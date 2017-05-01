Про кота Филатова, вирусы и иммунитет

«Знание больше, чем наука. Оно достигается и теми высшими способностями духа, которыми не располагает наука. Наука имеет лишь явления, а философская пытливость человека стремится проникнуть за завесу, которая скрывает от нас подлинную сущность мира, его естество, его истинное бытие, его истину. Мы привыкли думать, будто знание сильнее веры, лежащей в основе религии. Но на самом деле именно вера сообщает силу знанию».

Так писал Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, Святитель Лука, врач, автор фундаментального труда по гнойной хирургии, человек, который обратился к высшим духовным ценностям и стал впоследствии архиепископом Крымским и Симферопольским.

Младший сын Святителя Луки, Валентин Валентинович Войно-Ясенецкий, стоял у истоков создания школы офтальмопатоморфологии в Одессе.

В 40–50-е годы прошлого века, когда Владимир Петрович Филатов предложил операции по пересадке роговицы, естественно возник вопрос о механизмах совместимости тканей и сопутствующих этому проблемах.

Конечно же академик Филатов пригласил Войно-Ясенецкого-младшего в Одессу. Исследования начались в 1946 году и уже на следующий год отдел патоморфологии, иммунологии и консервации тканей работал в полную силу. Старейшей лаборатории института и сегодня нет аналогов в Украине.

Сам себе доктор

– Глаз – уникальный орган. Его иммунная система построена так, чтобы любой негативный процесс, в том числе и воспалительный, купировался как можно быстрее, – рассказывает заведующая лабораторией иммунологии Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМН Украины Людмила Величко, – если эти механизмы нарушаются, человек может ослепнуть. Современные методы иммунологической коррекции направлены именно на то, чтобы восстановить собственные защитные механизмы глаза. Как мы убедились, это дает наилучший эффект. Особенно этот постулат стал актуальным сегодня, когда уже многие понимают, что система лечения антибиотиками зашла в тупик.

Действительно, новые поколения лекарств отличаются тяжелыми побочными действиями и при этом не дают нужного результата. В частности, это касается гормонов. Сильнодействующие средства, они мощно воздействуют на организм, но вызывают привыкание и требуют прогрессивного увеличения доз. Больной фактически становится рабом гормонов, его организм уже не отвечает на воздействие других лекарственных препаратов. Что еще может предложить официальная медицина? Пожалуй, больше ничего, кроме оперативного вмешательства. В чем же выход? В биотерапии.

– Да, ученые постепенно возвращаются к тому, с чего начинали когда-то – к терапии с помощью биологических препаратов. В клинике предпринята попытка применения в лечении глаза культуры стволовых клеток, – продолжает рассказ Людмила Величко, – ведутся работы по изучению наночастиц золота, серебра, заключенных в тончайших пленках. Особенность данного метода состоит в том, что пленка с наночастицами применяется местно – ее накладывают на определенный участок больной роговицы. В результате на поверхность роговицы поступают высвобожденные активные молекулы и запускается механизм иммунного ответа. Как только организму удается восстановить собственные ресурсы, он начинает активно бороться с болезнью.

Не навреди

Девиз «лечить не болезнь, а больного» в наше время тотальной унификации приобретает особое значение. Именно индивидуальный подход к больному дает возможность достичь максимального эффекта, и биологические препараты здесь врачу – великие помощники. Плохо, когда больной берется за лечение сам, опираясь на советы типа «а мне одна знакомая рассказала». К слову сказать, подобными неквалифицированными «истинами в последней инстанции» пестрит и интернет, и повыраставшие как грибы после осеннего дождя псевдонаучные издания, черпающие свою мудрость из того же интернета. А ведь доктора не зря предупреждают об опасности самолечения. Биопрепараты далеко не так безобидны, как это считается, с ними следует обращаться крайне осторожно.

Например, «пчелиный подмор». Прекрасное средство народной медицины – кажется, о каких «подводных камнях» тут может идти речь?

