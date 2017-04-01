Визит делегации в город Брно – новые перспективы для одесских студентов

Делегация Национального университета «Одесская юридическая академия» в составе декана факультета международно-правовых отношений доцента Неугодникова А. А. и заместителя декана доцента Кацина М. Е. принимала участие в ежегодных сборах Ассоциации факультетов европейского права, которые проходили в чешском городе Брно на базе Университета Массарика. Тематика данного мероприятия включала такие важные вопросы, как усиление профессиональной направленности юридического образования; будущее европейского права после выхода Великобритании из состава Европейского Союза, разработка проектов нормативно-правовых документов ЕС и многое другое. Сборы торжественно открыли министр юстиции Р. Пеликан и вице-президент Конституционного Суда Чехии профессор Я. Феник. Программа визита была очень насыщенной - состоялись двухсторонние встречи делегации Одесской Юракадемии с представителями ведущих европейских высших учебных заведений, в рамках которых была достигнута договоренность о серии лекционных курсов для наших студентов. Также был предварительно согласован визит профессора Университета Кембриджа К. Ангелопулуса, профессора Венского университета Ф. Вайса, и профессора Университета Гренинген Л. Громли. Кроме того, в ходе визита состоялась встреча с Президентом Ассоциации факультетов европейского права доцентом В. Калводовою, на которой стороны обговорили перспективы проведения серии научных мероприятий на базе Национального университета «Одесская юридическая академия». Очень важное значение имели переговоры об организации совместных магистерских программ и выдачи двойных дипломов, поскольку реализация данного проекта предоставит возможность студентам получить не только диплом нашего университета, но и диплом университета-партнера.

«На сегодняшний день развитие международного сотрудничества является важнейшим показателем деятельности любого университета. Именно поэтому президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов прилагает максимальные усилия для развития академических связей с лучшими вузами мира. На протяжении многих лет Сергей Васильевич представлял Украину в Венецианской Комиссии и именно благодаря его содействию студенты нашего университета первыми в мире смогли побывать на заседании закрытой сессии Европейской комиссии «За демократию через право». Что касается нашей в поездки в город Брно, то она была очень насыщенной и продуктивной – нам удалось достигнуть согласия сразу по аспектам двухстороннего сотрудничества между нашим университетом и университетами Чехии», - рассказал декан факультета международно-правовых отношений Юракадемии, доцент Андрей Неугодников.