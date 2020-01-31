В Одессе представили фильм о главных событиях и ярких личностях минувшего года (видео)

Победители в номинации «За верность воинскому долгу» одесские военные моряки (справа налево) Юрий Безъязычный, Андрей Эйдер, Юрий Будзило, Владимир Варимез, Вячеслав Зинченко. Награды за Василия Сороку получил его отец – Виктор (слева).

На одесских телеэкранах вышел фильм, посвящённый итогам рейтинга популярности людей и событий юга Украины «Народное признание» – «Одессит года» – 2019. Полуторачасовая лента рассказывает о героях проекта – людях, чьи важные достижения и героические поступки оставили свой яркий след в жизни Одесского региона в минувшем году. Также в картине представлены передовые предприятия и знаковые события 2019 года. Так, в номинации «За верность воинскому долгу» были награждены одесские военные моряки – участники драматических событий в Керченском проливе. «Событием года» был признан юбилейный 10-й Одесский международный кинофестиваль. Звания «Гордость Одессы» была удостоена популярная актриса кино и театра, начинавшая свою творческую карьеру в Одессе, Лариса Удовиченко, а «Одесситкой года» стала депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш. В номинации «Инновационный проект года» победила «Инновационная стратегия Одесса 5Т» под кураторством заместителя Одесского городского головы Павла Вугельмана. «Предприятием года» назван «Промтоварный рынок (7-й километр)», недавно отметивший 30-летие со дня своего основания. Победителем в знаковой для Одессы как крупного портового мегаполиса номинации «Лидер морехозяйственной отрасли» стала известная компания «ТИС». А поскольку наш город также является курортно-рекреационным, то впервые в истории рейтинга был определен «Лучший пляж Одессы»: им стал «Калетон». Традиционно были названы лауреаты в номинациях «Будущее Одессы», «Спортсмен года» и других. Всего же в рамках рейтинга были представлены победители в 31 номинации. И обо всех подробно и тепло повествует итоговый фильм.

Напомним, что проект «Народное признание» – «Одессит года» – ежегодный. Его организатором выступает компания «Южноукраинский Медиа Холдинг» (ЮМХ). В выборе лауреатов принимает участие более чем полумиллионная читательская аудитория печатных и интернет-изданий, входящих в состав ЮМХ. В декабре 2020 года рейтинг «Народное признание» – «Одессит года» проведёт уже 20-ю, юбилейную, церемонию чествования своих лауреатов.