– Да, «пчелиный подмор» – мощный стимулятор клеточного деления, в этом суть его положительного воздействия на организм. Он будет полезен для многих – но не для всех, – объясняет Людмила Николаевна. – Скажем, если у больного меланома, как раз «подмор», как мощный биостимулятор, будет ему категорически противопоказан. В нашей практике зафиксированы случаи, когда врачи клиники добивались регрессии заболевания и пациент уезжал домой практически здоровым, а через несколько месяцев на проверочных обследованиях мы обнаруживали – опухоль опять растет. После опроса выяснялось, что пациент самостоятельно принимал «подмор», чего ему, с его заболеванием, категорически нельзя было делать. То же самое можно сказать о популярном сегодня хитозане. Некоторые считают, что он обладает противоопухолевым эффектом. Но среди ученых есть мнение, и в научной литературе описаны случаи, когда применение хитозана приводило к появлению метастазов. Еще один пример – витамины группы «В». Их часто назначают при лечение радикулитов, неврозах и многих других недугах в комплексном лечении. Такая терапия дает положительный результат. Но только не для тех больных, о которых я говорила, поскольку они стимулируют клеточное деление.

Иногда болезнь проявляет хитрость, прячется за сходными признаками, и это может стоить больному жизни. Людмила Николаевна приводит любопытный пример. Однажды в клинику поступил молодой человек со всеми признаками рассеянного склероза. Болезнь развивалась быстро, прогнозы врачей были неутешительными.

– Мы провели первичный опрос и узнали, что юноша сталкивался с животным, переболевшим «чумкой». До сих пор вирус «чумки», поражая животное, не передавался человеку. Но после проверки обнаружилось – вирус затаился в крови больного. Он медленно, но верно разрушал его нервную систему, проявляясь внешними признаками рассеянного склероза. Мы пролечили больного большими дозами интерферона, стремясь к восстановлению его собственного иммунитета, лечение дало положительный эффект – молодой человек полностью выздоровел, – рассказывает она.

Сегодня, в силу разных причин, иммунная система человека меняется, ее потенциал становится ниже и собственная система контроля слишком часто дает сбои. Создавая все новые поколения лекарств, мы заставляем вирусы приспосабливаться. Они видоизменяются, стараются найти новую среду обитания. Существовавшие ранее границы между вирусами человека и животного стираются, эпидемии «птичьего», «свиного» гриппа – тому наглядный пример. Появляются и так называемые «миксы» вирусов, способные вызвать не одно, а несколько заболеваний сразу – такого раньше тоже не было.

Человеку – по надежде его

Людмила Величко убеждена, иммунную систему необходимо поддерживать и восстанавливать – это вопрос выживания в современном мире. Мы же делаем все наоборот. Как только появляются хоть небольшие признаки болезни, спешим принять лекарство, благо их на фармацевтическом рынке – на выбор. При этом собственная иммунная система не работает, антитела не выделяются. Следующая инфекция – и опять мы прибегаем к помощи лекарств, отказывая организму в тренировке. Таким образом, сами того не ведая, наносим себе вред больший, чем инфекция, которую мы решили задавить «на корню». В результате организм отказывается от самостоятельной работы с болезнями. А мы вынуждены обращаться все к новым и новым лекарствам. Не секрет, что многие препараты врачи назначают на постоянной основе – «до конца жизни». И это уже не исключение – скорее правило.

– В условиях коммерциализации фармацевтического рынка очень выгодно, чтобы человек все время лечился, принимал лекарства. Но надо помнить, что любая система может быть восстановлена, и стремиться именно к этому. Учение академика В.П. Филатова о биогенных стимуляторах отнюдь не устарело, напротив, оно приобретает сегодня особую важность. Препараты тканевой терапии оказывают регулирующее влияние на обменные процессы, активизируют защитные механизмы организма, повышают его сопротивляемость к патогенным (болезнетворным) факторам, активируют восстановительные процессы, – убеждена Людмила Величко.

Говорят, в клинике долгое время обитал кот по кличке «кот Филатова». Крупного красавца с блестящей шерстью – наглядное подтверждение научной теории Владимира Петровича Филатова – периодически подкармливали биологически активными препаратами. Он прожил долго и счастливо, не зная болезней.