ДТП со смертельным исходом произошло накануне на Киевской трассе

По информации Патрульной полиции, накануне вечером в районе Клеверного моста грузовик марки «Вольво» и микроавтобус марки «Рено».

В результате столкновения кабину микроавтобуса буквально смяло . От полученных травм водитель скончался на месте. Для того, чтобы достать тело, пришлось разрезать кабину.

Что стало причиной столкновения, пока неизвестно. Однако, по мнению экспертов, свою роль, безусловно, сыграли погодные условия, обледенение трассы и переход большинства водителей на летнюю резину, не соответствующую сложившимся погодным условиям.

По имеющейся информации, данных о том, что кто-либо из водителей находился в состоянии опьянения, нет.