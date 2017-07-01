«Конституционалист» Филипп Орлик: взлет и фиаско карьеры

В Украине популяризуется культ «реформатора и борца за вольную Украину» Филиппа Орлика. В Киеве ему посвятили скульптурный ансамбль, в Бендерах — увековечили написание «Конституции», которую хвалят школьные учебники и важные политики (чаще — по случаю Дня Конституции Украины). Именем этого «гения» назван и «классический» частный вуз (сумбурного профиля) в Николаеве. Но славе «отца конституционализма» Орлика мешает... Интернет.

Мифы о Конституции и авторстве изрядно преувеличены

Сказ о том, как на окраине Османской империи «помощник» Мазепы сочинил «Бендерскую Конституцию» и впервые прописал «разделение властей», восхищает не всех правоведов. Увы, исследования историками того документа и обстоятельств его творения разочаровывают: то — не «Основной закон» страны, а «избирательная капитуляция», как называли договоры («пакты») между кандидатом на выборный государственный пост и его выборщиками. Такие капитуляции, как отметил С. Аксёненко «...появились задолго до Пилипа Орлика, ещё в ХІІІ веке. В Польше… назывались «Pactaconventa» и заключались с 1573 по 1764 год между… шляхтой и новоизбранным королём при его «свободных выборах». Впору внести в учебники и на монументах уточнения про «Капитуляцию».

В 2008 г. были повторно опубликованы копии найденного Н. Бантыш-Каменским русскоязычного варианта того пакта, где суть указана в названии: «Договоры и постановления правъ и волностей войсковыхъ межи ясневелможнымъ его милостю паномъ Филиппомъ Орликомъ новоизбраннымъ войска Запорожского гетманомъ, и межи енеральними особами, полковниками и тимъ же войском Запорожским»…

Условия пакта Орлик сочинял не сам, а в кругу избирающих «енеральных особ», из которых Т. Чухлиб указал племянника и ближайшего советника Мазепы А. Войнаровского, кошевого атамана Запорожской Сечи К. Гордиенко, генерального писаря И. Максимовича и еще более десятка соратников Мазепы (загадочно усопшего сразу по прибытии в Бендеры).

Определяющую роль в принятии пакта сыграл шведский король Карл ХІІ: из осевших в его лагере в Бендерах мазепинцев он счел более подходящим кандидатом не племянника Мазепы, как считали сперва многие, а Орлика, хорошо знавшего латынь, понятную шведу. И 10 мая 1719 г. король выдал Орлику «объявительный диплом», после чего его избрание утвердили голосованием рады наличных «енеральных особ». А Войнаровскому, по решению шведов, как третейских судей, отдали основную долю вывезенного наследства Мазепы.

Свою помощь реставрации власти мазепинцев в Украине шведский король обусловил признанием его протектората над Гетманщиной и Запорожской Сечью. Прочие детали заключаемой «капитуляции» интересовали Карла ХІІ мало: их он мог своевольно отменить, как ранее в Стокгольме прервал в 16 лет опеку своих регентов. Главное, чего хотел король-викинг от эмигрантов — продолжать войну против Петра 1, заманивая которого Карл и осел в Бендерах, дивя турок упрямством и побуждая их тоже воевать на своей стороне. А удержать мазепинцев в антироссийской коалиции помог Орлик, чье авторство в Бендерской капитуляции скромней, чем живописуют мифы.

Бендерская засада и дипломатический фронт

Соучаствуя в возбуждении властей Турции против России, мастер риторики и панегирист Орлик ухитрился не обидеть султана отказом перейти под протекторат Порты, смягчал раздражение дерзостью Карла ХІІ, прозванного турками «упрямый башкан», подыгрывал интригам С. Лещинского и французского посла Дезаера. И общими усилиями, благодаря жалобам крымского хана Девлета II Гирея, султан Ахмед III решился объявить 20 ноября 1710 г. войну России. А главным театром военных действий стала… Правобережная Украина.

