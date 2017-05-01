Одесский вуз присоединился к Академической ассоциации современных европейских студий

Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает развивать международные отношения с ведущими вузами Европы и мира. Так, факультет международно-правовых отношений присоединился к Академической ассоциации современных европейских студий (The academic association for contemprorary European studies), которая охватывает ведущие мировые учебные институции. Очень символичным является тот факт, что именно в этом году 50-я годовщина основания этой организации. Членство факультета в этой ассоциации предоставит возможность студентам принимать участие в конференциях и летних школах многих стран Европы. В тоже время, преподаватели получат возможность не только стажироваться за рубежом, но и получать гранты на проведение своих научных исследований. Кроме этого, все научные мероприятия будут освещаться в специальном еженедельном издании, что будет способствовать привлечению к участию в них ученых со всего мира.

Отметим, что НУ «ОЮА» является членом Европейской ассоциации университетов. На базе вуза проводятся международные конференции и симпозиумы, результаты которых влияют на развитие юридической науки и практики не только в Украине, но и в Европе в целом. Ежегодно университет посещают иностранные ученые и практикующие юристы, которые преподают авторские курсы лекций на иностранном языке, что значительно повышает уровень высшего образования, получаемого студентами. Лекции и практические занятия проводятся преподавателями сразу на нескольких языках – украинском, русском, английском, немецком, французском, и студенты сами могут выбрать язык, на котором они хотят проходить обучение. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета проходят стажировки, принимают участие в различных конференциях и образовательных программах в ведущих вузах Европы и США.