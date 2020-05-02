Герой-освободитель Одессы Яков Савченко отметил 96-летие

2 мая, в преддверии Дня Великой Победы, свой 96-й день рождения отметил участник обороны и освобождения Одессы, участник взятия Берлина, человек-легенда Яков Андреевич Савченко. Поздравить именинника от имени Украинской морской партии Сергея Кивалова пришла депутат Одесского городского совета, глава фракции Светлана Осауленко.

Для нас, нашей фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова, Яков Андреевич – это особенный человек. Он воспитывался в Детском городке, там, где сегодня находится Национальный университет «Одесская юридическая академия». На территории вуза установили памятник «Спасенному детству», посвященный тысячам воспитанникам городка, таким, как Яков Андреевич. — рассказывает Светлана Осауленко.

В 16 лет, прибавив себе возраст, Яков Андреевич добровольно ушел на фронт. Воевал за Родину в составе истребительного батальона, вел подпольную работу в партизанском отряде, был полковым разведчиком. За время войны несколько раз получал ранения, но каждый раз убегал из госпиталей прямо на поля сражений. В судьбоносном для Одессы 1944 году в составе 248-й Одесской стрелковой дивизии участвовал в освобождении родного города, после чего отправился на Запад и дошел до самого Берлина. Полк Савченко штурмовал Рейхсканцелярию. Там легендарный разведчик получил тяжелое ранение, в результате которого остался без ноги.

После войны Яков Андреевич окончил исторический факультет университета, стал преподавателем, кандидатом исторических наук, доцентом, научился водить машину, написал четыре книги о войне.

Уже много лет он возглавляет Совет ветеранов Детского городка имени Коминтерна, помогая семьям фронтовиков, сиротам, таким, как он, выросшим без родительской опеки. С большой теплотой и вниманием Яков Андреевич относится к молодежи. Раньше он часто выступал перед студентами, школьниками, передавая свои знания и опыт молодому поколению. А еще Яков Андреевич очень любит петь. С нетерпением ждет, чтобы исполнить на 9 Мая «День Победы».

Я так переживала, так хотела, чтобы он встретил эту дату, чтобы он дожил до этих дней. И это все его жажда жизни – он очень любит людей, он сразу воспрял, как только пришли гости. Низкий поклон, и Якову Андреевичу, и всем ветеранам, всем воинам-освободителям, которые находят силы и внутренний ресурс жить дальше, и дают нам возможность преклонить голову перед их бессмертным подвигом. Тогда для них подвигом было воевать, а сейчас – просто выстоять в наше нелегкое время и жить. — рассказывает приемная дочь Якова Савченко Любовь Титаренко.

Яков Андреевич - кавалер четырех орденов боевой славы и медали «За отвагу». Своей самой ценной наградой считает медаль «За взятие Берлина», датированную 2 мая 1945 года. Она напоминает ему о его втором дне рождении, когда он выжил после тяжелого ранения вопреки прогнозам врачей.

Мы желаем Якову Андреевичу крепкого здоровья. Мы его любим, помним, и всегда ждем к себе в гости, в юридической академии, куда он очень любит приходить. Он действительно выдающийся человек, и он наш активист, член Украинской морской партии Сергея Кивалова, и наша фракция, и лидер партии Сергей Кивалов, относимся к нему с большим уважением. — рассказывает Светлана Осауленко.

Яков Андреевич является почетным членом коллектива Одесского регионального института государственного управления при президенте Украины, где преподавал много лет. Также вошел в историю Национального университета «Одесская юридическая академия», став полным кавалером наивысшей награды Национального университета «Одесская юридическая академия».

К Сергею Васильевичу Яков Андреевич относится как к сыну, говорит, что он всегда встречает его как родного отца. Еще не было ни одного года, чтобы Сергей Васильевич или Светлана Викторовна забыли о нем. Сердечная благодарность от нашей семьи за такой праздник! Яков Андреевич всегда ждет эти дни, готовится, и, думаю, на 9 Мая он с вами еще споет. — добавила Любовь Титаренко.

Поддержка ветеранов – в приоритете деятельности Украинской морской партии Сергея Кивалова. В рамках социальных программ ветераны Одессы получают бесплатную юридическую, медицинскую помощь. Отметим, что благодаря активной позиции почетного гражданина города Одессы и Одесской области Сергея Кивалова и многочисленным депутатским запросам удалось на общенациональном уровне отстоять праздник Великой Победы.