Участники Бендерского пакта заключили с крымским ханом и С. Лещинским договоры о совместных военных действиях и лояльных отношениях в будущем. И в феврале 1711 г., не дожидаясь подхода основных сил турецкой армии, на Правобережье выступил под руководством Орлика восьмитысячный отряд запорожцев и поляков - сторонников Лещинского, усиленный тридцатью тысячами ногайцев Мегмет-Гирея. Обещания дать вольности и запрета поборов с населения вызвали к пришедшим симпатии казаков Правобережья, кроме Белоцерковского полка. Но три дня штурма крепости Белой Церкви показали его бесперспективность и ногайцы, выйдя из повиновения, занялись привычным промыслом грабежа и захвата невольников, сопровождая это убийствами и насилиями. Зверствовали, по данным историков, так, что «весь край от Роси и Тетерева до Днепра был опустошен». Орлик не мог унять «союзников», его войско стало распадаться и «повстанцы» вернулись в Бендеры, потеряв доверие жителей Подолии и Приднепровья. Разбоем увенчался и синхронный рейд крымских татар на Слобожанщину. Фактически, Орлик с подчиненными участвовал в набеге на подданных царя, бросая ему вызов.

В ответ Петр 1 перебросил в Подолию дополнительные войска и лично участвовал в военной операции, надеясь прогнать Карла ХІІ и взять под свой протекторат Молдавию, с господарем которой заключил в Луцке в апреле 1711 г. «секретный» договор. Но, повторив ошибку многих, плохо организовал дальний поход, именуемый «Прутским», потерпел там поражение и чудом спасся от плена ценой огромных «откупных». Засада «упрямого башкана» удалась, но подвел турецкий фактор: визирь Мехмед-паша предпочел на выгодных условиях (включая крупную взятку) заключить мирное соглашение. Это сломало реваншистский план Карла и чаяния участников Бендерского пакта. Они добились возобновления турками войны и заключения в 1712 г. нового договора, по которому Петр 1 обязался не вмешиваться в дела Речи Посполитой и не претендовать на Правобережную Украину.

Желая устроить на Правобережье свой протекторат во главе с «гетманом в эмиграции», турки отправили туда в феврале 1713 г. отряд Орлика. Но, как отмечает Таирова-Яковлева, «делал гетман это неохотно, понимая, что турецкий протекторат не находил поддержки у населения». В итоге султан в 1714 г. велел вернуть край под управление поляков. А лагерь Карла снесли, едва не убив настырного короля и тот убыл в Швецию. Следом с частью «генеральной старшины» переехал и Орлик. Из Швеции он пытался поддерживать связи с мазепинцами Гетманщины и Запорожской Сечи, звал на бунты казаков Дона, казанских и астраханских татар. Но мешала нехватка средств: ежегодную пенсию от шведского короля в 30 000 таляров гетману-эмигранту стали выплачивать ассигнациями, которые обесценивались. Вынужденно занимая кредиты, Орлик утратил в залоге даже гетманскую булаву (хранимую ныне в Муниципальной библиотеке г. Линчопин).

Оживило проекты Орлика обращение в 1718 г. за помощью к Карлу ХІІ… сына Петра 1 Алексея. Хотя царевича арестовали, а шведский пан погиб, «гетман» нашел покровителей плана поднять против царя запорожцев, осевших в Олешках. Вельможи Швеции дали Орлику рекомендательные письма к королям Англии и Польши, а магнаты Речи Посполитой авансировали деньгами под обещания передать новую Сечь под польский протекторат. Активизировав визиты к политикам Европы, Орлик стал (будто для отчета) в 1720 г. вести дневник. Но ту затею обесценило окончание Северной войны. И в 1721 г. Орлик попытался примириться с российскими властями при посредничестве Яворского, но тщетно.

Устроить восстание в Украине Орлик предлагал правителям Австрии, Англии, Франции, Дании, Папского государства. Поэтому, укрываясь от агентов российских властей, десятилетие прожил в Салониках под защитой турок (в войне с которыми пал отец Филиппа). В 1733 г. королем Польши снова стал Лещинский и магнаты задумались о гетманстве Орлика над запорожцами, но их план пресекла российская императрица Анна, разрешив под своим протекторатом основать в 1734 г. Новую Сечь. Попытки Филиппа стать там гетманом на основании Бендерского пакта встретили отказ запорожцев, что ослабило интерес к «гетману» со стороны французов, турок и татар. И в 1939 г. он умер в Яссах, так и не стяжав реальную власть.

Кем был Филипп из Косуты

Любопытный факт привела в монографии «Гетманы Украины. Истории о славе, трагедиях и мужестве» Т. Таирова-Яковлева: через «контакты с представителями Товарищества Иисуса» Орлик передал в 1727 г. письмо папе Римскому, где обещал обратить в униатство население Правобережной Украины, если станет там гетманом. Историк удивилась «парадоксу, как человек, желавший быть лидером Украинского гетманства, созданного под лозунгом защиты православия…» мог совершить подобное. Очевидно, он был — «с двойным дном» и не зря отметил в письме Яворскому, что «будучи иноземцем и пришельцем на Украину», никогда не присягал русскому царю.

