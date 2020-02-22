Валентин Федоров о том, почему Одесская Юракадемия уже стала университетом будущего

Беседа с Заслуженным юристом Украины, кандидатом юридических наук, доцентом, ответственным секретарем Приемной комиссии, руководителем Аппарата Президента Национального университета «Одесская юридическая академия», главы Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентином Федоровым.

— Скоро в Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоится День открытых дверей. Как пройдет это мероприятие?

— День открытых дверей в Национальном университете «Одесская юридическая академия» пройдет 29 февраля, в субботу, на улице Академической,2. Именно в этот день, в 11:00, Одесская Юракадемия гостеприимно распахнет свои двери для всех, кто захочет к нам прийти, кто проявляет интерес к нашему учреждению высшего образования, и для тех, кто еще не решил, по какой дороге пойти, но присматривается к вузам города. Это действительно праздник, и я уверен, что это будет интересно. Приходите, слушайте, смотрите, решайте, мы вас ждем.

— Расскажите также, пожалуйста, про Международную академическую школу «Одесса». Одесситы с нетерпением ожидают окончания строительства и спрашивают, когда школа начнет работу?

— Что касается Международной академической школы «Одесса», которую строит президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов, и о которой наслышаны одесситы –мы очень надеемся, что строительство подойдет к финалу уже в сентябре-октябре нынешнего года. Президент Юракадемии Сергей Васильевич Кивалов поставил такую задачу, и я думаю, что она будет выполнена. Конечно, выстроить подобный комплекс очень сложно. Это уникальный проект, за последние 50 лет – первый социальный проект, который реализован в этом районе города, школа для одесситов. Действительно, школа уникальная, аналогов ей в Украине нет. Здесь построены два спорткомплекса, крытый и закрытый, бассейн на шесть дорожек олимпийского образца, огромный киноконцерт-холл на 1000 мест, Центр культуры, в котором будут работать творческие кружки самого разного направления. Это отлично обустроенные классы, столовая на 650 человек и многое другое. При школе буду работать два храма, ведь мы заботимся не только об образовательном, но и духовном развитии наших детей. В школе в одну смену смогут учиться тысяча двести школьников. Мы планируем приглашать преподавателей из-за рубежа, носителей языка, немецкого, английского и других. Они будут жить в городе Одессе и учить детей. Возможно в свое время при школе будет организован интернат, чтобы дети из Одесской области и других регионов нашей страны во время обучения имели возможность проживать здесь в комфортных условиях. Планов много, но на все это требуются средства, и не малые. Не будем забывать, что строительство комплекса ведется на личные средства Сергея Кивалова, сюда вкладываются те деньги, которые зарабатывает Международный гуманитарный университет. Конечно, для того, чтобы содержать такой комплекс, требуются колоссальные средства. Есть меценаты, которые выделяют средства на строительство церковного комплекса, но это лишь малая часть расходов. Для нас очень важно, как дальше будет существовать школа, насколько сможет помочь нам город, например, в плане компенсации коммунальных расходов.

— Будет ли доступно обучение в этой школе не только одесситам, но и жителям Одесской области?

— Да, безусловно, в школе сможет учиться любой желающий, поэтому мы и говорим об этом, как о социальном проекте. Сейчас ведутся переговоры с городской и областной властями о предоставление школе ряда льгот, вы понимаете, что без помощи власти содержать школу подобного масштаба, будет очень сложно. Но мы надеемся, что какие-то формы взаимодействия будут найдены. Я уверен – при том, сколько души и труда вложили в строительство этой школы все, кто к этому причастен, со временем комплекс станет памятником архитектуры, значимым местом нашего города. Вокруг школы будет создан парковый комплекс, сохранены старые и высажены новые зеленые насаждения. Мы надеемся, что это место станет неким центром притяжения, где будут встречаться, отдыхать одесситы, с удовольствием приезжать гости нашего города.

— Почти завершённый образовательный комплекс – лишнее доказательство тем скептикам, которые несколько лет назад, когда начиналось строительство, выступали против него, так как считали, что на этом месте будет построен ряд многоэтажек?

