Стартовал первый отборочный тур конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя»

Во всём мире одесситы известны не только своим отменным чувством юмора, но прекрасным певческим талантом. Да, что и говорить, сколько лиричных и задушевных песен написано об Одессе, и скольких талантливых вокалистов подарила миру Одесса! Одесские песни – это величайшее достояние нашего города, кладезь нашей неповторимой культуры и знаменитого на весь мир Одесского колорита, а поэтому мы непременно должны сохранить их для будущих поколений. Именно с целью популяризации и сохранения одесской песенной культуры народный депутат Украины, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» выступил с инициативой проведения вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя». В этом году данный конкурс проходит уже шестой раз, а 29 апреля состоялся первый отборочный тур, на котором участники исполняли песни и читали авторские стихи о нашей любимой Одессе.
Важно отметить, что участие в конкурсе было абсолютно бесплатным, и каждый желающий независимо от возраста и профессии мог принять в нём участие. За годы проведения конкурс очень полюбился одесситам и гостям нашего города. В нём принимают участие самые маленькие одесситы, школьники, студенты, вокалисты любители и профессионалы. Например, в этом году самым юным участникам едва исполнилось 6-7 лет, тогда как самой почтенной участнице – 85. Конкурсанты долго готовятся к выступлению, подбирают тематические костюмы – на сцене можно увидеть бравых морячков, рыбачку Соню и даже настоящего капитана дальнего плавания. Некоторые конкурсанты даже пишут к конкурсу собственные песни и стихи об Одессе.
Приняли участие в отборочном туре песенного конкурса и студенты Юридической академии.
Кульминационным моментом песенного конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя» станет гала-концерт, который состоится 2 сентября в День рождения нашего города. Всех победителей ждут ценные призы от президента Национального университета «Одесская Юридическая академия», почётного гражданина Одессы Сергея Кивалова.