Филипп Орлик родился 11 октября 1672 г. в селе Косута Виленского воеводства Великого княжества Литовского (ныне это село относится к Минской области Белоруссии). Его отец – католик из рода переселившихся в 15 веке чешских дворян – служа у литовских магнатов Сапег, погиб в Хотинской битве, когда Филиппу был год отроду. И мать, Ирина (из мелкошляхетского литовско-белорусского рода Малаховских), сама заботилась о воспитании сына и получении им хорошего образования (вне опасных ратных дел). После униатской школы при местном монастыре ордена Василиан Филипп продолжил учебу в иезуитском коллегиуме в Вильно. Затем в начале 1690-х гг. Ирина Орлик, как пишет историк Т. Чухлиб, продав имущество в Белоруссии, переехала с сыном в Киев, где Филипп учился в Киево-Могилянской академии у С. Яворского и с его помощью, не имея духовного звания, в 1692 г. стал писарем в канцелярии Киевского православного митрополита. А вскоре Орлик занял должность в высшем административном органе Гетманщины — в Генеральной войсковой канцелярии.

Удачной карьере «молодого специалиста» помогло написание (на латыни) пары модных тогда панегириков в честь И. Мазепы и его приближенных. При этом под ««Алкидом Российским» он льстиво подписался: «От нижайшего слуги Филиппа Орлика, который услышал из почты из-за руських границ громкую славу и публично миру провозгласил неумелым пером». Это помогло сблизиться с Мазепой на почве любви к литературе и в 1706 г. (благодаря ссоре Мазепы с генеральным судьей В. Кочубеем) молодой косутинец достиг чина генерального писаря (канцлера), являвшегося главой правительства. А в 1707 году развились контакты Мазепы с Лещинским, боровшимся за пост короля Польши в коалиции против Петра 1.

Причастность к переманиванию И. Мазепы на сторону Карла ХІІ выявляет письмо Орлика своему заступнику митрополиту Яворскому, когда искал примирения с российскими властями. Там бывший генеральный писарь изложил странную версию событий. Якобы Мазепа таил сговор с Карлом ХІІ, но Филипп 16 сентября 1708 г. «случайно нашел» в почте, адресованной Мазепе, «прелестное» письмо Лещинского. Сообщив о том гетману, он поверг его в ступор: запуганный интригами Мазепа не знал, как поступить – вскрыть и изучить содержание или сразу послушно переслать царю, выдав заговор. И Филипп, якобы, изрек: «Сам, ваша вельможность, изволишь рассудить высоким своим разумом, что нужно посылать. Этим самым и верность свою непоколебимую объявишь, и большую милость у царского величества получишь». Но почему-то престарелый гетман принял иное решение, приведшее к Полтавской битве, бегству к туркам, гибели и появлению Бендерской капитуляции сменщика-Орлика. «Поясняя» участие в том, Филипп утверждал, что вынужденно повиновался «гетману и пану своему», ввиду данной присяги, а слать донос царю не рискнул, зная, по опыту Кочубея и Искры, что ему не поверят, а применят правило «доносителю первый кнут».

Но эти уверения дезавуирует технический нюанс: кроме самого Орлика не нашлось иных участников передачи Мазепе письма Лещинского (а e-mail тогда не существовало). При этом годом ранее старшина Гетманщины и запорожцы не поддержали бунт против Петра 1 на Слобожанщине и на Дону. Нарушить «застой» помог писарь-панегирист, соавтор новых лихолетий в Приднепровье.

Исследователь истории польской шляхты Даниэль Бовуар назвал Орлика – космополитом. Но есть основания признать его «литвинцем», верным василианцам и клану магнатов Сапег. Борясь в Литве против клана Пацов и их пана Августа ІІ, Казимир Ян Сапега вошел в коалицию Лещинского и Карла ХІІ. А вассал-косутинец помогал этой «многоходовке», интригуя в окружении гетмана Мазепы. Поэтому впору признать Орлика «засланным писарчуком», изменившим судьбу Гетманщины и всей Украины.

P.S. Честней устроил карьеру старший сын Орлика: разбогател, служа немцам, полякам, французам, достиг чина генерал-лейтенанта французской армии и погиб в бою под Минденом, а его фамилию волею судеб внесли в название парижского аэропорта de Paris-Orly.