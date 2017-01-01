В Одессе обсудили актуальные вопросы деятельности сферы образования города

Для руководителей одесских учебных учреждений провели совещание по актуальным вопросам деятельности сферы образования: организация питания, проведение ремонта, работа с обращениями граждан, особенности ВНО-2017.

На базе Одесской школы № 62 департамент образования и науки Одесского городского совета провел общегородское совещание с руководителями дошкольных и общеобразовательных учебных учреждений коммунальной собственности территориальной громады Одессы. На совещании присутствовали представители организаций по предоставлению услуг по организации питания и поставке продуктов.

Перед руководителями выступила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, отметив основные направления работы всех участников сферы образования.

На совещании были рассмотрены вопросы:

организация питания детей в дошкольных и общеобразовательных учебных учреждениях коммунальной собственности территориальной громады Одессы;

санитарно-гигиенические требования к условиям и организации воспитания и обучения детей;

организация и проведение текущих и капитальных ремонтных работ в учреждениях образования города;

работа с обращениями граждан в 2016 году;

соблюдение Закона Украины «Об обращениях граждан» как основного нормативного документа, закрепляющего правила, предъявляемые к обращению граждан, порядок и сроки их рассмотрения;

итоги сдачи внешнего независимого оценивания выпускников одесских школ 2016 года и особенности ВНО-2017.

Также на совещании акцентировалось внимание руководителей учреждений образования на необходимость усиления контроля за обеспечением санитарно-гигиенических условий при организации питания.