 Одесситы смогут бесплатно провериться на коронавирус

Выявление носителей коронавируса COVID-19 на раннем этапе позволит предупредить распространение эпидемии путем локализации очагов заражения. Для этого необходимо протестировать как можно большее число граждан. Чтобы каждый одессит имел возможность пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус, по инициативе почётного гражданина города Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии, Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова на базе возглавляемых им вузов в экстренном порядке были созданы Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защитой от пандемии COVID-19, а также уникальная Медицинская клиника.
В настоящее время медицинский пункт Юридической академии по заданию Президента вуза активно трансформируется в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19.
В качестве волонтеров для работы в клинике будут привлечены студенты-медики Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Прием пациентов будут осуществлять высокопрофессиональные специалисты – преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук.
Сопровождение каждого посетителя будет производиться надлежащим образом. Для врачей предусмотрены специальные защитные костюмы. Запись на прием будет осуществляться таким образом, чтобы пациенты не пересекались. После прохождения тестирования, пациенты с положительными результатами тестов будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляцией от окружающих до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционный стационар или ту больницу, которая будет определена согласно требованиям оказания медицинской помощи.
Очень важно сегодня создать такие условия, которые обеспечат безопасность как пациентов, так и персонала. Для этого нужно придерживаться рекомендованных Всемирной организации здравоохранения правил: три зоны, два входа - все в рамках реализации палат интенсивного лечения кафедры интенсивной терапии и реанимации Одесского медицинского института МГУ.
На сегодня, все условия, для того чтобы начать полноценную работу, в учреждении уже есть. Соответствующие кабинеты, аудитории, изоляторы, а также амбулатория и дополнительный изолятор для посетителей с положительным результатом COVID-19 будут оборудованы на базе аудиторий.
Чтобы пройти обследование, одесситы смогут записаться на прием, обратившись на горячую линию call-центра. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача.
Экспресс-тестирование на сегодня является наиболее действенным методом, позволяющим замедлить распространение вируса COVID-19. Но не стоит также забывать о дополнительных мерах защиты. Силами Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии ежедневно из собственного материала производится более 200 многоразовых защитных масок для одесситов.
Также очень важно прислушаться к рекомендации Всемирной организации здравоохранения о самоизоляции. Оставаться дома – это лучший способ защитить себя и свою семью, но вместе с тем, кому-то нужно брать на себя ответственность.
COVID-19 – это вызов для каждого из нас, но остановить распространение вируса и минимизировать его последствия можно только вместе и сообща. Сергей Кивалов призывает все предприятия, организации, вузы, городскую власть, депутатов и представителей бизнеса объединить усилия и сделать свой реальный вклад в борьбу с пандемией.