Итоги сессии Одесского городского совета

На первой в новом бюджетном году сессии Одесского городского совета депутаты приняли более 50 решений. Несмотря на то, что на обсуждение некоторых вопросов ушло достаточно много времени, в своих решениях депутаты всех фракций были практически единогласны.

А началась сессия с приятного. Поднимался вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Одессы» народному артисту Украины, преподавателю Международного гуманитарного университета Георгию Делиеву. Данное предложение было инициировано президентом Международного гуманитарного университета, почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Киваловым и поддержано всем коллективом вуза.

У меня было много возможностей уехать из города в другую страну, но я остался в Одессе и всегда оставался в Одессе, и я не жалею, потому что думаю, что я здесь более полезен на таком поприще, чем я занимаюсь и буду заниматься. Будут продолжать служить Одессе, служить одесситам,

- отметил Георгий Делиев.

Одним из важных вопросов стал вопрос о внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2002 годы. Согласно принятому решению ко дню 75-летия Великой Победы буду увеличены выплаты участникам боевых действий, членам их семей и «детям войны».

Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова ежегодно выступает с этой инициативой и находит поддержку представителей абсолютно всех политических сил в Одесском городском совете. С каждым годом этих людей, наших бабушек и дедушек, которым мы благодарны за наши жизни, остается все меньше и меньше, поэтому наша задача сделать максимум от себя возможное, каждый, чтобы помог чем может,

- прокомментировала принятое решение глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Светлана Осауленко.

Отметим, что на сегодня в Одессе проживают 553 участника боевых действий и более 50 тыс. человек, которые относятся к категории «дети войны».

Достаточно живой спор разгорелся вокруг вопроса о наложении моратория на строительство в черте города. В частности, речь шла о застройке склонов. Депутатской комиссией был подготовлен проект решения об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении осуществления прав законодательной инициативы по вопросам делегирования органам местного самоуправления полномочий по введению моратория на застройку отдельных территорий.

Введение моратория на застройку исторического центра и прибрежных территорий – этот один из программных пунктов Украинской морской партии Сергея Кивалова. Самое главное – дать возможность городу этим управлять, потому что сейчас огромное количество полномочий находится в Киеве, и мы считаем, что для того, чтобы Одесса успешно развивалась и следила за своими объектами архитектурного культурного наследия, необходимо все полномочия иметь на местах,

- прокомментировал депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Киловский.

Массовая застройка побережья вызывает недовольство у многих жителей города. Но, к сожалению, активисты, которые выступают с протестами, часто не понимают, что у города нет полномочий, чтобы остановить незаконное строительство. Даже осуществить проверку иногда не представляется возможным, поскольку, зачастую, разрешения на такие застройки выдает не городской ГАСК, а центральный, который находится в Киеве.

Депутаты также поддержали инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова и приняли обращение на адрес губернатора области Максима Куцего и начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Вадима Шелюка в отношении ситуации, которая сложилась на пляже «Дельфин» в отношении судна Делфи. Текст обращения зачитал депутат фракции Украинской морской партии Вадим Подгородинский. Нахождение танкера в акватории пляжа «Дельфин» грозит не только срыву туристического сезона в городе, но и может вызвать серьезную экологическую катастрофу.

Мы, депутаты Одесского городского совета, не можем оставаться в стороне от этой проблемы, потому что одной из наших задач является обеспечение эффективной работы морехозяйственного комплекса и соблюдение норм предотвращения загрязнения внутренних морских вод территориального моря. Поэтому мы просим применить меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла с танкером-буксировщиком «Делфи»,

- зачитал Вадим Подгородинский.

Ранее капитаном Морской администрации Одесского морского порта было дано предписание владельцу судна убрать его с одесского пляжа до 31 марта. Пока танкер остается на своем месте, работа пляжа будет заблокирована.

Наша партия очень сильно переживает за то, что танкер, который лежит на побережье, так и не снят, и мы боимся, что к курортному сезону власть не успеет это сделать. Мы очень хотим, чтобы этот вопрос решился побыстрее, чтобы получить результат и убрать эту груду железа, которая представляет опасность для горожан и экологии, чтобы её убрали наконец-то с нашего пляжа, который должен привлекать туристов, а не быть кладбищем разбитых кораблей,

- отметил Алексей Кисловский.

Без вмешательства центральной власти, владелец судна не спешит исполнять наложенное предписание.

Как громада, так и представители всех политических партий в Одесском городском совете высказываем единогласную позицию, что центральная власть должна вмешаться немедленно, чтобы убрать судно до начала туристического сезона,

- добавила Светлана Осауленко.

Если поднять судно для транспортировки не удастся, его придется разрезать на месте. Процесс разбора займет не менее 120 дней. Стоимость работ была оценена в 20-25 миллионов.