Сергей Кивалов: «Если каждый на своем месте сделает то, что в его силах, социальных проблем в стране станет гораздо меньше»

Одесса, Одесская область и Украина погрузились в пучину карантинных мероприятий. На уровне Кабмина, городских, областных властей вводятся беспрецедентные меры по недопущению распространения опасного китайского заболевания - коронавируса - в нашем регионе. Мы сегодня говорим о том, как на одесском уровне общественные деятели, власть намерены препятствовать этому заболеванию проникнуть в наши жизни, с почетным гражданином Одессы и Одесской области, Президентом Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергеем Васильевичем Киваловым.

- Сергей Васильевич, в Украину пришла пандемия. Введены тотальные ограничительные меры в торговых сетях, транспорте, общественной жизни, в образовательных учреждениях. Участником этого процесса являетесь и Вы. Ваше мнение: насколько все эти меры адекватны той опасности, которая еще недавно казалась мифической, а сегодня обрела реальные и угрожающие очертания непосредственно для жителей нашего города и региона?

- Мое мнение – эти меры недостаточны. Думаю, нам сейчас необходимо направить максимум усилий на приобретение, в первую очередь, экспресс-тестов по выявлению этой болезни. Ведь это необходимо в том числе и для нормального психологического состояния людей – знать, заражен он вирусом или нет. Кроме того, многим потребуется повторное тестирование, ведь многие из нас вынуждены контактировать с окружающими, нужно минимизировать риски. А то, что я слышу от наших медиков – что будут закуплены для города 2000 экспресс-тестов, то это все равно, что ничего. Мы, наши два университета, закупили уже - подчеркиваю, уже – 10 тысяч таких систем. Это самые надежные из существующих сегодня тест-систем, прошедшие апробацию и в Китае, и в Италии. Так что сегодня наши сотрудники могут прийти и определиться, здоровы ли они. Это поможет избежать паники. Понятно, что мы не используем все эти системы лично для себя, а будем оказывать помощь тем, кто не имеет возможности их приобретать, - в первую очередь, как всегда, в зоне нашего внимания пенсионеры и малообеспеченные граждане. Но этих тестов городу нужен миллион!

Особо хочу подчеркнуть: стоимость такого теста – 316 грн. Те, кто говорит, что приобрели дороже, - значит, они половину «откатали». А ведь это преступно! На этом нельзя наживаться!

Далее - необходимо закупить оборудование. Мы приобрели четыре аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Будут организованы специальные пункты, куда каждый гражданин сможет прийти и проверить себя. Ведь мы не знаем статистики. Не могу поверить, что в Украине всего два смертных случая. Ведь погибшая от вируса женщина из Житомира ездила и за границу, проехала половину Европы, и по Украине, и с родственниками-соседями общалась. А в больницу обратилась уже за день до смерти, когда ничем помочь было нельзя. Сколько же времени она была носителем инфекции и скольких людей подвергла риску?! Нам нужно остановить это все! Вот сейчас будет сессия горсовета, нужно принять решение: выделить денежные средства. Не нужно ссылаться на необходимость тендера, затягивая процедуру. С завтрашнего дня вступает в силу этот закон – значит, покупайте аппараты ИВЛ. Может быть, их нужно полмиллиона – значит, купите! Они же нам и останутся! На миллионный город – это нормально. По статистике, в нашем городе 43 таких аппарата, из которых половина, как водится, в нерабочем состоянии. А ведь сегодня точно установлено, что из общего числа заболевших коронавирусом 20% точно потребуется госпитализация. 5% точно понадобится реанимация. 1%-+ точно понадобится искусственная вентиляция легких. Вот и посчитайте. Как мы будем лечить, кому отдавать предпочтение: тем, кто побогаче, или тем, кто помоложе??? Купите 300, 400 аппаратов, на этом же деньги нельзя экономить! Купите кислородные баллоны, - все, что необходимо сегодня. Для города это вполне посильные деньги. Если мы 300 миллионов потратим на тесты – так мы всех обеспечим. Ради этого можно даже отказаться от каких-то других, менее важных, программ, подключить крупный и средний бизнес. И нужно контролировать, чтобы никто не смел на этом наживаться. Уверен, что среди депутатов нашего городского совета не найдется никого, кто будет голосовать против этой программы. Потому, что если будут болеть люди – кто их будет лечить и за какие средства?

