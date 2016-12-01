В Одессе в мусорном контейнере сгорел человек

Сегодня ночью, в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на Фонтанской дороге, 8. По прибытию на место происшествия пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер, который они вскоре потушили. При детальном осмотре оказалось, что внутри находился человек. Скорее всего, это был бездомный.



«В ходе тушения огня в контейнере спасатели обнаружили тело мужчины. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и обстоятельства смерти мужчины»,

- сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области. Причины пожара выясняются.