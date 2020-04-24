В университетской клинике Международного гуманитарного университета одесситы проходят бесплатное тестирование на COVID-19

Уже вторую неделю одесситы проходят бесплатное тестирование на вирус COVID-19 в клинике Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета и Центре борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19. За это время свое состояние здоровье проверили уже более сотни одесситов.

Считается, что тестирование является одним из основных методов раннего выявления и изоляции людей, которые являются носителями этого вируса. По статистике в развитых странах проводится где-то 25-30 экспресс-тестов на 10 тысяч населения. У нас, к сожалению, в Украине, пока только удается сделать 1 тест на 10 тысяч населения. То, что сегодня происходит, еще раз свидетельствует о том, что инициатива Сергея Васильевича Кивалова была своевременна, и она действительно дает качественный результат для здоровья жителей нашего города, для студентов. Это, безусловно, очень здорово расширяет возможности нашего здравоохранения именно по проведению противоэпидемических мероприятий по раннему выявлению людей, у которых могут быть признаки этого заболевания,

- отметил проректор по научной работе Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета, доктор медицинских наук Вячеслав Полясный.

Тестирование населения проводится по инициативе почетного гражданина города Одессы и Одесской Сергея Васильевича Кивалова. Для этого в клинике были оборудованы специальные помещения, закуплено необходимое оборудование и приобретены 10 тысяч сертифицированных экспресс-тестов производства одного из мировых лидеров по изготовлению тест-систем по выявлению различных инфекционных заболеваний. Тесты были сертифицированы в Германии для всех стран Евросоюза и прошли апробацию, показав свою эффективность в странах с высоким уровнем заболеваемости.

Пройти тестирование может любой желающий. Для этого на базе юридической клиники Национального университета «Одесская юридическая академия» была создана горячая линия call-центра, чтобы можно было записаться на прием или получить консультацию врача в онлайн-режиме.

Люди записываются по одному человеку на каждые полчаса, то есть люди не пересекаются, находятся удаленно друг от друга, чтобы не было возможного инфицирования. Мы соблюдаем все меры безопасности. Одеты соответственно, все стерильно, у нас есть щитки, маски, респираторы. Люди тоже приходят в масках, перчатках, и мы обрабатываем всем руки по правилам,

- рассказывает семейный врач медицинской клиники МГУ Анна Фесенко.

О возможности пройти бесплатное тестирование в клинике Международного гуманитарного университета в семье пенсионерки Екатерины Яворской узнали через интернет.

Мы зашли на сайт, увидели это объявление и тут же позвонили. Нас тут же записали, и мы очень благодарны, большое спасибо, что сразу так откликнулись и предложили сделать анализ. Даже не верится, что в такое тяжелое время так откликаются и помогают людям, - поделилась Екатерина Яворская.

Воспользоваться возможностью бесплатного тестирования решил и пенсионер Геннадий Вахрушев. Как и все люди старше 60 лет он находится в группе риска.

Я как раз рядом живу, думаю, пойду и проверюсь, чтобы спокойно себя чувствовать, вот, и проверился. Это мое заключение. Как сказал Сергей Васильевич – отрицательное. И, слава Богу!

- отметил Геннадий Вахрушев.

Сама процедура тестирования занимает около 15 минут. Перед тем, как сдать кровь на выявление коронавируса, каждому посетителю измеряют температуру при помощи бесконтактного термометра, а также уровень насыщения крови кислородом и пульс. Все данные вносятся в специальную программу. Медучреждения города сегодня испытывают очень большую нагрузку, вот почему очень важно, что одесситы могут в любое время обратиться в клинику Международного гуманитарного университета.

Я увидел по телевизору, как проходит тестирование Сергей Васильевич и мне тоже захотелось пойти сделать, провериться на «всякий пожарный». Сначала я обращался в инфекционную больницу, но меня направили к семейному врачу. А врач сказал, что тестов нет, а если вдруг будет пневмония, поколят меня, дадут противовирусные препараты. А ведь они недешевые, самые простые таблетки стоят 600-700 гривен. Эти тесты, наверное, тоже дорогие. Большой поклон до земли Сергею Васильевичу за то, что дал нам такую возможность. Люди разных поколений, жители Одессы, будут его имя вспоминать с хорошей стороны и добрым словом,

- поделился еще посетитель клиника Александр Картов.

Услугой бесплатного тестирования на COVID-19 пользуются разные категории населения – и молодежь, и пенсионеры. Некоторые приходят с опаской - паника вокруг коронавируса действует на людей психологически. Получение на руки негативного результата теста помогает им успокоиться и снять нервное напряжение. Большинство людей уверены в своем здоровье, и приходят провериться, потому что переживают за здоровье своих близких.

В принципе, я и до этого не волновалась, потому что самочувствие у меня хорошее. Считаю, что Сергей Васильевич молодец, в первую очередь он заботиться не только о своих студентах, но и обо всех одесситах,

- поделилась студентка 1-го курса магистратуры Национального университета «Одесская юридическая академия» Анастасия Шуляк.

За все время проведения тестирования в клинике Международного гуманитарного университета один из посетителей получил положительный результат. Согласно протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения Украины, врачи клиники приняли решение госпитализировать больного. Карета скорой помощи сопроводила пациента в медицинский дом Odrex, где провели ПЦР-тестирование. В настоящее время этот одессит находится на самоизоляции, и поддерживает связь с врачами клиники. Он прокомментировал свое состояние по телефону:

Врачи здесь работают качественно и профессионально. Согласно протоколу меня сразу госпитализировали и провели ПЦР-тестирование. Сейчас я на самоизоляции,

- прокомментировал Максим.

Кроме тестирования, каждый посетитель имеет возможность получить консультацию врача не только по коронавирусу, но и другим заболеваниям.

Сергей Васильевич построил такую систему, которая позволяет системно подходить не только к техническому тестированию, но и получить соответствующую консультацию врача тем людям, у которых есть подозрение в возникновении тех или иных заболеваний. Для этого у нас принимают активное участие врачи наши университетской клиники, которые после проведения тестирования дают высококвалифицированную консультацию нашим пациентам и параллельно помогают им решать проблемы со здоровьем, не связанные с этой болезнью. Все это абсолютно бесплатно, - добавил Вячеслав Полясный.

В борьбе с пандемией активно участвует молодежь. Студенты Юракадемии принимают звонки посетителей, работая в call-центре, а студенты-медики под руководством квалифицированных врачей помогают посетителям клиники.

Кроме этого, на базе клиники обустроено отделение интенсивной терапии и изолятор для потенциальных заболевших. В палаты подведены медицинский кислород, и устанавливают аппараты искусственной вентиляции легких. Используя возможности телемедицины, врачи смогут следить за состоянием больного удаленно.

Тестирование на коронавирус COVID-19 в клинике Международного гуманитарного университета проводится только по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:30. Чтобы записаться, необходимо позвонить по телефону горячей линии 700-78-30 и пройти предварительный опрос, который определит необходимость в проведении теста. Все услуги тестирования и консультация врача – абсолютно бесплатны.