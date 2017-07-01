Разработали уникальное мобильное приложение NU OUA GUIDE

Вот уже на протяжении нескольких лет в Национальном университете «Одесская юридическая академия» функционирует IT-лаборатория, призванная внедрять последние достижения информационных технологий в образовательный процесс. В ней работают как студенты университета, так и преподаватели кафедры информационных технологий НУ «ОЮА». Сотрудники лаборатории занимаются разработкой под эгидой университета совершенно новых информационных продуктов. Не так давно группа разработчиков IT-лаборатории НУ «ОЮА» создала собственное мобильное приложение для Android под названием NU OUA GUIDE. Это виртуальная гостиная, которая аккумулирует огромную базу университетской информации. В данном мобильном приложении можно найти информацию о календаре мероприятий, руководящем составе, преподавателях вуза, расписании занятий, описании факультетов и предметов. Также приложение даёт возможность совершить виртуальный тур по университету.

Ещё ни один украинский университет не изготавливал такую программу, мы в этом смысле самые первые в Украине, можно сказать первооткрыватели. Благодаря этой программе имеют возможность в один клик посмотреть все свежие новости университета, все видео, которые загружены на официальный сайт, ознакомится с актуальным расписанием занятий, причем не только текущим, но даже и с тем, которое только разрабатывается, и наперёд узнать, какие будут лекции и семинарские занятии через месяц, а то и два месяца. Также данное приложение будет очень интересно для абитуриентов, которые могут совершить виртуальный тур по университету и ознакомиться с нашей материально-технической базой непосредственно со смартфона. Данная программа разработана на базе операционной системы Android и её уже закачали на Play market. Теперь программу можно скачивать в абсолютно свободном доступе. — рассказывает член команды разработчиков, студент юридической академии Дмитрий Кравчун.

Использование достижений информационных технологий и воплощение современных тенденций в сфере образования играет важную роль, так как позволяет повысить качество образовательного процесса и увеличить заинтересованность в обучении среди современной молодёжи.

При поддержке президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова у нас создана IT-лаборатория и даже при том, что мы в принципе гуманитарный вуз, тем не менее, наши студенты занимаются разработкой собственных авторских IT-программ. Одной из таких разработок стало мобильное приложение NU OUA GUIDE на базе Android. При помощи данного мобильного приложения студенты смогут со смартфона изучить всё расписание, просмотреть свои оценки и показатели посещаемости в личном электронном кабинете, познакомиться с любым преподавателем и получить доступ к общению с ним, а также первыми узнавать все новости, которые отображены на сайте в онлайн режиме. Сейчас приложение пока что работает в тестовом режиме на базе операционной системы Android, но уже буквально через два-три месяца оно сможет полноценно функционировать и на других площадках.

— выразил уверенность глава аппарата президента НУ «ОЮА» Валентин Фёдоров.