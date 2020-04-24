В университетской клинике Международного гуманитарного университета одесситы проходят бесплатное тестирование на COVID-19

Уже вторую неделю одесситы проходят бесплатное тестирование на вирус COVID-19 в клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета и Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. За это время свое состояние здоровье проверили уже более сотни одесситов.
Тестирование населения проводится по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской Сергея Васильевича Кивалова. Для этого в клинике были оборудованы специальные помещения, закуплено необходимое оборудование и приобретены 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах с высоким уровнем заболеваемости.
Пройти тестирование может любой желающий. Для этого на базе юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия» была создана горячая линия call-центра, чтобы можно было записаться на прием или получить консультацию врача в онлайн-режиме.
О возможности пройти бесплатное тестирование в клинике Международного гуманитарного университета в семье пенсионерки Екатерины Яворской узнали через интернет.
Воспользоваться возможностью бесплатного тестирования решил и пенсионер Геннадий Вахрушев. Как и все люди старше 60 лет он находится в группе риска.
Сама процедура тестирования занимает около 15 минут. Перед тем, как сдать кровь на выявление коронавируса, каждому посетителю измеряют температуру при помощи бесконтактного термометра, а также уровень насыщения крови кислородом и пульс. Все данные вносятся в специальную программу. Медучреждения города сегодня испытывают очень большую нагрузку, вот почему очень важно, что одесситы могут в любое время обратиться в клинику Международного гуманитарного университета.
Услугой бесплатного тестирования на COVID-19 пользуются разные категории населения – и молодежь, и пенсионеры. Некоторые приходят с опаской - паника вокруг коронавируса действует на людей психологически. Получение на руки негативного результата теста помогает им успокоиться и снять нервное напряжение. Большинство людей уверены в своем здоровье, и приходят провериться, потому что переживают за здоровье своих близких.
За все время проведения тестирования в клинике Международного гуманитарного университета один из посетителей получил положительный результат. Согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, врачи клиники приняли решение госпитализировать больного. Карета скорой помощи сопроводила пациента в медицинский дом Odrex, где провели ПЦР-тестирование. В настоящее время этот одессит находится на самоизоляции, и поддерживает связь с врачами клиники. Он прокомментировал свое состояние по телефону:
Кроме тестирования, каждый посетитель имеет возможность получить консультацию врача не только по коронавирусу, но и другим заболеваниям.
В борьбе с пандемией активно участвует молодежь. Студенты Юракадемии принимают звонки посетителей, работая в call-центре, а студенты-медики под руководством квалифицированных врачей помогают посетителям клиники.
Кроме этого, на базе клиники обустроено отделение интенсивной терапии и изолятор для потенциальных заболевших. В палаты подведены медицинский кислород, и устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких. Используя возможности телемедицины, врачи смогут следить за состоянием больного удаленно.
Тестирование на коронавирус COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета проводится только по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30. Чтобы записаться, необходимо позвонить по телефону горячей линии 700-78-30 и пройти предварительный опрос, который определит необходимость в проведении теста. Все услуги тестирования и консультация врача – абсолютно бесплатны.