Одна из важных мер – превенция, карантин. Наши студенты сегодня все перешли на дистанционную форму обучения. Для нас этот шаг облегчен тем, что мы давно внедрили у себя в университетах онлайн-образование. В этом году будем принимать онлайн-экзамен для выпускников бакалавриата.

Конечно, тем иногородним студентам, кто захочет остаться в Одессе, будут предоставлены все необходимые условия – дезинфекция общежитий, медпункты, карантинные боксы.

Уверен, что 3 апреля карантинные мероприятия не будут свернуты, усиленные санитарно-гигиенические меры нужно будет предпринимать и дальше. Вот сейчас – мы закрыли школы, детские садики, кафе-рестораны. А сколько людей сегодня на рынках?! И какая там антисанитария царит! Знаменитый одесский «Привоз», другие продуктовые рынки, самый большой в Европе промтоварный рынок «7 км» - 250 тысяч рабочих мест! Я понимаю, это бизнес, людям нужно зарабатывать деньги – но ведь жизнь важнее! Не нужно профанировать – беда очень серьезная. Вот, мэр своей властью издал распоряжение: закрыть учебные заведения, рестораны. Многие говорят, что он превысил свои полномочия. Да, приказать он не может, может лишь рекомендовать. Но если честно – надо, наверное, прислушаться. Мы, одесситы, сами должны понимать, что эти вынужденные меры – они необходимы. Нужно сейчас оставить только продовольственные магазины. С акцентом на доставку продуктов на дом. Использовать опыт Китая и Европы, усилить активность социальной службы, подключить волонтеров. Мы, разумеется, и здесь как всегда проявили инициативу: вот у нас есть Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета. Студенты 3-6-х курсов готовы оказывать волонтерскую помощь. Направить их в клиники, туда, где это необходимо, чтобы они были медсестрами, медбратьями, ассистентами специалистов, санитарами. Для них это социальное служение послужит благодатным опытом. К этому движению готовы подключиться и наши преподаватели. Нужно создать штаб. И он должен разработать четкую эффективную программу по выходу из сложившейся бедственной ситуации. Чтобы работа велась организованно, нагрузки, задания были целевыми. Например, если мы купили четыре аппарата ИВЛ, которые числятся у нас на балансе, но могут быть предоставлены во всеобщее пользование, то у нас в городе найдется еще как минимум 50-60 таких предприятий, которые могут последовать нашему примеру. То же самое и с тест-системами. Средний и мелкий бизнесы могут помочь городу с их приобретением. И это будет реальная помощь.

- Сергей Васильевич, Вы обоснованно высказали сомнение в том, что до 3 апреля ситуация разрешится полностью. В Ваших вузах введено дистанционное обучение. Как это отразится на преподавателях, других сотрудниках?

- Мы не можем оставить людей без заработной платы. На Ученом совете было принято решение, что заработная плата всем сотрудникам будет выплачиваться. Даже тем, кто не будет занят непосредственно в учебном процессе: лаборантам, заведующим кафедрами, мастерам производственного обучения, преподавателям. Находясь дома, все эти люди будут получать заработную плату. Для тех, кто будет поддерживать жизнедеятельность вузов непосредственно на рабочих местах, мы также продумали систему мер безопасности. Нами приобретены 500 литров антисептика для обработки рук и обуви на входе; бесконтактные приборы для измерения температуры – на входе вахтеры смогут проверять температуру у всех входящих, и так далее. Я считаю, мы готовы к этой угрозе, потому что одно дело – говорить об этом, и совсем другое дело – показывать пример того, как это должно быть.

- Сергей Васильевич, жизнь не останавливается даже в период пандемии, и вы с уверенностью смотрите в будущее. Сейчас подходит к завершению руководимое Вами строительство масштабнейшего социального проекта – Международной академической школы. Было проведено расширенное совещание с управлением образования Одесского городского совета, депутатами и духовенством. На каком этапе школа? И когда она будет открыта?

