые доказательства, поэтому до сих пор не существует полного поименного списка жертв той страшной трагедии.

К сожалению, события Холокоста не обошли стороной и нашу страну. И это не только Бабий Яр, который вошел в учебники истории, но также и Сырецкий концлагерь, Богдановка. Черной полосой прошелся Холокост и по нашему родному городу: в период немецкой и румынской оккупации в Одессе было уничтожено свыше ста тысяч украинских евреев. Отдавая дань памяти тысячам мирных жителей, без вины осужденных и казненных, Украина стала одной из стран-инициаторов учреждения Международного дня памяти жертв Холокоста, который с 2006 года ежегодно проводят 27 января, в день освобождения крупнейшего нацистского лагеря Освенцим.

В нынешнем году исполняется уже 75 лет с этой памятной даты. Мы и наши потомки должны знать, к каким страшным последствиям может привести политика нетерпимости в национальных вопросах и должны все вместе приложить максимум усилий, чтобы воплотить в нашей стране европейские нормы неуклонного соблюдения прав человека! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.