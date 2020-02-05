Итоги сессии Одесского городского совета

На первой в новом бюджетном году сессии Одесского городского совета депутаты приняли более 50 решений. Несмотря на то, что на обсуждение некоторых вопросов ушло достаточно много времени, в своих решениях депутаты всех фракций были практически единогласны.
А началась сессия с приятного. Поднимался вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Одессы» народному артисту Украины, преподавателю Международного гуманитарного университета Георгию Делиеву. Данное предложение было инициировано президентом Международного гуманитарного университета, почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Киваловым и поддержано всем коллективом вуза.
Одним из важных вопросов стал вопрос о внесении изменений в Городскую целевую программу предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы на 2018-2002 годы. Согласно принятому решению ко дню 75-летия Великой Победы буду увеличены выплаты участникам боевых действий, членам их семей и «детям войны».
Отметим, что на сегодня в Одессе проживают 553 участника боевых действий и более 50 тыс. человек, которые относятся к категории «дети войны».
Достаточно живой спор разгорелся вокруг вопроса о наложении моратория на строительство в черте города. В частности, речь шла о застройке склонов. Депутатской комиссией был подготовлен проект решения об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому в отношении осуществления прав законодательной инициативы по вопросам делегирования органам местного самоуправления полномочий по введению моратория на застройку отдельных территорий.
Массовая застройка побережья вызывает недовольство у многих жителей города. Но, к сожалению, активисты, которые выступают с протестами, часто не понимают, что у города нет полномочий, чтобы остановить незаконное строительство. Даже осуществить проверку иногда не представляется возможным, поскольку, зачастую, разрешения на такие застройки выдает не городской ГАСК, а центральный, который находится в Киеве.
Депутаты также поддержали инициативу фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова и приняли обращение на адрес губернатора области Максима Куцего и начальника ГУ ГСЧС Украины в Одесской области Вадима Шелюка в отношении ситуации, которая сложилась на пляже «Дельфин» в отношении судна Делфи. Текст обращения зачитал депутат фракции Украинской морской партии Вадим Подгородинский. Нахождение танкера в акватории пляжа «Дельфин» грозит не только срыву туристического сезона в городе, но и может вызвать серьезную экологическую катастрофу.
Ранее капитаном Морской администрации Одесского морского порта было дано предписание владельцу судна убрать его с одесского пляжа до 31 марта. Пока танкер остается на своем месте, работа пляжа будет заблокирована.
Без вмешательства центральной власти, владелец судна не спешит исполнять наложенное предписание.
Если поднять судно для транспортировки не удастся, его придется разрезать на месте. Процесс разбора займет не менее 120 дней. Стоимость работ была оценена в 20-25 миллионов.