— Именно так. Сейчас все могут видеть школу, которая соседствует с ультрасовременной студенческой Стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета, где одесситы могут получить бесплатную стоматологическую помощь. Рядом – из руин построено современное студенческое общежитие Национального университета «Одесская юридическая академия» на более чем 500 человек. Здесь будет также отреставрировано еще одно здание, оно находится на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, возможно будет обустроена еще одна клиника или учебный корпус, и это все, что мы планируем. Никаких многоэтажек, только парковый комплекс. Совсем недавно вопрос застройки территории был поднят снова. Я хочу подчеркнуть, что те лица, которые в данное время претендуют на эту территорию, никакого отношения к нам не имеют. Сергей Васильевич Кивалов ведет последовательную борьбу против планов застройки территории. Так, Украинской морской партией Сергея Кивалова была выдвинута инициатива и готовится запрос о запрете строительства многоэтажек на данной территории. Мы стремимся превратить этот прекрасный приморский уголок города в парк, который будет доступен для всех одесситов и гостей города. Уже сегодня проведена реставрация пешеходных дорожек, территория приводится в порядок, за деревьями ухаживают, а в перспективе должен быть выполнен полный комплекс работ по обустройству парка. Вы помните, чего боялись одесситы – шла речь якобы о строительстве в этом месте казино. Но вот – почти завершено строительство уникальной школы, рядом расположилась стоматологическая клиника, недалеко от школы и клиник создан бювет с чистой водой для всех одесситов. И нам бы очень хотелось, чтобы в скором времени здесь был создан прекрасный парк.

— Спасибо за исчерпывающий ответ. Вернемся к Национальному университету «Одесская юридическая академия». Какие факультеты предлагает сегодня Юракадемия? Какие преподаватели там будут работать? Что вы можете рассказать о преимуществах учебы именно в Одесской юридической академии?

— Знаете, я хочу вспомнить свой собственный опыт, потому что он очень показательный. У меня были в свое время разные возможности поступить в университеты за рубежом, но я выбрал учебу именно в Одесской юридической академии, и ни разу с тех пор об этом не пожалел. За эти годы я убедился, что мой выбор был совершенно правильным. Ничего большего и лучшего, чем Одесская Юракадемия, ни один университет мира дать не может. И я могу это доказать. Согласитесь, что одним из самых важных вопросов для студента является вопрос будущего трудоустройства. Наш вуз обеспечивает своим студентам стопроцентное трудоустройство после получения диплома, студенты даже имеют возможность получить работу будучи на учебе в университете, на четвертом или пятом курсе. Университетом заключены договора о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции, Национальным агентством по противодействию коррупции, Национальной полицией Украины, и так далее. До 90 процентов работников системы юстиции Украины – это выпускники нашего вуза. Нами заключаются договора с адвокатскими компаниями, регулярно проводятся ярмарки вакансий, в которых принимают участие представители как частных, так и государственных нотариальных, адвокатских контор. Мы проводим стипендиальные конкурсы, по итогам которых студенты получают право стажировки в фирмах, а затем и дальнейшего трудоустройства по месту практики. То есть, наш вуз с первого года обучения делает все, чтобы обеспечить работой своих выпускников. Если же вы приняли решение посвятить себя научно-исследовательской работе и преподаванию, здесь тоже нет препятствий. В нашем вузе действуют пять специализированных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций. И для этого не надо никуда уезжать, ни за рубеж, ни в другие города и вузы. Что касается инфраструктуры. Все, что необходимо студентам и преподавателям для полноценной работы, в Юакадемии есть в полном объеме. Если вы хотите получить дополнительный диплом или поехать на стажировку за рубеж, вы можете воспользоваться специальными программами, у нас действуют программа академической мобильности, по которой вы можете претендовать на параллельное обучение и получение дипломов нашего и других европейских вузов. Мы обеспечиваем студентам лучший преподавательский состав. Кроме отечественных преподавателей, в Юракадемии читают лекции профессионалы из США, Европы. Выбор языка обучения – еще одно право студентов. У нас уже 14 лет действуют (кроме русского и украинского) программы обучения на французском, немецком, английском, итальянском, испанских языках, и по окончанию учебы студент получает об этом соответствующий сертификат. То есть, весь комплекс образовательных услуг, которые вы могли бы и хотели получить за рубежом, у нас есть здесь и сейчас. И с такими знаниями, с таким дипломом вы гарантированно поучите престижное место работы в стране и за рубежом.

— Действительно, Одесская юридическая академия за довольно непродолжительное время добилась значительных успехов. Как это происходит? Как удается вузу ставить перед собой все новые и новые задачи и цели, и достигать их так быстро?

