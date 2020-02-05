Студенты-медики Международного гуманитарного университета проходят практику в Медицинском доме «Odrex»

Учебный процесс в Международном гуманитарном университете включает в себя не только теоретические занятия, но и огромное количество часов практики, которая проходит непосредственно на рабочем месте будущего специалиста. В прошлом году Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета по инициативе Президента вуза, академика Сергея Кивалова заключил договор о сотрудничестве с одним из ведущих лечебных учреждений города – Медицинским домом «Odrex». На базе клиники была создана кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли, также здесь проводятся курсы тематического совершенствования для практикующих врачей, а студенты и аспиранты вуза имеют возможность посещать тренинг-центр Медицинского дома «Odrex», принимать участие в научных исследованиях и лечебном процессе.

Студенты Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета проходят практику на базе ведущих медицинских учреждений города, начиная с 1 курса. Это одно из преимуществ учебы в вузе, что подтверждают студенты, которые приступили к практике в Медицинском доме «Odrex».

Я выбрал этот университет, потому что помимо теоретических знаний он дает прекрасные практические навыки. Это очень сильно пригодится нам в будущем. В вузе очень развита материально-техническая база, у нас современные аудитории, высококвалифицированные преподаватели, профессионалы своего дела. Прекрасная материально-техническая база в медицинском доме «Odrex», где мы проходим практику. Здесь современное оборудование ведущих мировых компаний и врачи-профессионалы, которые будут обучать нас работе на этом оборудовании, что в будущем хорошо скажется на качестве предоставляемых нами услуг,

- поделился студент 1-го курса специальности «Стоматология» Дмитрий Бражник.

Здесь очень хорошие условия, новое оборудование. Мне очень понравилось здесь, я рада, что буду проходить здесь практику,

- добавила студентка 1-го курса Екатерина Костикова.

Для студентов-первокурсников была организована экскурсия по клинике. Также они посетили одну из лекций курсов тематического совершенствования, подготовленную кафедрой анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Лекции читали как преподаватели университета, так и практикующие врачи ведущих медицинских учреждений города.

Эти курсы могут приходить любые специалисты, не только анестезиологи. За две недели мы даем знания во всех критических состояниях, и как оказывать помощь уже в больницах, когда поступает пострадавший пациент, и все неотложные состояния, которые есть - терапевтического направления, хирургического направления или политравмы. Начиная с приемно-диагностического отделения, мы рассказываем, учим наших курсантов как правильно оказывать помощь, диагностировать различны осложнения и дальше лечить пациентов в условиях отделения интенсивной терапии,

- рассказывает профессор кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли одесского медицинского института МГУ Александр Буднюк.

В текущем году кафедра анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли собирается открыть курсы первичной специализации по анестезиологии и для молодых специалистов, которые заканчивают медицинские высшие учебные учреждения и уже выбрали анестезиологию в качестве будущей специальности. Так же, на базе кафедры при медицинском доме «Odrex» планируется открытие трехгодичной интернатуры для анестезиологов.

Кроме лекций на курсах тематического совершенствования проводятся практические занятия в интенсивных терапиях и операционных нашей клиники, которая устроена по последнему слову техники, и наших пациентов мы лечим с применением последних тенденций. И этим опытом мы можем поделиться со всеми врачами. Студенты тоже должны увидеть, к чему им нужно стремиться, увидеть то, где они могут быть применимы, ведь на самом деле студенты – это те люди, которые будут нас лечить в будущем, через 10 лет они станут состоявшимися врачами, поэтому очень важно, чтобы они увидели лучший уровень медицины, лучший уровень образования, в том числе последипломное, чтобы они понимали в каком направлении им нужно идти дальше,

- отметил медицинский директор клиники «Odrex», заведующий кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли Дмитрий Гавриченко.

