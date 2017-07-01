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  • Дата: Сегодня, 18:26
Сегодня, 18:26

Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE

Категория: Новости


Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE

Вот уже на протяжении нескольких лет в Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует IT-лаборатория, призванная  внедрять последние достижения информационных технологий в образовательный процесс. В ней работают как студенты университета, так и преподаватели кафедры информационных технологий НУ «ОЮА». Сотрудники лаборатории занимаются разработкой под эгидой университета совершенно новых информационных продуктов. Не так давно группа разработчиков IT-лаборатории НУ «ОЮА» создала собственное мобильное приложение для Android под названием NU OUA GUIDE. Это виртуальная гостиная, которая аккумулирует огромную базу университетской информации. В данном мобильном приложении можно найти информацию о календаре мероприятий, руководящем составе, преподавателях вуза, расписании занятий, описании факультетов и предметов. Также приложение даёт возможность совершить виртуальный тур по университету.

Ещё ни один украинский университет не изготавливал такую программу, мы в этом смысле самые первые в Украине, можно сказать первооткрыватели. Благодаря этой программе имеют возможность в один клик посмотреть все свежие новости университета, все видео, которые загружены на официальный сайт, ознакомится с актуальным расписанием занятий, причем не только текущим, но даже и с тем, которое только разрабатывается, и наперёд узнать, какие будут лекции и семинарские занятии через  месяц, а то и два месяца. Также данное приложение будет очень интересно для абитуриентов, которые могут совершить виртуальный тур по университету и ознакомиться с нашей материально-технической базой непосредственно со смартфона. Данная программа разработана на базе операционной системы Android и её уже закачали на Play market. Теперь программу можно скачивать в абсолютно свободном доступе.
 — рассказывает член команды разработчиков, студент юридической академии Дмитрий Кравчун.

Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования играет важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и увеличить заинтересованность в обучении среди современной молодёжи.

При поддержке президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова у нас создана IT-лаборатория и даже при том, что мы в принципе гуманитарный вуз, тем не менее, наши студенты занимаются разработкой собственных авторских IT-программ. Одной из таких разработок стало мобильное приложение NU OUA GUIDE на базе Android. При помощи данного мобильного приложения студенты смогут со смартфона изучить всё расписание, просмотреть свои оценки и показатели посещаемости в личном электронном кабинете, познакомиться с любым преподавателем и получить доступ к общению с ним, а также первыми узнавать все новости, которые отображены на сайте в онлайн режиме. Сейчас приложение пока что работает в тестовом режиме на базе операционной системы Android, но уже буквально через два-три месяца оно сможет полноценно функционировать и на других площадках.
 — выразил уверенность глава аппарата президента НУ «ОЮА» Валентин Фёдоров.

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Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE
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