Аммиакопровод «Тольятти-Одесса» загружен в полном объеме

«Укрхимтрансаммиак» утверждал, что тариф, на котором настаивает российская сторона, является убыточным и угрожал консервацией украинской части аммиакопровода из-за спора с «Тольяттиазотом».

«Тольяттиазот» достиг договоренности с УГП «Укрхимтрансаммиак» о возобновлении транзита аммиака по территории Украины, говорится в сообщении российской компании.

С полудня 3 февраля транзит восстановлен в полном объеме в соответствии с контрактными обязательствами.

«Укрхимтрансаммиак», оператор украинской части аммиакопровода «Тольятти-Одесса», с 23 декабря остановил транзит российского аммиака по территории Украины года «в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО «Минудобрения» (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака «Тольяттиазота» при достижении объема 1,8 млн тонн». На обращение «Тольяттиазота» об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ, сообщала российская компания.

Ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу «Тольяттиазота» по спору с Минэкономразвития Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции «Тольяттиазота» более года.

В конце декабря 2016 года «Тольяттиазот» объявил, что полностью оплатил задолженность по транзиту аммиака по территории Украины.

«Тольяттиазот» 13 января направил «Укрхимтрансаммиаку» предложение добровольно возместить убытки в размере $11,5 млн, понесенные в период с 1 по 13 января из-за того, что украинская сторона продолжила блокировать транзит аммиака. Другим условием добровольного урегулирования спора «Тольяттиазот» выдвигал «незамедлительное возобновление транзита аммиака и выполнение обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 года 130 тыс. тонн жидкого аммиака, в том числе путем дополнения указанных объемов транспортировки к согласованным объемам услуг по контракту на 2017 год в ближайших плановых месяцах».

23 января «Тольяттиазот» сообщил о подаче иска в международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины о взыскании с «Укрхимтрансаммиака» $11,5 млн убытков.

«Укрхимтрансаммиак», в свою очередь, утверждал, что тариф, на котором настаивает российская сторона, является убыточным и угрожал консервацией украинской части аммиакопровода из-за спора с «Тольяттиазотом».

«Тольяттиазот» — один из крупнейших в мире производителей аммиака. Производственные мощности предприятия составляют более 3 млн тонн аммиака, а также 960 тыс. тонн карбамида в год.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в конце 70-х годов для транспортировки аммиака «Тольяттиазота» на экспорт. Общая производительность аммиакопровода составляет 2,52 млн тонн в год, из них 2,12 млн приходится на российские предприятия, а оставшиеся 400 тыс. тонн поставляет украинский концерн «Стирол». На украинском конце аммиакопровода находится «Одесский припортовый завод», где аммиак загружается в танкеры и направляется на экспорт. Протяженность аммиакопровода — 2,4 тыс. км, из которых 1,4 тыс. км проходят по пяти областям России (Самарской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Белгородской). К аммиакопроводу также подключены россошанские «Минудобрения» (Воронежская область).