— Наш Президент часто говорит, что традиции должны соседствовать с новациями. И это очень правильно. Придерживаясь этого принципа, мы движемся вперед. Одесская юридическая академия с одной стороны является правопреемниками Одесской школы права и наследником ее достижений, с другой стороны университет стремится быть в авангарде достижений современной юридической науки. У нас работают опытные преподаватели, профессора, доктора наук, но мы также охотно даем дорогу молодым, недавним студентам – выпускникам вуза. Преподавательский состав все время обновляется, приходят новые люди, они приносят с собой новые знания, предлагают интересные проекты. Внедряется огромное количество новаций, открываются новые, востребованные временем факультеты, направления обучения. Создаются IT-Центр, Центр кибербезопасности и информационных технологий, которые оборудованы более чем 500 современных компьютеров. Наши студенты имеют доступ к любой библиотеке мира, к любой необходимой информации по вопросам права. Эти новации, дают нам возможность идти в ногу со временем и обеспечивать самый современный уровень обучения студентов. У нас есть не только правовые специальности, мы выпускаем журналистов, социологов, психологов и других специалистов. Все вышеперечисленное обеспечивает качество обучения, и студент, получив диплом, выходит в жизнь высококлассным специалистом, а это очень важно для понимания того, на что ты можешь претендовать и рассчитывать.

— Как студент университета может защитить свои права?

— Прежде всего хочу сказать, что у нас максимально демократизирован процесс взаимодействия студентов и руководства. В вузе очень сильный Студенческий совет, есть Студенческий профком. Представители Студенческого профкома являются членами Ученого совета. Они принимают участие в заседаниях ректората, Президентских советах, они имеют равный с руководством голос и всегда могут обратиться со своими предложениями как к ректорату университета, так и его Президенту Сергею Васильевичу Кивалову. Такой процесс коммуникации не является чем-то особенным, так происходит каждый день и все вопросы решаются быстро и в рабочем порядке.

—Перовое, с чем сталкиваются абитуриенты из других городов, из области – это отсутствие жилья, необходимость снимать квартиру. Известно, что университет обеспечивает иногородних абитуриентов, а потом и своих студентов общежитиями, причем эти общежития считаются лучшими на Юге Украине. Расскажите, что делает университет для этого?

— Руководство университета придерживается такого мнения, что студенту для того, чтобы он мог нормально учиться и полноценно усваивать знания, необходимо обеспечить достойные условия проживания и питания. Для этого у нас создан самый современный студенческий кампус. У нас работают современные столовые, кухни сделаны таким образом, что вы можете увидеть, что там готовится и как. Еда в столовых недорогая и хорошего качества, нравится не только студентам, но и преподавателям. Что касается общежитий, то их содержанию уделяется огромное внимание. Весь необходимый комплекс мер, начиная от санации, заканчивая мелким ремонтом, проводится и регулярно и, главное, вовремя, поэтому и общежития выглядят, как хорошее жилье. У нас более десяти общежитий, их готовят к приему студентов каждый год, проводят ремонтные работы, проверяют пригодность всех систем. Иногородние студенты университета, а у нас их сегодня до 90 процентов, обеспечиваются общежитиями. Здесь, кстати, вернемся к вопросу о студенческом самоуправлении. Я уже говорил, что у нас десять общежитий, и вопрос с отоплением в них решался по-разному. В результате и качество отопления было разным. Этот вопрос подняли в свое время студенты. Руководство их услышало. Была поставлена задача разработать и внедрить уникальный проект по использованию альтернативных источников энергии «Зеленый университет». Это система альтернативного отопления с помощью солнечных коллекторов, принятая к действию во многих странах мира. Мы ее уже опробовали и она полностью оправдала себя со всех точек зрения. За последние несколько лет газ подорожал в десятки раз и учебные заведения просто не в состоянии платить такую цену. При этом в нашем южном городе более 200 солнечных дней в году, поэтому солнечные коллектора являются отличным выходом из положения. Теперь фактически восемь месяцев в году мы имеем возможность не подключать газ, пользоваться солнечной энергией. После установки оборудования, вуз экономит до 20% средств на оплате электроэнергии, до 40% на оплате горячего водоснабжения, до 35% на отоплении. При этом стоимость установки оборудования окупается за два – два с половиной года. Это программа была настолько успешной, что обменяться с нами опытом приезжали активисты Всеукраинской экологической организации, а также экс-депутат Европарламента Ребекка Хармс. Мы стали примером для европейских вузов. Мэр города Одессы проявил заинтересованность и есть планы внедрить систему солнечных коллекторов в детских садах и школах города. Это яркий пример того, как грамотно используются заработанные средства. Если их не пускать на ветер, а вкладывать в дело, от этого выигрывают все. Теперь благодаря закупке и установке солнечных батарей, студенты обеспечены горячей водой и теплом, вуз экономит на оплате коммунальных услуг, а мы стали для многих примером, к нам прислушиваются, просят поделиться опытом. Сегодня мы готовы и будем устанавливать солнечные коллекторы не только в общежитиях вуза, но административных и учебных корпусах Национального университета «Одесская юридическая академия», на крыше Международной академической школы «Одесса».

