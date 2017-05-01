 
Информация к новости
  • Просмотров: 140
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Сильный взрыв произошел накануне ночью в самом центре Одессы

Категория: Новости / Происшествия


Сильный взрыв произошел накануне ночью в самом центре Одессы

Взрыв произошел около часа ночи во дворе по адресу Канатная ,35, где расположены штабы нескольких волонтерских организаций и штаб «Самообороны Одессы».

По предварительной информации, взорвалась граната РГД-5.

Момент взрыва запечатлен на камеру видеонаблюдения, ведется следствие.

Благодаря тому, что взрыв произошел в ночное время, пострадавших нет. Взрывом повредило лишь припаркованный поблизости автомобиль.

По имеющейся информации, в полиции начато расследование по статье 194 УК Украины (умышленное повреждение имущества путем поджога или подрыва).



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 