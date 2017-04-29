Стартовал первый отборочный тур конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

Во всём мире одесситы известны не только своим отменным чувством юмора, но прекрасным певческим талантом. Да, что и говорить, сколько лиричных и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру Одесса! Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз, а 29 апреля состоялся первый отборочный тур, на котором участники исполняли песни и читали авторские стихи о нашей любимой Одессе.

«Мы проводим данный конкурс шестой год подряд. Все желающие смогут принять участие в первом отборочном туре. Каждый участник исполнит всем известную или авторскую песню о любимом городе Одессе вне зависимости от возраста, профессии и музыкального образования. Судят наших конкурсантов жюри, в состав которого входят известные солисты Одесского академического театра оперы и балета», - рассказывает директор центра культуры Национального университета «Одесская Юридическая академия» Ольга Слуцкая.

Важно отметить, что участие в конкурсе было абсолютно бесплатным, и каждый желающий независимо от возраста и профессии мог принять в нём участие. За годы проведения конкурс очень полюбился одесситам и гостям нашего города. В нём принимают участие самые маленькие одесситы, школьники, студенты, вокалисты любители и профессионалы. Например, в этом году самым юным участникам едва исполнилось 6-7 лет, тогда как самой почтенной участнице – 85. Конкурсанты долго готовятся к выступлению, подбирают тематические костюмы – на сцене можно увидеть бравых морячков, рыбачку Соню и даже настоящего капитана дальнего плавания. Некоторые конкурсанты даже пишут к конкурсу собственные песни и стихи об Одессе.

«Я занимаюсь пением уже 3 года, и сама выбрала песню для конкурса, песню Леонида Утесова «Ах, Одесса моя ненаглядная», мне очень нравится эта песня о нашем самом красивом и любимом городе на Земле», - говорит юная участница конкурса, Даша.

«Мне очень нравится Юридическая академия, и когда я узнал, что в этих стенах будет проходить такой чудесный песенный конкурс, сразу решил – буду участвовать. Я знаю очень много песен о нашем прекрасном городе и если была бы возможность, то исполнил бы сразу все. А так, конечно одна из любимых – «Шаланды полные кефали». Хочу сказать спасибо Сергею Кивалову за такой чудесный конкурс, в котором могут принять участие все желающие одесситы – школьники, студенты, ветераны. Это отличная инициатива и такая радость спеть на этой сцене», - рассказывает представитель городского совета ветеранов, подполковник Николай Климко.

Приняли участие в отборочном туре песенного конкурса и студенты Юридической академии.

«Нам студентам очень нравятся такие конкурсы, в них мы можем проявить себя, продемонстрировать свои таланты не только в учебе, но и в творчестве. Мы сегодня исполним Одесское попурри, которое состоит из 6 композиций. Надеемся пройти во второй отборочный тур», - говорит студент Юридической академии, участник музыкального квартета «Де-Юре» Владимир Луцик.

Кульминационным моментом песенного конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» станет гала-концерт, который состоится 2 сентября в День рождения нашего города. Всех победителей ждут ценные призы от президента Национального университета «Одесская Юридическая академия», почётного гражданина Одессы Сергея Кивалова.