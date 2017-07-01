Кнессет просит Гройсмана отменить решение о переименовании проспекта Ватутина в Шухевича

Секретариат Кабинета министров Украины поручил Киевской городской государственной администрации рассмотреть обращение депутата Кнессета Израиля Константина Развозова на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в котором он пишет, что еврейская община Украины обеспокоена и возмущена присвоением проспекту в Киеве имени Романа Шухевича.

Об этом стало известно из письма Секретариата Кабмина в Киевскую горгосадминистрацию, собщает «КиевВласть».

Развозов именует Шухевича пособником нацистов и отмечает, что представители еврейской общины Украины, в частности, главный раввин Украины Моше Реувен Асман, глубоко возмущены решением Киевсовета о присвоении проспекту в Киеве имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Развозов также заявил, что данный факт вызвал широкий резонанс и возмущение израильского общества и мирового еврейства в целом.

«Множество представителей еврейского народа пострадали от деятельности УПА – подтверждением этому являются тысячи свидетельств, документов, исследований. Роман Шухевич является пособником нацистов, служил в рядах немецко–фашистской армии и принимал участие в массовой карательной акции в отношении еврейского населения города Львов. Сама попытка увековечить его имя в названии улицы в столице Украины оскорбляет память миллионов евреев, уничтоженных нацистами, и наносит удар по национальной памяти еврейского народа», — пишет Константин Развозов.

Он попросил Владимира Гройсмана содействовать отмене решения о присвоении проспекту в Киеве имени Романа Шухевича.