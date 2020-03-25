 Одесситы смогут бесплатно провериться на коронавирус

Выявление носителей коронавируса COVID-19 на раннем этапе позволит предупредить распространение эпидемии путем локализации очагов заражения. Для этого необходимо протестировать как можно большее число граждан. Чтобы каждый одессит имел возможность пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус, по инициативе почётного гражданина города Одессы и Одесской области, лидера Украинской морской партии, Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова на базе возглавляемых им вузов в экстренном порядке были созданы Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защитой от пандемии COVID-19, а также уникальная Медицинская клиника.

Мы подписали договор между Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом, чтобы объединить наши усилия в борьбе с этим вирусом. Нужно, чтобы, как можно больше граждан нашего города прошли тестирование, и в случае положительного результата, определить с кем они контактировали. Так мы сможем не дать вирусу распространяться дальше,

- пояснил Сергей Кивалов.

В настоящее время медицинский пункт Юридической академии по заданию Президента вуза активно трансформируется в Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19.

Непосредственно в данном месте будет построен изолятор, который будет состоять из двух палат. Здесь будут стоять аппараты искусственной вентиляции легких, закуплено соответствующее оборудование, медикаменты, и, именно здесь, дай Бог, конечно, чтобы этого не произошло, если сотрудник, студент университета будет подвержен данной инфекции, мы в оперативном порядке сможем обеспечить необходимое лечение и изолировать тех людей, которые могут подвергнутся данному заражению,

- пояснил глава Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

В качестве волонтеров для работы в клинике будут привлечены студенты-медики Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета. Прием пациентов будут осуществлять высокопрофессиональные специалисты – преподаватели всех медицинских кафедр Международного гуманитарного университета, кандидаты и доктора медицинских наук.

Весь преподавательский состав, профессора, кандидаты наук, все студенты уже в принципе готовы оказывать свою посильную помощь. Закуплено медицинское оборудование, кислородные баллоны, средства для дезинфекции, а также тест-системы для того, чтобы каждый житель Одессы и Одесского региона мог при наличии симптоматики естественно прийти и протестироваться,

- отметил врач-терапевт Владислав Домьянич.

Сопровождение каждого посетителя будет производиться надлежащим образом. Для врачей предусмотрены специальные защитные костюмы. Запись на прием будет осуществляться таким образом, чтобы пациенты не пересекались. После прохождения тестирования, пациенты с положительными результатами тестов будут перемещены в отдельное помещение для временной изоляцией от окружающих до приезда скорой помощи, которая затем доставит их в инфекционный стационар или ту больницу, которая будет определена согласно требованиям оказания медицинской помощи.

Сегодня наши вузы предприняли беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом - это и введение соответствующих мероприятий в двух университетах, и карантин, но, самое главное - закупка необходимых средств защиты и оборудования. Мы приобрели 10 тысяч экспресс-тестов, 500 литров антисептической жидкости, закупили аппараты искусственной вентиляции легких, и, если будет такая необходимость, закупим дополнительно, и медикаменты, и многое другое,

- отметил Валентин Федоров.

Очень важно сегодня создать такие условия, которые обеспечат безопасность как пациентов, так и персонала. Для этого нужно придерживаться рекомендованных Всемирной организации здравоохранения правил: три зоны, два входа - все в рамках реализации палат интенсивного лечения кафедры интенсивной терапии и реанимации Одесского медицинского института МГУ.

На сегодня, все условия, для того чтобы начать полноценную работу, в учреждении уже есть. Соответствующие кабинеты, аудитории, изоляторы, а также амбулатория и дополнительный изолятор для посетителей с положительным результатом COVID-19 будут оборудованы на базе аудиторий.

Чтобы пройти обследование, одесситы смогут записаться на прием, обратившись на горячую линию call-центра. Тут же по телефону можно будет получить и предварительную консультацию врача.

Экспресс-тестирование на сегодня является наиболее действенным методом, позволяющим замедлить распространение вируса COVID-19. Но не стоит также забывать о дополнительных мерах защиты. Силами Высшего объединенного профессионально-технического училища сферы услуг Одесской юридической академии ежедневно из собственного материала производится более 200 многоразовых защитных масок для одесситов.

Также очень важно прислушаться к рекомендации Всемирной организации здравоохранения о самоизоляции. Оставаться дома – это лучший способ защитить себя и свою семью, но вместе с тем, кому-то нужно брать на себя ответственность.

COVID-19 – это вызов для каждого из нас, но остановить распространение вируса и минимизировать его последствия можно только вместе и сообща. Сергей Кивалов призывает все предприятия, организации, вузы, городскую власть, депутатов и представителей бизнеса объединить усилия и сделать свой реальный вклад в борьбу с пандемией.