— Есть еще один важный вопрос, который крайне волнует родителей. Это – безопасность детей, как в стенах учебного заведения, так и в общежитиях.

— Конечно, этот вопрос важен и для нас. И мы делаем все, чтобы обеспечить качественный учебный процесс для наших студентов. У нас работает собственная служба безопасности, мы также привлекаем охрану со стороны. В университете действует пропускная система, вход в вуз по личной карточке, работают видеокамеры. Система пожарной безопасности проверялась недавно экспертами, и они сделали вывод, что ее эффективность достигает практически 99 процентов. По поводу внутреннего порядка – здесь нами предусмотрен максимальный контроль. Каждый понимает, что такая, например, проблема, как студенческая наркомания, и этот вопрос, безусловно, волнует родителей также, как и администрацию вуза, требует превентивных мер. Такие меры нами приняты. У нас за каждым этажом вуза закреплены старосты, есть представители факультетов, которые регулярно проверяют общежития. Определены курирующие проректора, которые, беседуют со студентами, обращают внимание на их досуг. У нас нет такого, чтобы студент, поступив в вуз, оказался предоставлен сам себе. Напротив, мы всеми силами стремимся к тому, чтобы никакие вредные привычки или пристрастия не мешали учебе и нормальной жизни студента. Когда у нас проходит День открытых дверей, Сергей Васильевич Кивалов сразу предупреждает – если у вас есть подобные проблемы и вы не хотите их оставить за спиной, лучше к нам не поступайте. Мы все равно очень быстро подобное выясняем и отчисляем из вуза без всяких исключений.

— Юракадемии принадлежит база отдыха в Затоке, которая пользуется заслуженной славой…

— И это один из примеров эффективного менеджмента, когда заработанные средства вкладываются в инфраструктуру, которая будет обеспечивать качество работы студентов и преподавателей. За путевку и студенты, и сотрудники вуза платят всего пятнадцать процентов стоимости, остальное компенсирует Первичная профсоюзная организация университета. Действительно, сегодня отдохнуть на базе четырехзвездочного уровня с трехразовым питанием примерно за полторы тысячи гривен, это, согласитесь, очень неплохо. База отдыха была построена, что называется «с нуля», и уже многие годы работает на благо университета.

— Юракадемия каждый год после вступительной компании констатирует хорошие результаты. И это на фоне того, что в других вузах, из-за политики министерства образования, происходят негативные процессы, от слияния факультетов, до сокращения числа преподавателей. Как вузу удается в подобных нелегких условиях продолжать эффективно работать и с каждым годом повышать свою привлекательность для студентов и для высокопрофессиональных преподавателей?

— Конечно, очень сложно, когда рушится все вокруг и когда внешние силы делают все, чтобы украинский абитуриент уехал за границу. Те законы, которые принимаются сегодня, явно направлены на уничтожение сильных вузов страны. Однако у нас в активе есть сплоченный коллектив, есть понимание того, как эффективно распределить заработанные средства. Эти средства вкладываются в обеспечение заработной платы преподавателей, в развитие инфраструктуры вуза. Мы предлагаем тот уровень образовательных услуг, который вряд ли может предложить сегодня другой вуз страны, да и большинство европейских вузов. И это потому, что вся суть нашей работы направлена на то, чтобы обеспечить студентам образовательный процесс самого высокого уровня, как со стороны условий жизни и быта студентов, так и со стороны уровня профессорско-преподавательского состава. Такой подход дает свои плоды и у мы убеждаемся в этом каждый год, когда проходит набор студентов.

— Спасибо за содержательную беседу, Валентин Андреевич, и дальнейших успехов!