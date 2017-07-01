ДЕНЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

12 июля мы чествуем и вспоминаем святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Их жизнь показывает нам, что они были такими же людьми, как и мы, со всеми несовершенствами и недостатками, но трудясь над собой, они стяжали благодать Святого Духа и принесли плод сторицею.

Святой апостол Петр изначально был, как сейчас бы мы сказали предприниматель. Он ловил рыбу, но ловил не один – у него были работники, и торговал этой рыбой не только в Иудее, но и в других местах. Поэтому он жил вполне богато, зажиточно, ни в чем не нуждался, и казалось, что ему ничего больше не надо. Многие завидовали ему. Он имел супругу, двоих детей: сына и дочь. Но когда он услышал проповедь Иоанна Крестителя о покаянии, то оставил все: свое предпринимательство и пошел за Иоанном Предтечей. Впоследствии, когда пришло время, Господь, проходя мимо того места, где Петр со своими трудниками ловил рыбу, призвал Петра и Андрея, и они стали одними из первых его учеников. Апостол Петр, так как он считал себя человеком состоявшимся, то естественно, у него было какое-то внутреннее тщеславие, гордыня, которые постоянно в нем проявлялись. Он жил, кормя себя и многих других. У него многое получалось в жизни, и поэтому он иногда противоречил Спасителю, спорил с Ним. Апостол Петр пылкий, жаждущий чего-то, ищущий. Но, когда в нем проявляется свое «Я», то он труслив, жалок, обманчив и даже отступник, одним словом, как все мы. Но когда апостол Петр идет твердо за Христом, то через него проявляется великая благодать Божия. Накануне своей кончины, когда апостол Павел был арестован, узнав об его аресте, Петр убоялся и пытался бежать из Рима, но на дороге встретил Спасителя, который сказал, что идет в Рим, чтобы пострадать вместо него. Тогда он раскаялся, вернулся в город, был арестован и пригвожден ко Кресту, только вниз головой. Потому что считал себя недостойным быть распятым так же, как Спаситель.

Апостол Павел, тоже человек можно сказать, состоявшийся, был образованным для своего времени, получил прекрасное воспитание и образование, одно из самых лучших, которое вообще могли получить иудеи в свое время. Естественно, как и в апостоле Петре, его гордыня, тщеславие также проявлялись. Сначала он был гонителем, потому что жил своей гордостью. Потому что думал, что он великий и много может. Потому что, как и апостол Петр, он считал себя каким-то особенным. Может быть, не святым, но близким к этому. Это опасно для человека. Опасно, когда человек увлекается сам собой. Это увлечение у него прошло чудесным образом, когда он ослеп по дороге в Антиохию, когда он шел, чтобы казнить христиан. Так же, как и апостол Петр, который плакал всю свою жизнь при пении петухов при восходе Солнца, так и апостол Павел постоянно каялся, сокрушался в своей гордыне, в своем противлении Богу. Величина этого покаяния сделала их великими первоверховными Апостолами. А начинается это покаяние, как мы слышали в Евангелии, с любви к Богу. «Симоне Ионин, любиши ли Мя?» (Ин. 21:15) - трижды спрашивал Спаситель апостола Петра, указывая на то, что только любовь Господа может очистить любой грех. И только человек, любящий Бога, может полюбить и Его создание и творение.

Господь попустил, чтобы эти первоверховные апостолы глубоко пали. Один был гонителем, другой отреченцем. Но они, познав силу покаяния и милосердие Божие, проявляют это милосердие и любовь и к нам грешным, осознавая, что мы такие же немощные как они, что и мы падаем, каемся, и снова встаем. И когда мы надеемся на себя, на свою гордыню, то мы ничто, а когда несем послушание Богу, любим Его, то Господь нас очищает и возвышает. Нам кажется, какие мы все разные: один грамотный, другой неграмотный, один ученый, другой неученый, кто-то с положением, кто-то без него, а суть человеческая одна и та же. Посмотрим на апостола Петра. Он много получает знаний от Спасителя и, как мы слышали в Евангельском чтении, первым называет Его Мессией. "Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго" (Мф. 16:12-16). То есть Петр - человек, который воспринял учение Спасителя в свое сердце, своем сознании, в своем разуме. Петр был вместе со Спасителем на горе Преображения, при воскрешении дочери Иаира, в Гефсиманском саду. Он видел многочисленные чудеса Спасителя, но с ним случались, как и со всеми нами, какие-то ошибки, падения. По своей горячности Петр побежал к Спасителю по воде и стал тонуть, но это его не вразумило. Он начал прекословить Спасителю, слушая рассказ о Крестных Страданиях. Господь назвал его сатаной и велел отойти от Него. "Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое" (Мф. 16:22-23). И опять его это не вразумило. Его горячность, самомнение, гордыня преуспевали, как и у всех нас преуспевают. Ему казалось, что он находится рядом со Спасителем и познал много Божественных истин. Раз он ходит со своим Учителем, то служит Ему, а сам служил себе, своим каким-то внутренним чувствам, порывам, но не Богу.

Оба эти человека должны были пройти через какое-то испытание, отрезвление, чтобы осознать, насколько они заблуждаются в своей славе, в своем уме, вообще в своем "Я". Господь говорил ученикам: "Без Меня не можете творить ничего" (Ин. 15:5). Он и сейчас нам эти слова повторяет в Священном Писании, но никак они не дойдут до нашего сердца. Так же, как они не доходили и до сердец апостольских. Чтобы понять это, апостолу Петру пришлось отречься от Христа, ощутить Богооставленность, почувствовать какой же он неверный, какой слабый и немощный, какой лукавый. Он глубоко переживал свое предательство и благодаря этому понял, что на самом деле он без Бога не может творить ничего, он никто.

Апостолу Павлу, ученому мужу, чтобы понять то же самое пришлось ослепнуть и услышать голос Спасителя, который его отрезвил: "Савл, Савл, что ты гонишь Меня?" (Деян. 9:4). Он думал, что трудится ради Бога, а оказался гонителем. Апостол Павел тоже понял, что он ничто и без Бога не может ничего, хотя ранее считал, что много пользы приносит, так же, как и апостол Петр. Когда апостолы Петр и Павел осознали свою немощность, свою слабость перед Богом, то они полностью отказались от себя, от земных удовольствий, нужд, земных радостей. Если мы прочитаем послания апостола Павла, то увидим, каким языком он с нами разговаривает, какая жизнь у него. Он живет не по законам земным, для него земля осталась в прошлом, а говорит: "Уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20). Он постоянно повторяет: "Желаю разрешиться и быть со Христом" (Флп. 1:23). Это просто послушания, которые необходимо нести здесь, на земле.

Сегодня, прославляя великих Апостолов, мы должны задуматься о том, насколько мы им последуем и служим Богу, забывая о себе. Живет ли, как и у них, в наших сердцах Господь и руководит нами, нашими жизнями, нашим сознанием, волей, сердцем, или наша вера заключается только в том, что мы соблюдаем веселые традиции, исполняем то, что нам нравится, забывая, что жизнь христианина - это подвиг, служение нашим ближним и в первую очередь Богу. Постараемся, чтобы Господь независимо от нашего положения и состояния пребывал в наших сердцах, а мы в своей жизни старались нести свет христианской веры ближним и тем, кто нуждается в просвещении сердца, ума и души.