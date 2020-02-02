В Международном гуманитарном университете открыт набор на новые творческие специальности

Выбор учреждения высшего образования – всегда очень непростой и ответственный шаг. Ведь важно не просто получить на руки диплом по окончанию учебы, но и иметь возможность трудоустроиться по выбранной специальности. А, значит, полученные знания должны быть достаточно глубокими и отвечать современным тенденциям. Именно эти принципы уже много лет применяет в своей работе один из ведущих вузов Украины – Международный гуманитарный университет. Здесь обучают самым востребованным и современным профессиям по самым разным направлениям. И каждый раз, отвечая на запросы рынка труда, здесь открываются новые специальности, создаются новые кафедры, институты, привлекаются самые лучшие специалисты-преподаватели.

В прошлом учебном году на самом творческом факультете вуза – искусства и дизайна – на кафедре кино и телевидения были открыты две новые специальности: «Актер музыкального театра (мюзикл)» и «Артист-вокалист (эстрадно-джазовое направление)». Это первый вуз в Одессе, которые дает возможность получить высшее образование по данным направлениям.

Наш факультет, как и весь университет, постепенно расширяется. Очень важно, что Президент вуза, Сергей Васильевич Кивалов, поддержал эту идею – создания на юге Украины такого большого центра культуры. Огромное ему спасибо за то, что он поверил и сделал это.

— рассказывает декан факультета искусства и дизайна, народный артист Украины, профессор Ярослав Васильевич Лупий.

Профессорско-преподавательский состав кафедры включает в себя профессионалов с большим опытом работы, заслуженных деятелей искусств, народных артистов Украины. Актерское направление возглавил народный артист Украины, режиссер, музыкант и художник, художественный руководитель комик-группы «Маски» Георгий Делиев, джазовое направление - воспитавшая не одно поколение вокальных исполнителей педагог Нина Вячеславовна Кравец.

Это отделение для тех, кто хочет получить высшее образование в музыкальной сфере в вокальном его сегменте. Практически в каждой музыкальной школе есть эстрадное отделение, но катастрофически не хватает профессиональных кадров. За 20 лет я выпустила серьезное количество очень грамотных специалистов и вокалистов, которые работают на судах загранплавания, в клубах города и страны, бэк-вокалистами у серьезных исполнителей, но при этом они прийти в школу и положить свой диплом, потому что для этого нужно высшее образование в этой сфере. И наша миссия заключается в том, чтобы сформировать вокальную школу профессионального роста.

— поделилась старший педагог кафедры Нина Кравец.

Потребность в таких специалистах на сегодня огромная, как и велико количество желающих обучаться по данным специальностям. Прием на каждое из направлений согласно европейской практике ограничен до 30-40 человек. Ведь творческие специальности требуют деликатного, тонкого подхода. Каждому студенту нужно уделять персональное внимание, а это большая ответственность.

Международный гуманитарный университет так же широко использует практику международного обмена. Буквально в эти дни между кафедрой кино и телевидения, а также Мадридским высшим учебным заведением в области кино будет заключен договор о сотрудничестве. Кроме этого, кафедра сотрудничает с аналогичным высшим учебным заведением в Варшаве, что предусматривает обмен студентами, возможность прохождения практики на базе иностранных вузов, участие в совместных проектах. В дальнейшем планируется создание отдельной театральной кафедры, а в перспективе – института кино и телевидения. Кроме актерских специальностей здесь можно будет получить профессию режиссера, художника-сценографа и другие. Все эти специальности востребованы не только в Украине, но и за рубежом.

Для прохождения практики студентов специальностей «Актер музыкального театра» и «Артист-вокалист» будут привлечены малые и большие сценические площадки. На сегодня уже заключены договоренности с украинским музыкально-драматическим театром им. В.Василько, русским драматическим театром, театром «Маски-шоу» и концертным залом Urban Music Hall. Большую ставку вуз так же делает и на развитие кинематографа в Украине. Университет уже заключил договор о сотрудничестве с Одесской киностудией, которая возьмет на себя трудоустройство будущих выпускников.

Университет уже открывает набор абитуриентов на следующий год. Ожидается, что факультет искусства и дизайна пополнится новыми талантливыми студентами. Здесь с удовольствием ждут неординарных и творческих личностей, однако, предупреждают – прежде, чем оказаться на красной дорожке под светом софитов, придется немало потрудиться. Творческий конкурс для тех, кто выберет кафедру «Кино и телевидение», состоит из трех частей. Сначала нужно будет пройти собеседование с педагогами, которые определят направление и уровень образования абитуриента. Также надо будет подготовить чтение отрывка из прозы или поэзии. Будущему актеру музыкального театра обязательно нужно уметь спеть и показать этюд. Кроме этого, приветствуются различные награды, участие в конкурсах и личные достижения – свои произведения, сценарии, стихи.

Умение петь также обязательно и для джазовых вокалистов, а, вот, наличие музыкального образования, то есть свидетельство об окончании музыкальной школы – не обязательно.

На творческом конкурсе нужно будет исполнить два разнохарактерных произведения в эстрадном или джазовом направлении, а также показать свою эрудицию относительно современной музыки – это так называемые вопросы коллоквиума и знания музыкальных основ. Мы готовы рассматривать варианты в отрыве от музыкальной грамоты, поскольку это одна из тех областей, которая может себе позволить. Но этот талант должен знать, что, поступив сюда у него нет шансов не выучить музыку. Ему будет сложнее, и он должен понимать, что для того, чтобы получить музыкальное образование, придется выучить грамоту, поэтому главное, чтобы была музыкальная основа.

— отметила Нина Кравец.

В ближайших планах, кроме эстрадно-джазового вокала, кафедра планирует включить и классический вокал. А в перспективе вуз планирует применить европейскую практику, создав так называемую «новую консерваторию».

Мы даем какие-то новые альтернативные пути воспитания, просто мы затрагиваем те профессии, которые востребованы на сегодняшний день, но не предполагаются в классических консерваториях. Как правило, это вся эстрадно-джазовая музыка и альтернативные виды искусства, которые, достигнув совершенно определенного культурного уровня, готовы выйти на профессиональную основу. И у нас есть люди, которые готовы этим основам научить. Это и есть новая консерватория.

— добавила Нина Кравец.

Абитуриенты, которые уже имеют среднее специальное музыкальное образование и диплом бакалавра, то есть выпускники музыкальных училищ, имеет возможность поступить сразу на 3-й курс.