- Действительно, это масштабное строительство. Оно ведется шестой год, и на сегодня практически все общестроительные работы выполнены. Мы собрали расширенное заседание Украинской морской партии, где были все депутаты, также присутствовала настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима, Елена Буйневич – директор департамента образования и науки Одесского городского совета, и мы прошли посмотрели школу. Начали с нижнего храма – Иоанна Богослова. Он полностью готов - завершена даже роспись. Также окончен четвертый этаж, установлены двери, поставлены парты, светильники, сантехнические приборы. На других этажах работы продолжаются: к счастью, мы успели закупить лучшие европейские строительные и отделочные материалы заблаговременно. Мы отдельно рассматриваем вопрос собственно школы – она рассчитана на 1100 человек в одну смену, а рядом, соединенный галереей, располагается спортивный комплекс. Таким образом, школа представляет собой спортивно-оздоровительный и духовный центр.

В нашем спортзале высота потолков 17 метров. Мы использовали для обогрева этого помещения технологические системы, которые сегодня считаются самыми передовыми. Они полностью безопасны и используются при проведении Олимпийских игр во всех олимпийских стадионах. Это система панелей, вмонтированных в потолок, прогревающие помещение сверху вниз. Начальник управления образования была впечатлена - такого еще никто из присутствующих не видел.

Кроме того, мы завершили уже отделку бассейна. Он у нас особый – шесть дорожек длиной 25 метров. Нам пришлось вносить дополнения в проект: по новым стандартам, ученики 1-2-х классов не должны плавать в общем, взрослом бассейне. Но мы же не можем лишить наших самых маленьких возможности заниматься плаванием – пришлось строить в том же помещении еще один бассейн, для них. Затем наш киноконцерт-холл на 1000 мест – один из лучших, его главный дизайнер – народный артист Украины, преподаватель Международного гуманитарного университета Георгий Делиев. Он тратит много своего времени на обустройство этого проекта, а мы стараемся реализовать все его инициативы. Мы планируем создать там профессиональную сцену, на которую не стыдно будет пригласить звезд мирового уровня. То же самое касается и организации питания – кафе с самым современным технологическим оборудованием сможет принять одновременно 600-700 посетителей.

Альтернативная отопительная система - тепловые насосы. Да, дорого. Но за 4-5 лет полностью окупится. Зато мы тратим на отопление на 25-27% меньше, при этом сохраняя топливный ресурс планеты. Наши строители этой зимой уже использовали эти теплонасосы. Плюс наши солнечные коллекторы, установленные на крыше школы и бассейна, – 105 коллекторов, это самое большое коллекторное поле в Украине.

Вот в таких условиях будут проходить наши учебные и факультативные занятия. Дети смогут заниматься в кружках и изучать Закон Божий. Чтобы стать потом специалистами, которых не оставляет равнодушными чужая боль. Педагогический состав мы подбираем самый лучший, и конкурс соискателей еще не закрыт. Стартовая зарплата педагога в нашей школе будет порядка 20 тысяч гривен, что послужит дополнительной мотивацией для лучшей работы.

- Сергей Васильевич, каково Ваше мнение о закрытии инфекционных больниц?

- Обществом очень большие надежды возлагались на то, что с приходом новой власти чудовищная антигуманная медицинская реформа будет приостановлена. Но нет – сегодня под угрозой закрытия тубдиспансер, Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И.Мечникова – один из лучших в мире. Очевидно кому-то приглянулась эта территория. Это преступление. Больницы сегодня нужно строить, а многие – перепрофилировать с учетом возникших угроз. Недостаточность медицинской помощи остро ощущается в городе, не говоря уже о периферии, сельской местности. И здесь, думаю, депутаты городского и областного советов должны сказать свое слово. Если каждый из нас не будет равнодушен, а на своем месте сделает то, что в его силах, – социальных проблем в стране станет гораздо меньше.

- К вопросу о социальных проблемах: как вы считаете, отвечает ли потребностям населения анонсированное правительством повышение заработной платы на 9%?

- Конечно, не 9%. Сегодня зарплата педагога должна быть удвоена – тогда будет мало-мальски достойный уровень. Преподаватели вузов, доценты, доктора наук зарабатывают меньше, чем продавцы. Средняя пенсия – 2 тысячи, минимальная заработная плата – 5 тысяч, а зарплата прокурора, при всем уважении, - 100 тысяч, судья Верховного суда – 400 тысяч. Разве это справедливый социальный баланс? Такая ситуация может привести в конечном итоге к масштабному взрыву общественного недовольства. К великому сожалению, это чревато последствиями.

- Спасибо, Сергей Васильевич, что помогли разобраться в актуальных проблемах.