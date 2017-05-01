Народный депутат от «Нашего края» Антон Киссе призвал правоохранителей расследовать нападение на его однопартийца

Президент Ассоциации болгар Украины, народный депутат Антон Киссе обратился к СБУ, правоохранительным органам и губернатору Одесской области с требованием расследовать нападение на его однопартийца в зале мэрии Белгорода-Днестровского во время заседания исполкома.

Как сообщалось, 18 мая во время заседания исполкома в мэрии Белгорода-Днестровского было совершено нападение на депутата от партии «Наш край» Василия Кащи. По свидетельству очевидцев и согласно протокольной видеозаписи, семидесятилетнего мужчину облили зелёнкой и избили, в результате чего он был госпитализирован.

Как рассказал Антон Киссе, нападение на его однопартийца было совершено группой неизвестных, называющих себя «патриотами», после того, как Василий Кащи проголосовал против выделения участка земли под строительство здания православной церкви Украинского патриархата. Процесс отведения этого участка инвестору уже длительное время рассматривается в судебных инстанциях, поскольку решение сессии Белгород-Днестровского горсовета о его отведении было оспорено в судебной инстанции.

Тем не менее, по словам нардепа, именно результат голосования послужил поводом для нападения на члена исполкома, которого «оскорбляли уже как представителя национального меньшинства, а именно, болгарина».