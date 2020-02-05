Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Востребованность молодых специалистах в органах правопорядка, а также государственных органах таможенной и пограничной служб, сегодня достаточно высока. Наличие соответствующего образования позволяет молодым людям не только легко устроиться на работу по специальности, но и быстро продвигаться по карьерной лестнице, поэтому новая специальность «Правоохранительная деятельность», открытая недавно на базе Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета, так популярна среди абитуриентов.

Благодаря усилиям президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, в Институте права, экономики и международных отношений открыта новая специальность «Правоохранительная деятельность». В этом году мы объявляем второй набор по этой специальности на 1-й курс образовательного уровня бакалавра. Специальность уникальна тем, что дневная форма обучения длится всего три года, а заочная – четыре. Это на один год меньше по сравнению с другими специальностями,

- рассказывает директор Института права, экономики и международных отношений, кандидат юридических наук, доцент Яна Тыцкая.

Чтобы поступить на специальность «Правоохранительная деятельность», абитуриенту необходимо предоставить два сертификата ВНО и пройти творческий конкурс, регистрация на который стартует уже с 1 февраля. Конкурс включает в себя физическую подготовку и тестирование.

Особенность обучения в Международном гуманитарном университете в том, что кроме теоретических занятий учебный процесс включает в себя очень много практики. Лекции читают как профессорско-преподавательский состав вуза, так и привлеченные сотрудники практической сферы. Это дает возможность студентам легче влиться в будущую профессию.

Большинство государственных органов принимают на службу все-таки подготовленных лиц на основе своих внутренних конкурсов, и практика показывает, что наши студенты достаточно хорошо эти воспитания выдерживают и успешно трудоустраиваются, - рассказывает заведующий кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Александр Подобный.

Основная ставка делается на специальные дисциплины, такие как уголовное право, уголовный процесс. Так же особое внимание уделяется специальной подготовке, что необходимо каждому правоохранителю. В учебный процесс входит огневая подготовка, физическая, которая базируется на классических приемах боевого самбо. Как и раньше, эти техники практикуются в настоящее время в органах национальной полиции.

У нас постоянно действует набор в патрульную полицию. Студенты Международного гуманитарного университета - это наши коллеги и мы рады, что они проходят такую подготовку перед тем, как вступят в ряды патрульной полиции. В свою очередь мы даем консультации студентам, рассказываем какая наша служба, с чем мы сталкиваемся на работе, чтобы студенты они понимали и были хотя бы морально готовы к службе в патрульной полиции. Мы посещаем как лекции, так и дни открытых дверей, приглашаем студентов к нам и стараемся объяснять, насколько важно обучение для того, чтобы легче было в работе,

- рассказывает начальник отдела связей с общественностью управления патрульной полиции в Одесской области Анна Лискова.

Выпускников университета также берут на работу участковыми офицерами полиции подразделения уголовного розыска.

Студентка 1-го курса Амина Толмачевская собирается стать следователем. Ее всегда привлекали детективные расследования, а с выбором специальности «Правоохранительная деятельность» она определилась еще будучи восьмиклассницей.

Мне очень сильно нравится право, нравятся люди в форме, нравится закон. Юриспруденция – это моя сфера. Я очень рада, что сделала выбор в пользу международного гуманитарного университета, так как с 1-го курса подготовки. у нас есть возможность совмещать обучение и практическую подготовку. Лекции у нас проводят юристы-практики, а также сотрудники правоохранительных органах. Кроме того, мне нравится, что у нас проводятся занятия на английском языке, это помогает мне лично повысить уровень знания английского,

- поделилась Амина Толмачевская.

Уже с 1-го курса студенты специальности «Правоохранительная деятельность» проходят практику в различных органах государственной службы – национальной полиции, пограничных, таможенных органах.