Профессия врача на сегодняшний день требует постоянного обновления своих знаний. Ведь прогресс не стоит на месте, и каждый день изобретаются новые лекарства, новые методы лечения, создается новое оборудование. С 2020 года Министерством здравоохранения Украины был внедрен новых алгоритм аттестации медицинских работников. Если раньше от врачей требовалось подтверждать свою квалификацию раз в пять лет, то сегодня допуск к профессиональной деятельности требует ежегодного аттестации. Набрать необходимые для подтверждения квалификации 50 баллов можно стажируясь непосредственно на рабочем месте, а также принимая участие в образовательных конгрессах, симпозиумах, конференциях как национального, так и европейского уровня. Медицинский дом «Odrex» стал одним из образовательных центров, который дает возможность врачам юга Украины повышать свою квалификацию.

В Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета функционирует факультет последипломной подготовки врачей, который осуществляет подготовку и повышение квалификации врачей всех специальностей, а также обучает новым специальностям. Медицинский дом «Odrex» - наш главный партнер, наша клиническая база, на которой и практикующие врачи, и студенты проходят обучение по клиническому направлению. Используя максимально возможности Медицинского дома «Odrex», его техническое оснащение, на лучших примерах мы проводим обучение врачей из медицинских учреждений города и области,

- рассказывает проректор по научно-медицинской работе Международного гуманитарного университета Вячеслав Полясный.

На курсы тематического совершенствования при Медицинском доме «Odrex» приехали врачи-анестезиологи из Одессы и области, а также Херсонской и Николаевской областей.

Я приехал с целью повышения квалификации. Преподаватели Международного гуманитарного университета кафедры анестезиологии, интенсивной терапии и медицины боли подготовили очень интересные лекции, очень высокое качество материалов. Медицинский работник должен все время повышать свой уровень квалификации, узнавать последние обновления и рекомендации при конкретных критических ситуациях,

- поделился врач-анестезиолог Тарутинской Центральной районной больницы Иван Кристинков.

Кроме участия в лекционных занятиях в программу студентов-практикантов также входило посещение приемного отделения клиники и операционного блока.

Студентам всегда надо показывать клинику изнутри, в том числе и операционный блок. Это святая святых каждой клиники, в том числе Медицинского дома «Odrex». Сегодня у студентов была уникальная возможность познакомиться с операционным блоком. 20 лет назад и у меня был такой шанс, я его использовал, и сейчас работаю в операционном блоке. Наша клиника идет в ногу со временем, в своих операционных мы используем оборудование экспертного класса, студенты должны это видеть, знать об этом и стремиться к лучшему,

- отметил координатор операционного блока Медицинского дома «Odrex» Олег Савелюк.

Операционный блок впечатлил студентов больше всех. Чистота и порядок, которые присутствуют в операционных залах – одно из подтверждений высокого качества предоставления медицинских услуг.

Этот центр является одним из новейших. Видно, что здесь применяются инновации. Нам показали операционные, как происходит обработка, очень удивила стерильность. Понравилось и приемное отделение. Пациентов там делят по категориям – дети отдельно, взрослые отдельно. И важно, что на месте не один-два врача, а много. Для меня, как будущего врача, это в первую очередь опыт,

- поделился студент 1-го курса специальности «Лечебное дело» Глеб Крутий.

Мы посетили операционную, нам показали, как все качественно обустроено, какое используется современное оборудование. Нас познакомили с самой больницей, так же нам тоже рассказали про некоторые профессии, и про нашу конкретную специальность, о том, что мы будем здесь делать. На сегодняшний день я знаю, что Международный гуманитарный университет - один из лучших университетов, который сотрудничает с ведущими клиниками города, поэтому я поступила именно сюда,

- добавила студентка 1-го курса специальности «Физиотерапия» Вероника Ермалович.

Отметим, что в Одесском медицинском институте Международного гуманитарного университета осуществляется подготовка специалистов по всем образовательным направлениям - медицина, стоматология и фармация. Функционирует факультет последипломного образования врачей. На базе мединститута МГУ действуют кафедры по всем основным клиническим направлениям.