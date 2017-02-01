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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На ремонт дороги между Балтским и Кодымским районами облбюджет выделит около 50 миллионов гривен (фото)

Категория: Новости


На ремонт дороги между Балтским и Кодымским районами облбюджет выделит около 50 миллионов гривен (фото)

Такую информацию озвучил в ходе поездки на север области губернатор Максим Степанов.

По его словам, отремонтируют 22 километра дороги, на что из областного бюджета может быть выделено от 40 до 60 миллионов гривен.

При этом губернатор пообещал, что ремонтные работы будут выполнены до конца нынешнего года.

Однако лишь в том случае, если будет вовремя подготовлена вся необходимая проектная документация. Ответственность за эту работу возложена на руководство Балтской райадминистрации.

Отметим, что плачевное состояние дороги губернатор смог оценить на собственном опыте, поскольку проезжал по ней в ходе посещения северных районов региона.

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На ремонт дороги между Балтским и Кодымским районами облбюджет выделит около 50 миллионов гривен (фото)
На ремонт дороги между Балтским и Кодымским районами облбюджет выделит около 50 миллионов гривен (фото)
На ремонт дороги между Балтским и Кодымским районами облбюджет выделит около 50 миллионов гривен (фото)
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