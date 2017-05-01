В Одессе состоялся всеукраинский турнир по художественной гимнастике

На базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на восьмой станции Большого Фонтана прошел Всеукраинский открытый кубок по художественной гимнастике памяти Игоря Яковенко.

Мы посвятили турнир памяти нашего бывшего директора комплексной СДЮШОР «Черноморец» заслуженного тренера Украины Игоря Яковенко, который ушел из жизни 16 лет назад. Это был прекрасный человек, для которого интересы спорта были превыше всего

— говорит старший тренер комплексной СДЮШОР «Черноморец» Марина Арутюнян.

220 участниц со всех уголков Украины приехали продемонстрировать свои достижения в художественной гимнастике. Гимнастки показали чудеса пластики, грации и непревзойденную спортивную подготовку.

В турнире участвуют у нас только девочки. 8 команд приехали к нам со всей Украины- Львова, Харькова, Киева, Винницы, Днепра, Николаева и, конечно же, одесситы. Самым маленьким участницам кубка – 6 лет, самой взрослой гимнастке – 20 лет. Девочки долго готовились к турниру, тренировались ежедневно по несколько часов и показали отличные результаты. В каждом возрасте было 2 или 3 категории – a,b,c. Юные участницы представили 2 разных номера, кто-то выступал с обручем, лентой, а взрослые участницы демонстрировали 3 разных номера своей программы. Все победители получили почетные кубки и ценные призы

— рассказывает Марина Арутюнян.

Воспитанницы Специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва «Черноморец» по художественной гимнастике (СДЮШОР) готовились к турниру в спортивном комплексе Международного гуманитарного университета. Напомним, спортивный комплекс стал новой тренировочной базой для учениц гимнастической школы. Сложности возникли в 2008 году, когда началось строительство нового стадиона в Парке Шевченко, рассказывают тренеры. В это время спортсменки находились на соревнованиях, многие даже не успели вывезти оттуда вещи. Пришлось искать новый зал. Гимнасткам школы олимпийского резерва, потерявшим родное пристанище, через какое-то время предоставили новые помещения – несколько залов на территории Одесского Института Сухопутных войск (6 ст. Большого Фонтана).

Когда нам передали это помещение, там не было условий для гимнасток. Холодно, сыро, низкие потолки, с которых осыпалась штукатурка. Два года назад мы своими силами приводили его в порядок, установили новые отопительные батареи. Но у нас был дом, в котором мы могли хоть круглосуточно тренироваться. Однако пришлось уйти и оттуда в спешном порядке. Мы оказались в положении беспризорников, бездомных. И если бы не народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, предложивший нам тренироваться в спорткомплексе МГУ, то не знаем, как бы мы существовали дальше. Спасибо ему огромное за такую помощь. С середины февраля мы обрели новый дом – им стал спортивный комплекс Международного гуманитарного университета на 8-ой станции Большого Фонтана. Нашим гимнасткам очень нравится тут заниматься, такой простор, высокие потолки. Тут созданы прекрасные условия для спортивной подготовки детей

— говорит старший тренер комплексной СДЮШОР «Черноморец» Марина Арутюнян.