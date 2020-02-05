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  • Дата: Вчера, 21:36
Вчера, 21:36

Итоги сессии Одесского городского совета

Категория: Первая полоса / Новости

Итоги сессии Одесского городского совета

На первой в новом бюджетном году сессии Одесского городского совета депутаты приняли более 50 решений. Несмотря на то, что на обсуждение некоторых вопросов ушло достаточно много времени, в своих решениях депутаты всех фракций были практически единогласны.

Итоги сессии Одесского городского совета

А началась сессия с приятного. Поднимался вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Одессы» народному артисту Украины, преподавателю Международного гуманитарного университета Георгию Делиеву. Данное предложение было инициировано президентом Международного гуманитарного университета, почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Киваловым и поддержано всем коллективом вуза.

У меня было много возможностей уехать из города в другую страну, но я остался в Одессе и всегда оставался в Одессе, и я не жалею, потому что думаю, что я здесь более полезен на таком поприще, чем я занимаюсь и буду заниматься. Будут продолжать служить Одессе, служить одесситам,
- отметил Георгий Делиев.

Итоги сессии Одесского городского совета

Одним из важных вопросов стал вопрос о внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2002 годы. Согласно принятому решению ко дню 75-летия Великой Победы буду увеличены выплаты участникам боевых действий, членам их семей и «детям войны».

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова ежегодно выступает с этой инициативой и находит поддержку представителей абсолютно всех политических сил в Одесском городском совете. С каждым годом этих людей, наших бабушек и дедушек, которым мы благодарны за наши жизни, остается все меньше и меньше, поэтому наша задача сделать максимум от себя возможное, каждый, чтобы помог чем может,
- прокомментировала принятое решение глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Итоги сессии Одесского городского совета

Отметим, что на сегодня в Одессе проживают 553 участника боевых действий и более 50 тыс. человек, которые относятся к категории «дети войны».

Достаточно живой спор разгорелся вокруг вопроса о наложении моратория на строительство в черте города. В частности, речь шла о застройке склонов. Депутатской комиссией был подготовлен проект решения об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении осуществления прав законодательной инициативы по вопросам делегирования органам местного самоуправления полномочий по введению моратория на застройку отдельных территорий.

Итоги сессии Одесского городского совета

Введение моратория на застройку исторического центра и прибрежных территорий – этот один из программных пунктов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Самое главное – дать возможность городу этим управлять, потому что сейчас огромное количество полномочий находится в Киеве, и мы считаем, что для того, чтобы Одесса успешно развивалась и следила за своими объектами архитектурного культурного наследия, необходимо все полномочия иметь на местах,
- прокомментировал депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Киловский.

Итоги сессии Одесского городского совета

Массовая застройка побережья вызывает недовольство у многих жителей города. Но, к сожалению, активисты, которые выступают с протестами, часто не понимают, что у города нет полномочий, чтобы остановить незаконное строительство. Даже осуществить проверку иногда не представляется возможным, поскольку, зачастую, разрешения на такие застройки выдает не городской ГАСК, а центральный, который находится в Киеве.

Депутаты также поддержали инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова и приняли обращение на адрес губернатора области Максима Куцего и начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Вадима Шелюка в отношении ситуации, которая сложилась на пляже «Дельфин» в отношении судна Делфи. Текст обращения зачитал депутат фракции Украинской морской партии Вадим Подгородинский. Нахождение танкера в акватории пляжа «Дельфин» грозит не только срыву туристического сезона в городе, но и может вызвать серьезную экологическую катастрофу.

Итоги сессии Одесского городского совета

Мы, депутаты Одесского городского совета, не можем оставаться в стороне от этой проблемы, потому что одной из наших задач является обеспечение эффективной работы морехозяйственного комплекса и соблюдение норм предотвращения загрязнения внутренних морских вод территориального моря. Поэтому мы просим применить меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла с танкером-буксировщиком «Делфи»,
- зачитал Вадим Подгородинский.

Ранее капитаном Морской администрации Одесского морского порта было дано предписание владельцу судна убрать его с одесского пляжа до 31 марта. Пока танкер остается на своем месте, работа пляжа будет заблокирована.

Итоги сессии Одесского городского совета

Наша партия очень сильно переживает за то, что танкер, который лежит на побережье, так и не снят, и мы боимся, что к курортному сезону власть не успеет это сделать. Мы очень хотим, чтобы этот вопрос решился побыстрее, чтобы получить результат и убрать эту груду железа, которая представляет опасность для горожан и экологии, чтобы её убрали наконец-то с нашего пляжа, который должен привлекать туристов, а не быть кладбищем разбитых кораблей,
 - отметил Алексей Кисловский.

Без вмешательства центральной власти, владелец судна не спешит исполнять наложенное предписание.

Итоги сессии Одесского городского совета

Как громада, так и представители всех политических партий в Одесском городском совете высказываем единогласную позицию, что центральная власть должна вмешаться немедленно, чтобы убрать судно до начала туристического сезона,
 - добавила Светлана Осауленко.

Если поднять судно для транспортировки не удастся, его придется разрезать на месте. Процесс разбора займет не менее 120 дней. Стоимость работ была оценена в 20-25 миллионов.

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Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
Итоги сессии Одесского городского совета
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