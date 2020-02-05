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  • Дата: Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Востребованность молодых специалистах в органах правопорядка, а также государственных органах таможенной и пограничной служб, сегодня достаточно высока. Наличие соответствующего образования позволяет молодым людям не только легко устроиться на работу по специальности, но и быстро продвигаться по карьерной лестнице, поэтому новая специальность «Правоохранительная деятельность», открытая недавно на базе Института права, экономики и международных отношений Международного гуманитарного университета, так популярна среди абитуриентов.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Благодаря усилиям президента Международного гуманитарного университета, академика Сергея Васильевича Кивалова, в Институте права, экономики и международных отношений открыта новая специальность «Правоохранительная деятельность». В этом году мы объявляем второй набор по этой специальности на 1-й курс образовательного уровня бакалавра. Специальность уникальна тем, что дневная форма обучения длится всего три года, а заочная – четыре. Это на один год меньше по сравнению с другими специальностями,
 - рассказывает директор Института права, экономики и международных отношений, кандидат юридических наук, доцент Яна Тыцкая.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Чтобы поступить на специальность «Правоохранительная деятельность», абитуриенту необходимо предоставить два сертификата ВНО и пройти творческий конкурс, регистрация на который стартует уже с 1 февраля. Конкурс включает в себя физическую подготовку и тестирование.

Особенность обучения в Международном гуманитарном университете в том, что кроме теоретических занятий учебный процесс включает в себя очень много практики. Лекции читают как профессорско-преподавательский состав вуза, так и привлеченные сотрудники практической сферы. Это дает возможность студентам легче влиться в будущую профессию.

Большинство государственных органов принимают на службу все-таки подготовленных лиц на основе своих внутренних конкурсов, и практика показывает, что наши студенты достаточно хорошо эти воспитания выдерживают и успешно трудоустраиваются,
 - рассказывает заведующий кафедры уголовного права, процесса и криминалистики Александр Подобный.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Основная ставка делается на специальные дисциплины, такие как уголовное право, уголовный процесс. Так же особое внимание уделяется специальной подготовке, что необходимо каждому правоохранителю. В учебный процесс входит огневая подготовка, физическая, которая базируется на классических приемах боевого самбо. Как и раньше, эти техники практикуются в настоящее время в органах национальной полиции.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

У нас постоянно действует набор в патрульную полицию. Студенты Международного гуманитарного университета - это наши коллеги и мы рады, что они проходят такую подготовку перед тем, как вступят в ряды патрульной полиции. В свою очередь мы даем консультации студентам, рассказываем какая наша служба, с чем мы сталкиваемся на работе, чтобы студенты они понимали и были хотя бы морально готовы к службе в патрульной полиции. Мы посещаем как лекции, так и дни открытых дверей, приглашаем студентов к нам и стараемся объяснять, насколько важно обучение для того, чтобы легче было в работе,
 - рассказывает начальник отдела связей с общественностью управления патрульной полиции в Одесской области Анна Лискова.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Выпускников университета также берут на работу участковыми офицерами полиции подразделения уголовного розыска.

Студентка 1-го курса Амина Толмачевская собирается стать следователем. Ее всегда привлекали детективные расследования, а с выбором специальности «Правоохранительная деятельность» она определилась еще будучи восьмиклассницей.

Мне очень сильно нравится право, нравятся люди в форме, нравится закон. Юриспруденция – это моя сфера. Я очень рада, что сделала выбор в пользу международного гуманитарного университета, так как с 1-го курса подготовки. у нас есть возможность совмещать обучение и практическую подготовку. Лекции у нас проводят юристы-практики, а также сотрудники правоохранительных органах. Кроме того, мне нравится, что у нас проводятся занятия на английском языке, это помогает мне лично повысить уровень знания английского,
- поделилась Амина Толмачевская.

Международный гуманитарный университет объявляет набор на специальность «Правоохранительная деятельность»

Уже с 1-го курса студенты специальности «Правоохранительная деятельность» проходят практику в различных органах государственной службы – национальной полиции, пограничных, таможенных органах.



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