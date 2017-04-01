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  • Дата: Сегодня, 18:20
Сегодня, 18:20

Губернатор Максим Степанов: «Для меня неприкосновенных нет!»

Категория: Новости


Губернатор Максим Степанов приветствует и поддерживает самые жёсткие меры по борьбе с коррупцией среди чиновников.

Про его мнению, коррупция – это болезнь, которую нужно лечить хирургическим путем.

«Это страшный позор нации, что в рейтинге восприятия коррупции мы занимаем 131 место! Чиновник-коррупционер ворует наш с вами доход, наши возможности, наше благополучие и благополучие наших детей! Поэтому это страшное зло должно быть наказано! Независимо от статуса, положения и былых заслуг! Кем бы ни был человек: хорошим знакомым, ценным сотрудником администрации, если он причастен к коррупции, его путь один – коридоры, кабинеты и камеры правосудия!» — подчеркнул глава региона.

Отметим, что в рейтинге наиболее коррумпированных стран Украина прочно входит в первую десятку из 147 участников, занимая положение по соседству с Гондурасом.

Впрочем, понятие «коррупция» не обязательно означает банальное воровство. Оно гораздо шире и включает в себя самые различные варианты использования служебного положения, в том числе и те, которые не предусматривают прямой личной выгоды.



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